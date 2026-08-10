Día del Enólogo en Chile y la profesión detrás de uno de los productos imagen país

Hablar del vino chileno es hablar de territorio, agricultura, historia y conocimiento. Desde los valles del norte hasta las zonas vitivinícolas del centro y sur del país, la producción de vino ha construido una relación particular entre paisaje, clima, variedades de uva y trabajo humano.

En ese proceso, el enólogo ocupa un lugar fundamental. Su trabajo comienza mucho antes de que una botella llegue a una mesa y combina conocimientos de agronomía, química, microbiología y tecnología con una comprensión profunda de las características de cada viñedo y de cada cosecha.

Por eso, cada 10 de agosto se celebra en Chile el Día del Enólogo, una fecha que busca reconocer a quienes han contribuido a desarrollar y proyectar la vitivinicultura chilena.

¿Por qué el 10 de agosto se celebra el Día del Enólogo en Chile?

La fecha tiene un origen directamente relacionado con Ruy Barbosa Popolizio, una de las figuras fundamentales de la profesionalización de la enología en Chile.

El 10 de agosto de 1943, Barbosa obtuvo su título de ingeniero agrónomo en la Universidad de Chile. Años después profundizó su formación en viticultura y enología en Italia y tuvo un papel decisivo en la institucionalización de la profesión en Chile.

La Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile (ANIAE) estableció el 10 de agosto como Día del Enólogo Chileno para recordar precisamente aquella fecha y la trayectoria de Barbosa. La iniciativa comenzó a conmemorarse oficialmente en 2022.

La elección resulta especialmente significativa porque la carrera profesional de Barbosa estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la vitivinicultura nacional y a la formación de nuevas generaciones de profesionales.

¿Qué hace un enólogo?

Aunque muchas veces se asocia al enólogo exclusivamente con la elaboración del vino, su trabajo es bastante más amplio.

El proceso comienza en el viñedo, donde las decisiones relacionadas con la cosecha y la calidad de la uva tienen consecuencias directas en el vino que posteriormente se elaborará. Una vez que la uva llega a la bodega, el enólogo participa en las distintas etapas de vinificación, supervisando procesos como fermentaciones, manejo de temperaturas, estabilización, crianza y control de calidad.

También debe interpretar las características de cada cosecha.

No existe una receta idéntica para todos los años. Las condiciones climáticas, el estado sanitario de la uva, el suelo, la variedad y el lugar donde está plantada determinan decisiones que pueden cambiar de una temporada a otra.

Por eso, la enología combina ciencia y experiencia. El desafío consiste en transformar una materia prima agrícola en un producto que sea capaz de expresar un lugar y, al mismo tiempo, mantener estándares de calidad.

La propia ANIAE tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo y prestigio de la ciencia y práctica de la viticultura y la enología en Chile.

El vino chileno: una industria con presencia internacional

La importancia del vino para Chile también puede medirse en sus exportaciones.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), durante 2025 las exportaciones chilenas de vino alcanzaron 692 millones de litros, equivalentes a US$1.523 millones. Si bien el volumen cayó 10,9% respecto de 2024, el valor disminuyó en una proporción menor, 4,3%.

Una parte relevante corresponde a vinos con Denominación de Origen. En 2025 se exportaron 378 millones de litros de vinos con DO por US$1.189 millones.

Los principales mercados para los vinos chilenos incluyen países como Brasil, Reino Unido, Japón y China, lo que muestra el alcance internacional que ha conseguido la vitivinicultura nacional.

Estas cifras permiten dimensionar que el vino no es solamente un producto asociado a la gastronomía chilena. Es también parte de una cadena productiva que conecta agricultura, servicios, logística, turismo, comercio exterior y conocimiento especializado.

El vino como parte de la identidad chilena

La importancia del vino en Chile también tiene una dimensión cultural. En 2015, un decreto presidencial estableció el 4 de septiembre como Día Nacional del Vino Chileno, reconociendo su importancia histórica, económica y cultural. La fecha fue impulsada por diversas organizaciones vinculadas al sector vitivinícola.

La existencia de esta celebración refleja cómo el vino ha dejado de ser entendido únicamente como un producto agrícola para convertirse también en una expresión del territorio.

Los vinos chilenos permiten recorrer una geografía que cambia de norte a sur: zonas más cálidas y secas, valles mediterráneos, sectores costeros influenciados por el océano Pacífico y territorios más australes. Cada uno ofrece condiciones distintas para cultivar uvas y elaborar vinos.

En ese sentido, una botella puede convertirse también en una forma de contar la historia de un lugar.

Del vino de exportación al vino de terroir

Durante décadas, la fortaleza internacional del vino chileno estuvo asociada en buena medida a su capacidad para producir vinos competitivos a gran escala.

Hoy, sin embargo, la industria enfrenta un desafío adicional: mostrar mayor diversidad y valor agregado.

Un análisis de ODEPA sobre el vino embotellado con Denominación de Origen muestra que entre 2020 y 2024 el 93% del volumen exportado correspondió al segmento corriente, mientras que los vinos premium representaron menos del 22% del valor FOB exportado.

Esto abre una oportunidad para la industria: avanzar hacia vinos que no solamente sean reconocidos por su relación precio-calidad, sino también por su origen, identidad, variedades, prácticas agrícolas y capacidad de expresar diferentes territorios.

Y allí el papel del enólogo vuelve a adquirir especial relevancia.

Enólogos frente a nuevos desafíos

El cambio climático, la disponibilidad de agua, las nuevas preferencias de los consumidores y la búsqueda de prácticas agrícolas más sostenibles están transformando la vitivinicultura.

Los profesionales deben trabajar hoy con condiciones distintas a las de décadas anteriores y encontrar nuevas maneras de interpretar los viñedos.

La innovación también ha llevado a explorar variedades menos tradicionales, zonas consideradas anteriormente marginales para la producción vitivinícola, nuevos estilos de vino y métodos de elaboración que buscan expresar de manera diferente el origen.

La industria vitivinícola chilena, de acuerdo con ODEPA, se extiende por un amplio territorio y cuenta con una diversidad de condiciones agroclimáticas que permiten desarrollar distintos productos y estilos.

El vino también impulsa el turismo

La importancia del vino no termina en la botella. Las rutas del vino, las visitas a viñedos, las vendimias, los restaurantes asociados a bodegas y las experiencias de degustación han convertido a la vitivinicultura en uno de los componentes del turismo gastronómico y rural de Chile.

El visitante ya no busca solamente conocer una bodega. También quiere recorrer el paisaje, conocer la historia de una familia vitivinícola, entender cómo se cultiva una variedad determinada y descubrir cómo el clima y el suelo influyen en el resultado final.

De esta manera, el vino funciona como un puente entre agricultura, gastronomía, patrimonio y turismo.

La profesión que transforma territorio en vino

Celebrar el Día del Enólogo es reconocer una profesión que se encuentra en el punto de encuentro entre la tierra y la botella.

El enólogo interpreta una materia prima que cambia cada temporada, toma decisiones técnicas y busca que el resultado final mantenga calidad y, cada vez más, identidad.

En un país donde el vino se ha convertido en uno de sus productos agroalimentarios más reconocidos internacionalmente, su trabajo resulta fundamental para enfrentar los nuevos desafíos de la industria y para seguir construyendo una imagen del vino chileno basada no solo en volumen y competitividad, sino también en diversidad, territorio y origen.

Porque detrás de cada vino hay una cosecha, un paisaje y una historia. Y también hay conocimiento profesional para convertir todo eso en una expresión que pueda viajar desde un valle chileno hasta una mesa en cualquier lugar del mundo.