El 77% de los chilenos consume café semanalmente: crece la preferencia por el café en grano

El consumo de café en Chile evoluciona: crece el interés por el café en grano y por opciones asociadas a una mejor experiencia de consumo. Así lo revela el Atlas Category del Café, elaborado por CORPA Estudios de Mercado, que analizó más de 38 marcas de café instantáneo y en grano, en lo que es considerado uno de los estudios más completos realizados sobre esta categoría en el país.

La investigación muestra que, aunque el café instantáneo continúa siendo el más consumido, el café en grano gana terreno, especialmente entre los consumidores de mayor edad, quienes lo asocian con mayor calidad, naturalidad y bienestar. Además, el informe confirma que el consumidor chileno mantiene una preferencia por cafés con baja acidez y un amargor moderado.

Entre los principales hallazgos, el 77% de los chilenos declara consumir café al menos una vez por semana, con un promedio de 4,8 días de consumo semanal y dos tazas al día. El café instantáneo alcanza una penetración del 66%, mientras que el café en grano ya llega al 28%, evidenciando una categoría que avanza hacia hábitos de consumo más sofisticados.

“El café en Chile está entrando en una etapa más madura. El consumidor ya no busca solo cafeína o energía; empieza a valorar una mejor experiencia, con más aroma y más cuerpo, priorizando además una percepción de mayor bienestar. El café es parte fundamental del ritual del chileno al despertar, y eso nos motivó a realizar el Atlas Category del Café. Incluso había personas que nos decían que no podían empezar su día sin un café”, explica Pavel Castillo, economista conductual y gerente de Intelligence de CORPA.

El café en grano conquista a los consumidores mayores

El consumo de café aumenta conforme avanza la edad. Mientras un 66% de las personas entre 18 y 29 años consume café semanalmente, la cifra se eleva a un 83% entre quienes tienen entre 46 y 65 años.

Las preferencias también cambian. Los consumidores mayores muestran una mayor inclinación por el café en grano y reducen el uso de azúcar en comparación con los más jóvenes. De hecho, el 64% de los jóvenes agrega azúcar al café, porcentaje que disminuye a 37% entre los mayores de 46 años, mientras que el uso de endulzantes alcanza el 40% en este último grupo.

La etapa cualitativa del estudio reveló que muchos consumidores perciben el café en grano como un producto más puro, natural y menos procesado. Asimismo, algunos participantes lo relacionaron con una menor sensación de malestar digestivo en comparación con el café instantáneo, al que asociaron con acidez, reflujo o molestias estomacales.

“Hay un insight muy potente: muchas personas mayores comienzan a sentir malestares con el café instantáneo y migran hacia el de grano, que aparece como una alternativa para mantener el hábito con menor sensación de malestar y mayor control sobre lo que se consume. La salud puede ser un eje de crecimiento de la categoría”, señala Castillo.

El gusto chileno privilegia cafés menos ácidos

El informe también evidencia que los consumidores chilenos distinguen cada vez más características como el sabor, el aroma, el cuerpo, la acidez y el amargor del café.

Dentro de la evaluación sensorial, el sabor es el atributo con mayor influencia en la valoración general del producto (22%), seguido por el gusto que permanece en boca (18%). En contraste, la acidez —considerada un atributo positivo en otros mercados cafeteros— tiende a ser percibida negativamente por los consumidores locales.

“Chile tiene un paladar cafetero muy particular, construido por años en torno al café en tarro. Para un experto, la acidez puede ser sofisticada; para muchos consumidores chilenos todavía se interpreta como un defecto. Por eso, para crecer en Chile no basta con hablar de origen o especialidad: hay que desarrollar productos adaptados al paladar local”, agrega Castillo.

Un mercado que busca calidad, pero también cercanía

Pese al creciente interés por cafés de mayor calidad, el estudio identificó que una parte importante de los consumidores continúa utilizando azúcar o endulzantes para suavizar la acidez, el amargor o la intensidad del café.

Para CORPA, esta coexistencia de hábitos refleja que el mercado chileno del café atraviesa un proceso de transición, en el que las oportunidades de crecimiento pasan por ofrecer productos que combinen calidad, experiencia sensorial y bienestar, sin perder de vista las preferencias del consumidor local.

“La oportunidad para la industria no está solo en vender café de grano como un producto premium, sino en hacerlo más comprensible, accesible y alineado con el paladar chileno”, concluye Castillo.