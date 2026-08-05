6 cambios sencillos que hice para evitar los alimentos ultraprocesados

Sin embargo, suelen constituir una proporción relativamente alta de la alimentación n muchos países occidentales.

3- Salsa de tomate

En lugar de usar salsa de tomate comprada, sofreí un poco de cebolla y ajo a fuego medio hasta que se doraron. Después, añadí puré de tomate (también se pueden usar tomates en lata) y hierbas frescas (las secas también valen).

Luego lo dejé cocer a fuego lento entre 10 y 20 minutos. En mi opinión, sabía mejor que una salsa ya preparada de tarro y así evité el azúcar añadido que suele encontrarse en las salsas compradas en la tienda.

Si no quieres prepararla tú mismo, conviene señalar que una sencilla salsa de tomate comprada en la tienda, elaborada únicamente con tomates, aceite, sal y hierbas, no es un AUP.

Pero si incluye espesantes, conservantes o jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, podría serlo.

Muchos alimentos envasados están “repletos de emulsionantes alimentarios” para prolongar su vida útil, afirma Benoit Chassaing, experto en interacciones entre la microbiota y el intestino del Instituto Pasteur de París, Francia.

A modo de guía general, señala que cuantos menos ingredientes tenga un producto, menos probable es que sea un AUP.

4- Salsa para salteados

Mi cena saludable favorita es un salteado rápido.

Pero siempre me ha parecido extraño coger verduras y proteínas recién cocinadas y luego cubrirlas con una salsa envasada que no solo tiene un alto contenido en sal y azúcar, sino también muchos otros aditivos desconocidos al estilo de los alimentos ultraprocesados que no quiero especialmente comer.

Una salsa preparada que encontré en mi supermercado local tenía más de 20 ingredientes.

Así que probé a experimentar con condimentos que puedo preparar yo misma. La combinación ganadora consistió en mezclar salsa de soja, miel, aceite de sésamo y ajo.

Aunque la salsa de soja tiene un alto contenido en sodio, existen versiones con menos sal y algunos estudios a pequeña escala muestran beneficios para la salud, como la reducción de los síntomas en personas con alergias y la mejora de la digestión.

5- Un aperitivo salado

Muchas papas fritas no son, en sí mismas, ultraprocesadas. Las simples saladas, por ejemplo, a menudo no son más que aceite, papas y sal.

Sarah Berry, profesora del Departamento de Ciencias de la Nutrición del King’s College de Londres, afirma que una buena regla general a la hora de picar entre horas es elegir alimentos que se parezcan al producto del que proceden originalmente.

Fíjate, por ejemplo, en los snacks con sabor a queso y piensa en lo poco que se parecen al maíz.

“Si tiene muchísimos productos químicos añadidos y un montón de nombres que no reconoces, entonces sí, yo sería un poco más cautelosa”.

Pero las papas fritas tradicionales, cocidas en abundante aceite, siguen teniendo un contenido muy alto en grasa y sal, por supuesto. Teniendo esto en cuenta, he estado comiendo palomitas caseras.

Tienen un bajo contenido en grasa y son ricas en fibra, lo cual es importante para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Las palomitas también son ricas en polifenoles, un antioxidante que se ha relacionado con una mejor salud digestiva.

Para hacer palomitas, basta con mezclar los granos con una pequeña cantidad de grasa (aceite o mantequilla), si se desea, y calentarlos en la hornilla o en el microondas a temperatura media o alta.

No te olvides de taparlas. Cocínalas hasta que el sonido de los estallidos disminuya y se detenga y sírvelas solas o con un poco de sal.