El desayuno se consolida como uno de los momentos más valorados de la estadía hotelera

El primer café de la mañana, una preparación hecha a pedido o la posibilidad de sentarse a la mesa sin apuro pueden influir tanto en una estadía como la habitación o la ubicación del hotel. Así lo reflejan las opiniones de los viajeros, que muestran cómo el desayuno ha adquirido un papel cada vez más relevante dentro de la experiencia hotelera.

Actualmente, un buen desayuno ya no se mide únicamente por la cantidad de alternativas disponibles. Los huéspedes también valoran aspectos como la atención a distintas necesidades alimentarias, la calidad del servicio y el ambiente en el que comienza el día.

El cambio también refleja una relación más flexible con la gastronomía hotelera, donde el desayuno deja de estar asociado exclusivamente al alojamiento y comienza a consolidarse como un panorama en sí mismo. Entre las propuestas más valoradas se encuentran los distintos tipos de panes y pasteles, fruta de temporada, opciones veganas, huevos preparados al minuto y café recién hecho.

“En la hotelería hemos observado que el primer café de la mañana ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la experiencia de quienes nos visitan. Es un momento sencillo, pero significativo: permite comenzar el día con calma, compartir y disfrutar de un entorno agradable”, señala Javier Dirassar, gerente general del Courtyard by Marriott Santiago Las Condes, cuyo desayuno alcanza una valoración de 8,1 sobre 10 en Booking.com.

Los comentarios publicados en distintas plataformas destacan la variedad de opciones, el café recién preparado, las preparaciones elaboradas a pedido y la atención del equipo.

El protagonismo del desayuno forma parte, además, de una transformación más amplia de la hotelería urbana, en la que restaurantes, terrazas y otros espacios tradicionalmente reservados para huéspedes comienzan a integrarse a la vida cotidiana de la ciudad.

Una experiencia abierta a la ciudad

La propuesta incluye alternativas dulces y saladas, frutas, panes, preparaciones calientes, bebidas y opciones elaboradas a pedido. El servicio se desarrolla en el piso 7 del hotel, en un espacio luminoso con vista a la cordillera. Su ubicación, con acceso directo a Parque Arauco, facilita además la llegada de quienes viven, trabajan o transitan por el sector.

En esa línea, la experiencia está disponible para público externo tanto durante la semana como los fines de semana, sin necesidad de reservar una habitación.

“Recibimos con mucha gratitud la valoración de nuestros huéspedes y nos alegra que esta experiencia también pueda ser disfrutada por quienes no se alojan en el hotel”, agrega Dirassar.

Así, el desayuno deja de ser únicamente el comienzo de una estadía para integrarse a nuevas formas de encontrarse, compartir y disfrutar la ciudad desde primera hora del día.