Día Nacional de la Cazuela: por qué este clásico es uno de los platos más completos y saludables

Cada 30 de julio se celebra el Día Nacional de la Cazuela, una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina chilena que distintos restaurantes pondrán en valor este día. Pero más allá de su valor patrimonial y de la nostalgia que despierta en las mesas familiares, este tradicional plato también destaca por ser una de las comidas más equilibradas desde el punto de vista nutricional.

En una época en que las bajas temperaturas invitan a consumir preparaciones más contundentes, la cazuela reúne en un solo plato proteínas de calidad, carbohidratos complejos, verduras y un caldo que contribuye a la hidratación, convirtiéndose en una alternativa ideal para enfrentar el invierno.

“La sopa tiene múltiples ventajas nutricionales. Permite combinar distintos grupos de alimentos en una sola preparación, favorece la hidratación y es una excelente alternativa para aumentar el consumo de verduras durante los meses de invierno”, explica Javiera Herrera, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

Mucho más que un plato tradicional

La historia de la cazuela se remonta a la época colonial, cuando las técnicas culinarias españolas se mezclaron con ingredientes propios del territorio chileno. Con el paso de los siglos se transformó en una receta imprescindible en los hogares del país, manteniendo una característica que hoy la nutrición moderna también valora: el equilibrio entre sus ingredientes.

Ya sea preparada con vacuno, pollo, cerdo o incluso pavo, la receta tradicional incorpora papa, zapallo, choclo, arroz y distintas verduras, alimentos que aportan proteínas, fibra, vitaminas, minerales y la energía necesaria para enfrentar las jornadas más frías.

Para Javiera Herrera, precisamente esa combinación es una de sus principales fortalezas. “La cazuela representa un excelente ejemplo de alimentación equilibrada porque incorpora proteínas, verduras y carbohidratos de buena calidad en proporciones adecuadas. Además, aporta vitaminas y minerales provenientes de los distintos vegetales que incluye”, señala la académica.

Un plato completo en una sola preparación

Los especialistas coinciden en que no todas las sopas ofrecen el mismo aporte nutricional. Mientras algunas preparaciones se limitan a un caldo con fideos, la cazuela logra reunir prácticamente todos los grupos de alimentos recomendados.

La nutricionista explica que una sopa saludable debe considerar una abundante cantidad de verduras, una fuente de proteínas y un carbohidrato que aporte energía y saciedad.

Entre los ingredientes más recomendados destacan verduras como zapallo, zanahoria, cebolla, acelga, espinaca, porotos verdes, brócoli o apio, junto con proteínas provenientes de pollo, vacuno magro, pescado, huevo o legumbres.

“Una fórmula sencilla es imaginar el plato saludable: una gran cantidad de verduras, una porción de proteínas y una cantidad adecuada de carbohidratos. De esa manera obtenemos una preparación más nutritiva y capaz de generar mayor saciedad”, afirma Herrera.

Otro de sus beneficios es que favorece el consumo de productos de temporada. “Consumir verduras de estación permite acceder a alimentos con excelentes características nutricionales y a un menor costo, algo especialmente importante para las familias”, agrega.

Tradición, sabor y economía

Además de sus atributos nutricionales, la cazuela continúa siendo una de las recetas más convenientes para el presupuesto familiar. Su preparación permite alimentar a varias personas utilizando ingredientes disponibles durante gran parte del año y distintos cortes de carne, desde pollo hasta vacuno o cerdo.

Para Catherine Escobar, gerente comercial de El Carnicero, esa versatilidad explica por qué el plato sigue vigente generación tras generación.

“La versatilidad de la cazuela es otra de sus cualidades distintivas. Contamos con todos los tipos de cortes para que cada familia prepare su cazuela ya sea con vacuno, cerdo o ave, según los gustos y costumbres de cada hogar. Sus ingredientes tradicionales, como zapallo, choclo, papa y arroz, crean un sabor único que la ha consolidado como un gran plato”, señala.

La ejecutiva agrega que el componente emocional también explica su permanencia en la cocina chilena. “La cazuela es un plato que une a la familia. Compartirla en cada hogar es un acto de cariño que mantiene vivas nuestras costumbres culinarias y fortalece nuestro sentido de identidad nacional.”

La ciencia respalda la tradición

Durante el invierno suele disminuir el consumo de frutas y ensaladas frescas, mientras aumentan las preparaciones más calóricas. En ese escenario, los expertos recomiendan privilegiar recetas caseras que incorporen una amplia variedad de verduras y proteínas, justamente las características que reúne la cazuela.

Su caldo contribuye a mantener una adecuada hidratación; las verduras aportan fibra, vitaminas A y C, potasio y antioxidantes; las papas y el arroz entregan energía de liberación gradual; mientras que las carnes proporcionan proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del complejo B.

El resultado es una preparación que combina tradición, sabor y un perfil nutricional difícil de igualar.

En tiempos donde la alimentación saludable suele asociarse a recetas sofisticadas o ingredientes exóticos, la cazuela demuestra que uno de los mejores ejemplos de equilibrio nutricional lleva siglos presente en las cocinas chilenas.