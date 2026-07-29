Pocas preparaciones logran despertar tanta nostalgia como una humeante cazuela. Con su caldo aromático, un buen trozo de carne o pollo, papa, zapallo, choclo, arroz y verduras, este plato resume buena parte de la historia culinaria de Chile. No es casualidad que cada 30 de julio se celebre el Día Nacional de la Cazuela, una fecha que busca rendir homenaje a una de las recetas más representativas de la gastronomía chilena.

Más que un simple almuerzo, la cazuela es parte de la memoria colectiva del país. Su origen se remonta a la época colonial, cuando las tradiciones culinarias españolas se mezclaron con ingredientes y saberes indígenas, dando vida a una preparación que con el tiempo se transformó en un símbolo de la cocina casera chilena. Cada familia tiene su propia versión y en distintas zonas del país varían las carnes, las verduras o los condimentos, pero el espíritu sigue siendo el mismo: un plato abundante, nutritivo y pensado para compartir.

La ruta de la cazuela en el Centro Histórico de Santiago

Este año, la celebración tendrá uno de sus principales escenarios en el Centro Histórico de Santiago. La Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) organizó una ruta gastronómica que invita a santiaguinos, trabajadores, visitantes y turistas a recorrer algunos de los restaurantes, fuentes de soda y bares más tradicionales del casco histórico, poniendo en valor tanto la cocina chilena como el patrimonio urbano que representan estos locales.

La iniciativa busca demostrar que la gastronomía también es patrimonio cultural y un importante motor para el turismo y el comercio local. Muchos de estos establecimientos llevan décadas formando parte de la vida cotidiana del centro de la capital y conservan recetas que han pasado de generación en generación.

“El Día de la Cazuela es una invitación a reencontrarnos con una de las preparaciones más queridas de la cocina chilena, pero también a volver a vivir el Centro Histórico de Santiago como un espacio activo, diverso y lleno de tradición. Para TUCHS, esta es una oportunidad de poner en valor a nuestros locales, impulsar el comercio y seguir fortaleciendo la identidad gastronómica del centro de la ciudad”, señaló Dafne Ulloa, gerente general de TUCHS.

Los establecimientos que ofrecerán este tradicional plato chileno son:

Fuente de Soda Marco Polo, Plaza de Armas de Santiago, al costado de la Catedral.

Nuria Restaurant, Portal Fernández Concha 964.

Faisan D’or, Plaza de Armas 430.

La Piojera, Aillavilú 1030.

Bar Restaurant La Chimenea, Príncipe de Gales 90.

Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, Pasaje Phillips 16, piso 2.

Bar La Unión Chica, Nueva York 11.

Ciro’s Bar Restaurant, Bandera 220.

Dos y Dos, Bandera 341.

Restaurant Las Tejas, Paseo Bulnes 98.

La Fuente Oficial, Paseo Bulnes 72.

Cada uno de estos establecimientos aporta su propia interpretación de la receta, manteniendo vivo un plato que ha acompañado a generaciones de chilenos y que continúa siendo uno de los favoritos durante los meses más fríos del año.

La celebración busca transformar al Centro Histórico en un punto de encuentro en torno a la cocina chilena, promoviendo el comercio local y la experiencia de recorrer espacios que forman parte del patrimonio urbano de la ciudad.

Bar Nacional también se suma a la celebración

Hay preparaciones que forman parte de la identidad culinaria de Chile y que trascienden generaciones. Una de ellas es, sin duda, la cazuela, plato que este jueves 30 de julio tendrá su propia celebración en Bar Nacional, restaurante que rendirá homenaje a este clásico de la cocina chilena con una promoción especial de 2x1 en cazuela de vacuno y de ave.

La iniciativa estará disponible durante toda la jornada en los locales de Isidora Goyenechea, Matías Cousiño y de manera online a través de BarNacional.cl, invitando a familias, grupos de amigos y amantes de la cocina tradicional a disfrutar de una receta que ha acompañado la mesa de los chilenos por siglos y que sigue siendo uno de los platos más representativos del invierno.

Fundado hace 65 años, Bar Nacional se ha consolidado como uno de los referentes de la cocina tradicional chilena, manteniendo vivas las recetas y sabores que han marcado a distintas generaciones. Hoy, el restaurante continúa su historia bajo la conducción de la tercera generación de la familia Canata, preservando el espíritu con el que nació y reafirmando su compromiso con la gastronomía nacional, ofreciendo preparaciones clásicas elaboradas con la misma dedicación y calidad que lo han caracterizado durante más de seis décadas.

Con esta celebración, se busca poner en valor el patrimonio gastronómico chileno e incentivar a las nuevas generaciones a seguir disfrutando de recetas que forman parte de la historia y la cultura nacional.

Un plato que habla de identidad

La cazuela es una de esas preparaciones que trascienden las modas culinarias. Ha sobrevivido al paso del tiempo porque representa mucho más que una receta: refleja la diversidad agrícola del país, la riqueza de sus productos y la costumbre chilena de reunirse alrededor de la mesa.

En un momento en que la gastronomía se consolida como uno de los principales atractivos del turismo, celebrar el Día Nacional de la Cazuela también es una forma de reivindicar la cocina tradicional como parte del patrimonio cultural. Recorrer el centro de Santiago en busca de una buena cazuela no sólo permite disfrutar de uno de los grandes clásicos de la cocina chilena, sino también redescubrir barrios, restaurantes históricos y espacios que han sido testigos de la evolución de la ciudad.

Desde TUCHS que esta fecha representa una oportunidad para acercarse a las tradiciones culinarias chilenas, apoyar al comercio gastronómico y disfrutar de una experiencia auténtica en uno de los sectores con mayor riqueza histórica y cultural de la capital.

Porque pocas recetas logran resumir tan bien la historia, la identidad y los sabores de Chile como una buena cazuela servida bien caliente.