Santiago será la capital mundial del enoturismo con los premios The World’s 50 Best Vineyards 2026

Chile volverá a estas al centro de la atención de la industria vitivinícola internacional. La organización de The World’s 50 Best Vineyards confirmó que Santiago será la ciudad anfitriona de la ceremonia de premiación de su edición 2026, un hito para el enoturismo en Chile que reunirá a las principales viñas, expertos, periodistas especializados, compradores y líderes del sector provenientes de distintos continentes.

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La ceremonia se desarrollará durante la semana del 16 de noviembre de 2026, cuando se revele el esperado listado de los 50 mejores destinos enoturísticos del mundo. Más allá de la premiación, la organización desarrollará un completo programa de actividades que permitirá a los invitados conocer la riqueza cultural, gastronómica y vitivinícola de Chile, además de recorrer algunos de sus paisajes más emblemáticos.

Santiago fue elegida por ser la puerta de entrada al Valle del Maipo, una de las zonas vitivinícolas más reconocidas del país, y por su cercanía con varios de los principales valles productores de vino, convirtiéndose en un punto estratégico para celebrar una de las citas más importantes del calendario internacional del vino.

Santiago como la capital del vino y una vitrina para la gastronomía chilena

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, valoró la designación como un reconocimiento al trabajo realizado por la región para consolidarse como un polo internacional del turismo del vino.

“Estamos profundamente orgullosos de que una organización como The World’s 50 Best haya elegido a Santiago para realizar por primera vez este importante evento en Chile. Nuestra región avanza con paso firme para convertirse en la capital del vino y el turismo de Sudamérica, y ser anfitriones de esta cita internacional fortalece nuestro liderazgo a nivel global”, señaló.

La autoridad destacó además que la Región Metropolitana posee una combinación única entre ciudad y territorio vitivinícola. “Santiago es la principal puerta de entrada al turismo del vino en Chile. Aquí convergen la energía de una ciudad moderna con la historia y la tradición vitivinícola del Valle del Maipo, creando una experiencia única para quienes nos visitan”, sostuvo.

Para Max Raide, creador de la Ruta Trasandina y presidente del Grupo Liderazgo, organización que impulsa la realización del evento en Chile, la llegada de The World’s 50 Best Vineyards constituye un sueño cumplido y una oportunidad única para exhibir la diversidad de la oferta nacional.

“Para nosotros, como chilenos, es un enorme orgullo organizar por primera vez en Santiago el evento más importante del mundo del vino, haciendo realidad un sueño que veníamos impulsando hace años”.

Raide subrayó que el encuentro también permitirá mostrar la riqueza gastronómica del país y la calidad de sus productos. “Queremos invitar al mundo a conocer no solo nuestros valles vitivinícolas, reconocidos por variedades como el cabernet sauvignon y el carménère, sino también los productos que nacen de nuestra tierra y de nuestras costas, y que encuentran en la gastronomía chilena el complemento perfecto para disfrutar junto a nuestros vinos en restaurantes y viñas de Santiago”, detalló.

Para Daniel Greve, chairman sudamericano de The World 50 Best e promotor de traer el evento al país, “esto es muy importante, porque vamos a hacer sede anfitriona del acontecimiento del vino más importante del mundo y eso hace que los ojos del planeta fijen su vista durante toda una semana y pongan en su radar de por vida a Chile, a sus vinos, su cocina, su producto, su paisaje, su cultura”.

“Tenemos que estar muy orgullosos de recibir en noviembre a las personalidades que van a llegar, que son las más relevantes de esta industria y además que aplauden a un producto que es orgullo nacional”, complementó.

Una vitrina mundial para el vino chileno

La llegada de The World’s 50 Best Vineyards representa mucho más que una ceremonia de premiación. Para la industria turística y vitivinícola, significa una plataforma de promoción global capaz de posicionar a Chile como uno de los grandes referentes del turismo del vino.

La presencia de medios internacionales, críticos especializados, operadores turísticos, creadores de contenido y referentes de la gastronomía permitirá mostrar la diversidad de los valles vitivinícolas chilenos y la evolución que han experimentado las viñas nacionales, que hoy ofrecen experiencias integrales donde el vino convive con la arquitectura, la gastronomía, la hotelería, la cultura y el patrimonio.

Desde el desierto de Atacama hasta el sur del país, Chile posee una geografía privilegiada para la producción vitivinícola. Valles como Casablanca, Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Colchagua, Maule, Itata, Limarí y Elqui han desarrollado propuestas que incluyen recorridos patrimoniales, restaurantes de autor, hoteles boutique, cabalgatas, paseos en bicicleta, experiencias de bienestar y actividades ligadas a la sustentabilidad.

La realización del evento en Santiago también favorecerá que muchos visitantes extiendan su estadía para recorrer distintas regiones del país, generando un efecto positivo para el turismo y las economías locales.

La organización adelantó que la premiación será el punto culminante de un programa de varios días de actividades en Santiago, diseñado para que los invitados descubran el patrimonio cultural, la gastronomía y los paisajes chilenos.

El crecimiento del enoturismo en Chile

El turismo del vino es uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel mundial. Los viajeros buscan cada vez más conocer la historia detrás de las etiquetas, recorrer viñedos, conversar con los productores y disfrutar experiencias auténticas que integren gastronomía, cultura y paisaje.

Chile ha sabido responder a esa demanda. La cercanía entre Santiago y sus principales valles vitivinícolas permite visitar varias viñas en una misma jornada, mientras que la diversidad climática del país ofrece una amplia gama de cepas, desde el emblemático cabernet sauvignon hasta el carménère, variedad que encontró en Chile uno de sus principales hogares.

En los últimos años, muchas viñas han elevado significativamente su oferta turística incorporando restaurantes de alta cocina, hoteles, spas, museos, centros culturales y programas enfocados en la sostenibilidad, posicionando al país entre los destinos enoturísticos más atractivos del mundo.

Este tipo de encuentros genera un importante impacto promocional, ya que reúne a algunos de los principales comunicadores e influenciadores del mundo del vino y el turismo, quienes posteriormente difunden la experiencia a través de medios especializados y plataformas digitales.

Para Chile, recibir The World’s 50 Best Vineyards 2026 representa una oportunidad estratégica para fortalecer el enoturismo, impulsar la imagen del país como destino gastronómico de clase mundial y consolidar al vino chileno como uno de sus grandes embajadores internacionales. Durante unos días, Santiago se convertirá en el epicentro de la industria vitivinícola global y en la mejor vitrina para mostrar que Chile ofrece mucho más que grandes vinos, sino que experiencias memorables que integran paisaje, cultura, hospitalidad y gastronomía.