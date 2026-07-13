Día del Amigo: industria gastronómica busca impulsar fecha con actividades en todo Chile

Con la mirada puesta en consolidar el 20 de julio como una de las principales fechas del calendario gastronómico nacional, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) lanzó la campaña de la cuarta versión del Día del Amigo, iniciativa que busca transformar esta celebración en un motor para el sector, al igual que ocurre con el Día de la Madre o el Día de los Enamorados.

El gremio hizo un llamado a restaurantes, bares, cafeterías, cadenas gastronómicas, servicios de delivery y pequeños emprendimientos de todo el país a adherir a la campaña con promociones, descuentos, menús especiales, degustaciones y experiencias pensadas para que grupos de amigos celebren durante los días previos y el propio 20 de julio.

La propuesta también apunta a extender la celebración durante todo el fin de semana, invitando a que familias, amigos, compañeros de trabajo y vecinos vuelvan a reunirse en torno a una buena mesa, fortaleciendo los vínculos sociales y generando un importante impulso para la actividad gastronómica.

“Queremos que el Día del Amigo siga creciendo y se transforme definitivamente en una de las fechas más importantes para la gastronomía chilena. Invitamos a toda la industria a sumarse con creatividad, promociones y experiencias que incentiven a las personas a reunirse y compartir. Hoy más que nunca Chile necesita espacios de encuentro, diálogo y convivencia, y la gastronomía tiene un rol fundamental para construir esos momentos”, señaló Guillermo Prieto, presidente de Achiga.

El dirigente destacó que la experiencia internacional demuestra el potencial de esta celebración. En Argentina, el Día del Amigo es una de las jornadas de mayor movimiento para bares, restaurantes y cervecerías. Cuando coincide con un fin de semana, la actividad se intensifica y miles de personas optan por celebrar fuera de sus hogares, convirtiendo la fecha en uno de los principales hitos comerciales de la temporada invernal.

Para Achiga, ese es el desafío que enfrenta Chile: instalar una tradición que combine el valor social del encuentro con un impacto positivo para miles de empresas gastronómicas.

“Nuestro desafío es replicar ese éxito en Chile. No se trata únicamente de aumentar la actividad económica, sino también de instalar una tradición que promueva la amistad, fortalezca la vida en comunidad y permita que miles de emprendedores y trabajadores de la gastronomía se beneficien de una fecha que puede transformarse en un verdadero hito del calendario anual”, agregó Prieto.

Desde la asociación destacan que la gastronomía trasciende la alimentación y constituye un espacio para compartir, crear recuerdos y fortalecer comunidades. En ese contexto, el Día del Amigo representa una oportunidad para que restaurantes, bares y cafeterías desarrollen propuestas atractivas para grupos, desde promociones 2x1 y descuentos para mesas numerosas hasta menús especiales, cócteles temáticos, música en vivo o actividades que hagan de la celebración una experiencia memorable.

“Cada mesa compartida representa mucho más que una comida. Es una oportunidad para reencontrarnos, conversar, fortalecer amistades y apoyar al mismo tiempo a miles de pequeñas y medianas empresas que dan vida a la gastronomía chilena. Queremos que esta sea una celebración de todo el país y que, año tras año, siga creciendo hasta convertirse en una de las fechas más esperadas por las personas y por nuestra industria”, concluyó el presidente de Achiga.