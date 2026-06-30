De Calle: el street food estilo asiático de Benjamín Nast ahora en Providencia

La cocina asiática sigue consolidando su popularidad entre los chilenos, conquistando cada vez más paladares gracias a preparaciones intensas, pero equilibradas. Providencia se ha transformado en uno de los polos gastronómicos donde esta tendencia encuentra terreno fértil, por lo que no fue ninguna sorpresa la llegada de De Calle, el restaurante del reconocido chef Benjamín Nast, que hace algunos meses abrió sus puertas en la transitada avenida Pedro de Valdivia 55.

Desde una barra colorida y activa, que alberga tras ella una cocina donde los fuegos son protagonistas, salen platos como el Tsukune ($6.500) deliciosas brochetas de albóndigas de cerdo rebosadas en tonkatsu -empanizada- y mayo gochujang -picante con un toque ligeramente dulce- o el Korean Fried Chicken ($8.000) el popular plato con pechuga de pollo apanada y frita con salsa coreana picante acompañada de mayo japonesa. Absolutamente adictivo.

Imperdibles son también las Costillas Cantonesas ($10.900) cocidas a baja temperatura durante 8 horas, con salsa, cebollín y sésamo, los suaves Wontons ($8.000) rellenos con carne de cerdo y repollo o las Gyozas de Espinaca y Shitake ($8.000) de masa fina y muy jugosas.

¿Y para beber? No faltan clásicos como el Tequila Margarita ($6.000) y el Negroni ($6.000), además de spritz y cervezas que maridan de manera impecable con los platos picantes de la casa.

Detrás de De Calle está Benjamín Nast, cocinero y emprendedor gastronómico que encontró su vocación tras dejar atrás los estudios de ingeniería para formarse y trabajar en cocinas de Chile, Francia, España y Alemania. Su paso por el restaurante Dos Palillos, en Barcelona, marcó profundamente su carrera, acercándolo a los sabores y técnicas de la cocina asiática que hoy inspiran gran parte de sus proyectos. Tras regresar a Chile en 2016, Benjamín ha construido una trayectoria que suma una década de emprendimiento gastronómico, seis aperturas y cuatro restaurantes actualmente en funcionamiento.

La influencia asiática toma forma en De Calle bajo el concepto de Fake Asian, una propuesta creada por el propio chef que debutó en 2019 en Plaza Egaña y que, según afirma, fue pionera en Chile. Lejos de buscar autenticidad o replicar recetas tradicionales, la idea es reinterpretar sabores, ingredientes y técnicas de distintos países asiáticos desde una mirada local, lúdica y callejera. El resultado son platos intensos, con protagonismo del picante, contrastes entre dulce y salado, y preparaciones que recorren distintas culturas gastronómicas sin perder la identidad propia del restaurante. Por cierto, Benjamín es fan de la comida asiática.

De Calle continúa evolucionando. La apertura de su local en Providencia responde a la búsqueda de consolidar una propuesta que combina comida y coctelería en un ambiente relajado y accesible en precios. Más que seguir tendencias, De Calle parece haber encontrado una fórmula propia: cocina sabrosa, sin pretensiones, inspirada en Asia pero profundamente conectada con el gusto y la personalidad de quienes disfrutan comer al ritmo de una ajetreada ciudad.