Chile en los Decanter World Wine Awards 2026: un Best in Show, 4 platinos y una cosecha de medallas

El vino chileno volvió a demostrar que atraviesa uno de sus mejores momentos. En la edición 2026 de los Decanter World Wine Awards (DWWA), considerados uno de los concursos más prestigiosos e influyentes de la industria vitivinícola mundial, Chile obtuvo un destacado palmarés con un Best in Show, cuatro Medallas de Platino, una importante cantidad de Oros y decenas de Platas y Bronces, consolidando su posición entre las grandes potencias del vino del hemisferio sur.

Organizados por la revista británica Decanter, los DWWA reúnen cada año a miles de etiquetas provenientes de 57 países, evaluadas mediante rigurosas catas a ciegas por un jurado integrado por Masters of Wine, Master Sommeliers y destacados expertos internacionales. Conseguir una medalla en este certamen representa uno de los mayores reconocimientos para un vino y un respaldo clave para su posicionamiento en los mercados internacionales.

El gran ganador chileno

La máxima distinción para el país fue el Best in Show, reservado para apenas 50 vinos entre cerca de 17.000 muestras participantes. El reconocimiento recayó en 1865 Selected Vineyards Carmenère 2023, de Viña San Pedro, convirtiéndose en el único vino chileno en integrar este exclusivo grupo.

A ello se sumaron cuatro Medallas de Platino (97 puntos), obtenidas por:

Escudo Rojo Origine 2023 , de Baron Philippe de Rothschild Chile.

, de Baron Philippe de Rothschild Chile. Mapu País 2024 , también de Baron Philippe de Rothschild Chile.

, también de Baron Philippe de Rothschild Chile. Estelado Rosé Sparkling , de Miguel Torres Chile.

, de Miguel Torres Chile. Microterroir de Los Lingues Carmenère 2022, de Casa Silva.

Los resultados reflejan el gran momento que vive la industria nacional y, especialmente, la diversidad de estilos capaces de competir al más alto nivel: desde espumantes elaborados con la cepa País hasta grandes Carmenère, Cabernet Sauvignon y vinos de terroir.

El Maule consolida su liderazgo

Uno de los aspectos más llamativos de esta edición fue el protagonismo del Valle del Maule, origen de varios de los vinos mejor puntuados del país.

Entre ellos destacó Almado Blend 2022, de Miguel Torres Chile, que obtuvo 95 puntos y Medalla de Oro gracias a un ensamblaje compuesto por 77% Cot Rouge (Malbec), 15% Cariñena, 5% Touriga Nacional y 3% Carmenère.

El vino nace en antiguos viñedos de secano manejados bajo principios de agricultura regenerativa en Huerta de Maule y refleja una tendencia cada vez más marcada dentro de la vitivinicultura chilena: producir vinos de alta gama con un fuerte compromiso ambiental.

“Almado es una selección de parcelas específicas de nuestro viñedo regenerativo de Huerta de Maule. La idea detrás del vino es expresar las mejores características que aporta cada una de las variedades seleccionadas en un ensamblaje que potencia la identidad de este antiguo viñedo de secano”, explicó Eduardo Jordán, director técnico y enólogo de Miguel Torres Chile.

La viña también consiguió una Medalla de Platino con Estelado Rosé Sparkling, espumante elaborado con la histórica cepa País, reafirmando el creciente reconocimiento internacional de las variedades patrimoniales chilenas.

La sustentabilidad también obtiene reconocimiento

Otra de las protagonistas fue Viñedos Orgánicos Emiliana, la mayor viña orgánica del mundo, que obtuvo tres Medallas de Plata con vinos provenientes de dos de sus líneas más emblemáticas.

Los reconocimientos fueron para:

Maycas del Limarí Chardonnay Orgánico 2023 , con 92 puntos.

, con 92 puntos. 57 Rocas Cabernet Sauvignon 2021 , con 91 puntos.

, con 91 puntos. 57 Rocas Carmenère 2023, con 90 puntos.

Para Noelia Orts, enóloga de la División de Vinos Finos de Emiliana, estos resultados validan una forma de entender la viticultura.

“Nuestra filosofía de trabajar viñedos orgánicos y regenerativos busca siempre lograr la máxima expresión del lugar y la más alta calidad en cada botella. Obtener estas tres Medallas de Plata en un certamen tan estricto como Decanter es un orgullo inmenso y un premio al esfuerzo y la pasión de todo el equipo.”

Los premios también consolidan el creciente prestigio internacional de los vinos elaborados bajo agricultura orgánica y regenerativa, un segmento en el que Chile se ha convertido en uno de los principales referentes del hemisferio sur.

Los vinos chilenos mejor puntuados en los Decanter World Wine Awards 2026

Puntaje Medalla Viña Vino Añada Valle / Origen Tipo 97 🏆 Best in Show Viña San Pedro 1865 Selected Vineyards Carmenère 2023 Maule Tinto 97 Platino Baron Philippe de Rothschild Chile Escudo Rojo Origine 2023 Valle del Maipo Tinto 97 Platino Baron Philippe de Rothschild Chile Mapu País 2024 Valle del Maule Tinto 97 Platino Miguel Torres Chile Estelado Rosé Sparkling NV Valle del Maule Espumante Rosé 97 Platino Casa Silva Microterroir de Los Lingues Carmenère 2022 Valle de Colchagua Tinto 96 Oro Viña Tarapacá Gran Reserva Sauvignon Blanc 2025 Valle de Aconcagua Blanco 96 Oro Undurraga Trama Pinot Noir 2024 Valle de San Antonio Tinto 95 Oro Concha y Toro Amelia Pinot Noir 2024 Valle del Limarí Tinto 95 Oro Undurraga T.H. Malbec 2024 Valle del Limarí Tinto 95 Oro Undurraga Extinto Carmenère 2024 Cachapoal Tinto 95 Oro Santa Ema Amplus Cabernet Sauvignon 2023 Alto Maipo Tinto 95 Oro Undurraga Altazor 2023 Pirque, Valle del Maipo Tinto 95 Oro Montes Purple Angel 2022 Valle de Colchagua Tinto 95 Oro Espíritu de Chile Intrépido Reserva Cabernet Sauvignon 2024 Valle de Curicó Tinto 95 Oro Baron Philippe de Rothschild Chile Escudo Rojo Gran Reserva Pinot Noir 2025 Valle de Casablanca Tinto 95 Oro Baron Philippe de Rothschild Chile Mapu Tierra Sagrada Carmenère 2024 Valle del Maule Tinto 95 Oro Miguel Torres Chile Almado 2022 Valle del Maule Tinto 95 Oro Longaví Condesa 2024 Valle del Maule Tinto 95 Oro The Co-operative Irresistible Malbec 2024 Valle del Biobío Tinto 95 Oro Cono Sur Reserva Especial Riesling 2024 Valle del Biobío Blanco

Más allá del medallero, los resultados dejan una conclusión clara: el prestigio internacional del vino chileno ya no descansa únicamente en su histórica relación precio-calidad. Hoy el reconocimiento proviene de la diversidad de sus terroirs, la recuperación de cepas patrimoniales como País y Carignan, el liderazgo del Carmenère y una creciente apuesta por la agricultura orgánica y regenerativa.