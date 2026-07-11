Chile en los Decanter World Wine Awards 2026: un Best in Show, 4 platinos y una cosecha de medallas
Desde un Carmenère que se ubicó entre los 50 mejores vinos del mundo hasta blancos costeros, espumantes elaborados con cepa País y tintos de antiguos viñedos de secano, Chile volvió a destacar en los Decanter World Wine Awards 2026.
El vino chileno volvió a demostrar que atraviesa uno de sus mejores momentos. En la edición 2026 de los Decanter World Wine Awards (DWWA), considerados uno de los concursos más prestigiosos e influyentes de la industria vitivinícola mundial, Chile obtuvo un destacado palmarés con un Best in Show, cuatro Medallas de Platino, una importante cantidad de Oros y decenas de Platas y Bronces, consolidando su posición entre las grandes potencias del vino del hemisferio sur.
Organizados por la revista británica Decanter, los DWWA reúnen cada año a miles de etiquetas provenientes de 57 países, evaluadas mediante rigurosas catas a ciegas por un jurado integrado por Masters of Wine, Master Sommeliers y destacados expertos internacionales. Conseguir una medalla en este certamen representa uno de los mayores reconocimientos para un vino y un respaldo clave para su posicionamiento en los mercados internacionales.
El gran ganador chileno
La máxima distinción para el país fue el Best in Show, reservado para apenas 50 vinos entre cerca de 17.000 muestras participantes. El reconocimiento recayó en 1865 Selected Vineyards Carmenère 2023, de Viña San Pedro, convirtiéndose en el único vino chileno en integrar este exclusivo grupo.
A ello se sumaron cuatro Medallas de Platino (97 puntos), obtenidas por:
- Escudo Rojo Origine 2023, de Baron Philippe de Rothschild Chile.
- Mapu País 2024, también de Baron Philippe de Rothschild Chile.
- Estelado Rosé Sparkling, de Miguel Torres Chile.
- Microterroir de Los Lingues Carmenère 2022, de Casa Silva.
Los resultados reflejan el gran momento que vive la industria nacional y, especialmente, la diversidad de estilos capaces de competir al más alto nivel: desde espumantes elaborados con la cepa País hasta grandes Carmenère, Cabernet Sauvignon y vinos de terroir.
El Maule consolida su liderazgo
Uno de los aspectos más llamativos de esta edición fue el protagonismo del Valle del Maule, origen de varios de los vinos mejor puntuados del país.
Entre ellos destacó Almado Blend 2022, de Miguel Torres Chile, que obtuvo 95 puntos y Medalla de Oro gracias a un ensamblaje compuesto por 77% Cot Rouge (Malbec), 15% Cariñena, 5% Touriga Nacional y 3% Carmenère.
El vino nace en antiguos viñedos de secano manejados bajo principios de agricultura regenerativa en Huerta de Maule y refleja una tendencia cada vez más marcada dentro de la vitivinicultura chilena: producir vinos de alta gama con un fuerte compromiso ambiental.
“Almado es una selección de parcelas específicas de nuestro viñedo regenerativo de Huerta de Maule. La idea detrás del vino es expresar las mejores características que aporta cada una de las variedades seleccionadas en un ensamblaje que potencia la identidad de este antiguo viñedo de secano”, explicó Eduardo Jordán, director técnico y enólogo de Miguel Torres Chile.
La viña también consiguió una Medalla de Platino con Estelado Rosé Sparkling, espumante elaborado con la histórica cepa País, reafirmando el creciente reconocimiento internacional de las variedades patrimoniales chilenas.
La sustentabilidad también obtiene reconocimiento
Otra de las protagonistas fue Viñedos Orgánicos Emiliana, la mayor viña orgánica del mundo, que obtuvo tres Medallas de Plata con vinos provenientes de dos de sus líneas más emblemáticas.
Los reconocimientos fueron para:
- Maycas del Limarí Chardonnay Orgánico 2023, con 92 puntos.
- 57 Rocas Cabernet Sauvignon 2021, con 91 puntos.
- 57 Rocas Carmenère 2023, con 90 puntos.
Para Noelia Orts, enóloga de la División de Vinos Finos de Emiliana, estos resultados validan una forma de entender la viticultura.
“Nuestra filosofía de trabajar viñedos orgánicos y regenerativos busca siempre lograr la máxima expresión del lugar y la más alta calidad en cada botella. Obtener estas tres Medallas de Plata en un certamen tan estricto como Decanter es un orgullo inmenso y un premio al esfuerzo y la pasión de todo el equipo.”
Los premios también consolidan el creciente prestigio internacional de los vinos elaborados bajo agricultura orgánica y regenerativa, un segmento en el que Chile se ha convertido en uno de los principales referentes del hemisferio sur.
Los vinos chilenos mejor puntuados en los Decanter World Wine Awards 2026
|Puntaje
|Medalla
|Viña
|Vino
|Añada
|Valle / Origen
|Tipo
|97
|🏆 Best in Show
|Viña San Pedro
|1865 Selected Vineyards Carmenère
|2023
|Maule
|Tinto
|97
|Platino
|Baron Philippe de Rothschild Chile
|Escudo Rojo Origine
|2023
|Valle del Maipo
|Tinto
|97
|Platino
|Baron Philippe de Rothschild Chile
|Mapu País
|2024
|Valle del Maule
|Tinto
|97
|Platino
|Miguel Torres Chile
|Estelado Rosé Sparkling
|NV
|Valle del Maule
|Espumante Rosé
|97
|Platino
|Casa Silva
|Microterroir de Los Lingues Carmenère
|2022
|Valle de Colchagua
|Tinto
|96
|Oro
|Viña Tarapacá
|Gran Reserva Sauvignon Blanc
|2025
|Valle de Aconcagua
|Blanco
|96
|Oro
|Undurraga
|Trama Pinot Noir
|2024
|Valle de San Antonio
|Tinto
|95
|Oro
|Concha y Toro
|Amelia Pinot Noir
|2024
|Valle del Limarí
|Tinto
|95
|Oro
|Undurraga
|T.H. Malbec
|2024
|Valle del Limarí
|Tinto
|95
|Oro
|Undurraga
|Extinto Carmenère
|2024
|Cachapoal
|Tinto
|95
|Oro
|Santa Ema
|Amplus Cabernet Sauvignon
|2023
|Alto Maipo
|Tinto
|95
|Oro
|Undurraga
|Altazor
|2023
|Pirque, Valle del Maipo
|Tinto
|95
|Oro
|Montes
|Purple Angel
|2022
|Valle de Colchagua
|Tinto
|95
|Oro
|Espíritu de Chile
|Intrépido Reserva Cabernet Sauvignon
|2024
|Valle de Curicó
|Tinto
|95
|Oro
|Baron Philippe de Rothschild Chile
|Escudo Rojo Gran Reserva Pinot Noir
|2025
|Valle de Casablanca
|Tinto
|95
|Oro
|Baron Philippe de Rothschild Chile
|Mapu Tierra Sagrada Carmenère
|2024
|Valle del Maule
|Tinto
|95
|Oro
|Miguel Torres Chile
|Almado
|2022
|Valle del Maule
|Tinto
|95
|Oro
|Longaví
|Condesa
|2024
|Valle del Maule
|Tinto
|95
|Oro
|The Co-operative
|Irresistible Malbec
|2024
|Valle del Biobío
|Tinto
|95
|Oro
|Cono Sur
|Reserva Especial Riesling
|2024
|Valle del Biobío
|Blanco
Más allá del medallero, los resultados dejan una conclusión clara: el prestigio internacional del vino chileno ya no descansa únicamente en su histórica relación precio-calidad. Hoy el reconocimiento proviene de la diversidad de sus terroirs, la recuperación de cepas patrimoniales como País y Carignan, el liderazgo del Carmenère y una creciente apuesta por la agricultura orgánica y regenerativa.