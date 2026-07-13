Buenos Aires y Mendoza suman cuatro nuevas estrellas Michelin para la gastronomía argentina

La Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026 amplió su selección con cuatro nuevos restaurantes distinguidos con una estrella: Han, en Buenos Aires, y Cal, Centauro y La VidA, en Mendoza. Con estas incorporaciones, Argentina alcanza un total de 14 restaurantes con estrellas Michelin: uno con dos estrellas y 13 con una.

La distinción reconoce “una cocina de gran nivel y por la que merece la pena hacer una parada en el camino”. Para otorgarla, la guía evalúa cinco criterios internacionales: la calidad de los productos, el dominio de las técnicas de cocción y las texturas, el equilibrio de los sabores, la personalidad del chef y la consistencia de la propuesta.

Tras recorrer Buenos Aires y Mendoza, los inspectores internacionales actualizaron la selección 2026, que quedó conformada por un restaurante con dos estrellas, 13 con una estrella, 11 Bib Gourmand —que destacan la relación precio-calidad— y 64 restaurantes recomendados.

Han: la nueva estrella de la gastronomía porteña

La única incorporación de Buenos Aires fue Han, restaurante ubicado en Villa Crespo que ofrece una experiencia de inspiración coreana desde el primer momento. Un acceso discreto conduce a un espacio de ambiente íntimo, con iluminación tenue, una gran barra frente a la cocina, un jardín vertical y detalles de la cultura tradicional coreana.

Al frente del proyecto está el chef y propietario Pablo Park, quien propone dos menús degustación contemporáneos. Entre las preparaciones destacadas por la guía figura el Mandu ceremonial, un ravioli coreano relleno de lengua de vaca al jang-jorim, acompañado de kimchi blanco, batata morada y caldo de frutas.

“Es una emoción enorme. Desde el primer día que entramos a la guía sentimos que era un reconocimiento muy importante al trabajo que veníamos haciendo. Especialmente siendo un restaurante muy joven, haber ingresado ya fue un antes y un después. Ahora, recibir una estrella representa muchísimo más. Es un reconocimiento al tiempo, a los años de trabajo, de búsqueda, de errores, de aprendizaje y a la construcción de una identidad propia”, dijo Park.

Mendoza consolida su protagonismo gastronómico

La provincia de Mendoza concentró tres de las cuatro nuevas estrellas Michelin de esta edición. Cal, Centauro y La VidA fueron distinguidos por propuestas que combinan identidad territorial, creatividad culinaria y una estrecha relación con el vino.

Cal funciona en la finca-bodega familiar Sitio La Estocada, en el suroeste mendocino. Con una cocina abierta, terraza cubierta y el fuego como protagonista, el chef Enzo González Petra desarrolla un menú de siete pasos elaborado con productos provenientes de la huerta, la granja y el río andino.

Centauro, instalado en una antigua casona restaurada, apuesta por una experiencia que mezcla patrimonio arquitectónico y cocina contemporánea. El menú degustación, creado por el chef colombiano Aris Pabón, incluye platos como langostinos con salsa meunière y se complementa con vinos, cervezas artesanales y cócteles de autor.

Por su parte, La VidA, ubicada en Chacras de Coria dentro de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, construye toda su propuesta alrededor del vino. La experiencia comienza en el bar con aperitivos y continúa con un menú de siete tiempos diseñado por la chef Flavia Amad Di Leo en diálogo con los procesos de vinificación y las etiquetas de la casa.

Aramburu mantiene el máximo reconocimiento del país

Aramburu, ubicado en Recoleta, renovó sus dos estrellas Michelin y continúa siendo el restaurante argentino con la máxima distinción de la guía. Liderado por Gonzalo Aramburu, mantiene su menú degustación sorpresa basado en productos argentinos, técnica e innovación.

“Revalidar las dos estrellas es una enorme alegría y un orgullo. Más allá del reconocimiento, representa la confirmación de un camino de trabajo, compromiso y constancia que sostenemos cada día junto a todo el equipo. Mantener esta distinción en una nueva edición de la guía demuestra que la consistencia es tan importante como la creatividad. Nos impulsa a seguir evolucionando, respetando nuestra identidad y buscando siempre ofrecer la mejor experiencia posible a cada persona que nos visita”, dijo Aramburu.

Con esta actualización, Buenos Aires suma cinco restaurantes con estrellas: Aramburu (dos estrellas), Don Julio, Trescha, Crizia y Han (una estrella). En Mendoza, la distinción alcanza a Azafrán, Angélica Cocina Maestra, Brindillas, Casa Vigil, Riccitelli Bistró, Zonda Cocina de Paisaje y las nuevas incorporaciones Cal, Centauro y La VidA.

Nuevos reconocimientos y premios especiales

Además de obtener una estrella Michelin, Cal recibió una Estrella Verde por su compromiso con la sustentabilidad, gracias a una filosofía basada en el uso de productos de temporada, materias primas locales y el trabajo conjunto con productores de la zona.

La categoría Bib Gourmand incorporó dos nuevos restaurantes, ambos en Buenos Aires: Chuchú, ubicado en el Museo Nacional Ferroviario, y Garabato Bistro, junto a la estación de Núñez. Asimismo, la selección de restaurantes recomendados sumó 13 nuevas incorporaciones, elevando el total a 64 establecimientos.

“Ser parte de la selección es una enorme alegría y un orgullo para todo nuestro equipo. Lo sentimos como un reconocimiento al camino que hemos construido y un impulso para seguir evolucionando, siempre desde Mendoza, con profundo respeto por nuestros productos, nuestros productores y la identidad que nos inspira”, expresó Edward Holloway, chef ejecutivo de Crux.

La guía también entregó sus Premios Especiales 2026. Enzo González Petra fue distinguido como mejor chef joven; Nicolas Cordeiro, maître de Aramburu, recibió el Service Award; Camila Torta, de Azafrán, obtuvo el Sommelier Award; y Flavia Arroyo, de Casa Cavia, recibió el Exceptional Cocktail Award, entregado por primera vez en Argentina.

Una escena gastronómica en constante evolución

Para Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin, la edición 2026 refleja el crecimiento y la diversidad de la gastronomía argentina.

“Me complace presentar la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026, una publicación que demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina. Los inspectores, a través de los 89 restaurantes citados en las diferentes categorías, han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza, donde dan un paso más allá para hablarnos en detalle del territorio circundante, con sus huertas, granjas, ríos y montañas”.

Poullennec agregó que “a nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las carnes argentinas como grandes protagonistas. Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones, también de pescados, y una vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”.

La edición 2026 también destaca el creciente protagonismo del vino dentro de la alta cocina argentina, con maridajes cada vez más integrados a la experiencia gastronómica que ofrecen los restaurantes seleccionados.