Pisco Punch: el cóctel que abrió las puertas del pisco en el mundo vuelve a cobrar protagonismo

El auge de los cócteles clásicos en bares de distintas partes del mundo está impulsando una nueva mirada sobre algunos destilados tradicionales. En ese contexto, el pisco vuelve a posicionarse en la conversación gracias a un antecedente histórico poco conocido: antes de que el Pisco Sour alcanzara reconocimiento internacional, el Pisco Punch ya figuraba entre las preparaciones más populares de la alta coctelería estadounidense.

El Pisco Punch, el primer cóctel que internacionalizó al pisco

Aunque el Pisco Sour es actualmente el cóctel más reconocido elaborado con este destilado, no fue el primero en alcanzar notoriedad fuera de Sudamérica.

Ese lugar lo ocupa el Pisco Punch, una preparación creada a fines del siglo XIX por el bartender escocés Duncan Nicol en el histórico Bank Exchange Saloon, de San Francisco, Estados Unidos.

El cóctel, elaborado con pisco, jugo de piña, limón y jarabe de goma, se convirtió en uno de los imperdibles de la ciudad durante la fiebre del oro y contribuyó a posicionar al pisco entre los destilados preferidos por la alta sociedad estadounidense.

El regreso de los clásicos impulsa una nueva oportunidad

El renovado interés por las recetas tradicionales ha devuelto protagonismo a preparaciones históricas y a destilados que vuelven a ocupar un lugar central en la coctelería.

De acuerdo con el Drinks International Cocktail Report 2025, el Negroni, el Old Fashioned, el Martini y el Daiquiri continúan entre los diez cócteles más vendidos en los bares de mayor prestigio del mundo, reflejando una tendencia hacia preparaciones donde el destilado adquiere un papel protagónico.

En este escenario, Pisquera Tulahuén plantea que el pisco chileno puede ampliar su presencia internacional más allá de las preparaciones tradicionalmente asociadas a este producto.

Juan Carlos Ortúzar, gerente general de Pisquera Tulahuén, afirma que “la noticia no es que el pisco pueda utilizarse para hacer un Sour; eso ya es ampliamente conocido. Lo interesante es que el pisco ya tuvo un lugar relevante en la coctelería internacional con el Pisco Punch y hoy puede volver a esa conversación desde una mirada contemporánea. Un Martini con nuestro gin Waqar Botanics o un Old Fashioned con Black Heron demuestran que el pisco chileno tiene mucho más que ofrecer que una sola preparación”.

El destilado como protagonista de la coctelería

Según la empresa, el resurgimiento de los cócteles clásicos responde también a un cambio en las preferencias de los consumidores.

La tendencia apunta a preparaciones más simples y equilibradas, donde el destilado tenga un rol central por sobre mezclas con numerosos ingredientes.

Bajo esa lógica, la compañía busca posicionar distintos destilados para reinterpretar recetas tradicionales. Waqar Botanics, de perfil botánico, seco y sutilmente salino, se orienta a preparaciones como el Martini y el Dirty Martini; Black Heron, un pisco madurado y ahumado, apunta a versiones del Old Fashioned; mientras que Waqar, elaborado exclusivamente con uva Moscatel y sin aditivos, está enfocado en la alta gastronomía y la coctelería premium.

Una historia que vuelve a la conversación internacional

El renovado interés por la historia de la coctelería ha permitido rescatar preparaciones que marcaron distintas épocas y abrir nuevas conversaciones sobre el papel de algunos destilados en los bares del mundo.

En ese contexto, el Pisco Punch vuelve a aparecer como uno de los primeros cócteles que contribuyó a dar visibilidad internacional al pisco. Para la industria, esta tendencia representa una oportunidad para que el destilado chileno amplíe su presencia en la coctelería de autor y participe en la reinterpretación de clásicos que hoy vuelven a ganar espacio en las cartas de bares especializados.