Del nigiri al roll tempura: por qué el sushi chileno ya casi no se parece al japonés

Cuando la japonesa hikaru_chile probó por primera vez un sushi chileno, su reacción fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y risas. Sushi con palta, con queso crema, salsas, pollo, topping curiosos y tempura. “¡El sushi no se fríe!”, exclamó entre carcajadas.

El video rápidamente se viralizó en Chile porque puso sobre la mesa una pregunta que muchos ya se habían hecho: ¿el sushi que comemos en Chile realmente es sushi?

La respuesta es sí… y no.

Más que una copia del original, el sushi chileno es un ejemplo de cómo una preparación tradicional puede transformarse cuando viaja miles de kilómetros y se adapta al gusto local. Lo mismo ocurrió con la pizza en Estados Unidos, el ramen en Perú o la comida nikkei en Sudamérica. El sushi chileno es, en definitiva, una reinterpretación.

La filosofía japonesa: menos es más

En Japón, el sushi nació como una preparación donde el protagonista absoluto es el pescado.

La idea es resaltar la calidad del producto con la menor cantidad posible de ingredientes. Un nigiri tradicional puede llevar únicamente arroz, pescado fresco y un pequeño toque de wasabi. Los maki suelen tener uno o dos rellenos, mientras que la salsa de soya se utiliza con moderación, incluso mojando el pescado y no el arroz para evitar que este se desarme.

También predominan los sabores limpios y delicados. Por eso, para muchos japoneses resulta sorprendente encontrar rolls con queso crema, pollo, cebollín, palta, mayonesa, salsa teriyaki o cubiertos completamente de panko y luego fritos. Esa fue precisamente la reacción de la influencer japonesa, quien reconoció que muchas de esas preparaciones “no existen en Japón”.

El sushi chileno: creatividad sin complejos

Chile tomó el concepto del sushi y lo adaptó completamente.

El resultado son rolls mucho más grandes, abundantes y con combinaciones que difícilmente encontrarían espacio en una barra tradicional japonesa.

Entre sus características destacan:

abundante uso de palta;

queso crema como ingrediente habitual;

pollo, camarón apanado o incluso carne como relleno;

piezas fritas en tempura o cubiertas de panko;

múltiples salsas como teriyaki, acevichada, spicy o mayonesa;

rolls de gran tamaño pensados para compartir.

Paradójicamente, muchas personas en Chile comenzaron a comer sushi precisamente gracias a estas adaptaciones, que suavizaron la experiencia para un público poco acostumbrado al pescado crudo.

¿Está “mal” el sushi chileno?

No necesariamente. En gastronomía existe un fenómeno conocido como adaptación culinaria, donde una receta cambia según los ingredientes disponibles, la cultura y los gustos del país que la adopta.

Lo mismo ocurre con el sushi en Estados Unidos, donde nacieron clásicos como el California Roll, o en Brasil, donde abundan versiones con frutas tropicales y queso crema.

Chile siguió ese mismo camino. Para un maestro japonés, muchos rolls nacionales probablemente no entrarían dentro de la definición tradicional de sushi. Sin embargo, desde una mirada gastronómica representan una evolución propia, con identidad local.

Dos formas distintas de entender el mismo plato

Las diferencias son evidentes.

Sushi japonés

Ingredientes mínimos.

Pescado como protagonista.

Porciones pequeñas.

Sin queso crema.

Sin frituras.

Uso muy moderado de salsas.

Énfasis en la técnica del arroz y el corte del pescado.

Sushi chileno

Rolls grandes y contundentes.

Mucha presencia de palta.

Queso crema como ingrediente habitual.

Tempura y panko ampliamente utilizados.

Gran variedad de salsas.

Combinaciones creativas con pollo, camarones y otros ingredientes.

Lejos de ser una copia imperfecta, el sushi chileno refleja la personalidad gastronómica del país. Chile suele apropiarse de recetas extranjeras y reinterpretarlas. Lo hizo con los completos inspirados en los hot dogs estadounidenses.

Quizás un roll tempura con queso crema jamás obtendría la aprobación de un chef de Tokio. Sin embargo, millones de chilenos lo consideran parte de su vida cotidiana, convirtiéndolo en una expresión propia de la gastronomía nacional.