Día de la Chorrillana: historia, promociones e ideas de este clásico de la gastronomía chilena

Cada 13 de agosto, la chorrillana tiene su propia fecha de celebración. La preparación, reconocida por sus generosas porciones y la combinación de papas fritas, carne, embutidos, cebolla y huevo, se ha instalado como uno de los platos más populares de la cocina chilena.

Un plato asociado a Valparaíso

El origen de la chorrillana tiene distintas versiones. Una de las teorías más difundidas sitúa su origen en Valparaíso y lo relaciona con una preparación económica pensada para compartir.

Con el paso del tiempo, la receta fue incorporando distintas variedades de carnes, embutidos y acompañamientos. Esta evolución también permitió que la preparación se adaptara a los gustos de quienes la cocinan, manteniendo como base la combinación de papas fritas y distintos ingredientes servidos al centro de la mesa.

Promociones para celebrarla en Santiago y regiones

La chorrillana es uno de esos platos contundentes que se disfrutan mejor al centro de la mesa y, este jueves 13 de agosto, tiene una buena excusa para convertirse en protagonista. Para quienes quieran celebrarlo, distintos locales anunciaron promociones especiales en Santiago y regiones.

En Santiago, Bar&Vuelvo tendrá su chorrillana a $9.990 durante la jornada, además de un concurso en sus redes sociales para ganar una preparación para compartir.

Otra alternativa es El Panzón, que ofrece 20% de descuento en sus chorrillanas individuales y familiares durante este 13 de agosto. La propuesta mantiene los clásicos: papas, carne, longaniza y huevo.

En Chillán, El Talquino preparó una promoción que suma plato y cerveza: chorrillana individual con papas fritas, churrasco, chorizo, cebolla caramelizada y huevo, acompañada de un shop, por $9.990. El local está en avenida Argentina 137.

Y si el destino es Viña del Mar, Don Cucho extendió la celebración durante toda la semana. Todas sus chorrillanas tienen 30% de descuento, tanto para pedidos online como en el local de 1 Oriente 1218. Para compras por internet se debe utilizar el código CHORRILLANA30. La promoción está vigente hasta el 14 de agosto y no es acumulable con otras ofertas.

La alternativa de preparar una chorrillana a la parrilla

La preparación también puede llevarse hacia un formato más cercano a la parrilla, especialmente a través de la elección de la carne y los embutidos.

“La chorrillana es una preparación que representa muy bien nuestra cocina: es abundante, sabrosa y, sobre todo, ideal para compartir”, señala Catherine Escobar, gerente comercial de El Carnicero.

“Para preparar una chorrillana con un toque más parrillero, podemos elegir entre cortes como posta negra, posta rosada, lomo liso, sobrecostilla o huachalomo, dependiendo de las preferencias de cada persona. También recomendamos incorporar una buena longaniza artesanal o ahumada, que aporta mucho sabor y combina muy bien con la carne, las papas y la cebolla”, agrega Escobar.

Más allá de los ingredientes específicos, la preparación permite combinar distintos cortes de carne y embutidos con las papas, la cebolla y el huevo, manteniendo el carácter abundante y compartido de la receta.

Receta de chorrillana parrillera para seis personas

Ingredientes

700 gramos de sobrecostilla o huachalomo de vacuno

2 longanizas

1 kilo de papas

2 cebollas grandes

1 cucharada de azúcar

3 huevos

1 cucharada de mantequilla

Aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Merquén al gusto

Perejil fresco picado, opcional

Preparación

Primero, se deben pelar las papas, cortarlas en bastones y dejarlas unos minutos en agua fría. Luego se secan bien y se fríen en aceite caliente hasta que queden doradas y crujientes. Se reservan.

Para la cebolla, se corta en pluma y se cocina a fuego medio en una sartén con mantequilla. Se incorpora el azúcar junto con una pizca de sal y se continúa la cocción hasta que quede blanda y dorada.

La sobrecostilla se corta en tiras o cubos y se condimenta con sal, pimienta y merquén. Después se cocina en una sartén o plancha bien caliente hasta alcanzar el punto de cocción deseado.

Las longanizas se cortan en trozos y se doran en la misma sartén utilizada para la carne.

Finalmente, se fríen los huevos procurando que la clara quede bien cocida y la yema permanezca cremosa.

El montaje de la chorrillana

Para servir, se disponen las papas fritas en una fuente grande. Sobre ellas se agrega la carne y la longaniza, para luego incorporar la cebolla caramelizada y finalizar con los huevos fritos.

Como toque final, se puede añadir perejil fresco y un poco más de merquén. La preparación se sirve caliente y al centro de la mesa, acompañada de ají o de la salsa preferida.

Así, el Día de la Chorrillana vuelve a poner en el centro de la mesa una preparación que, más allá de sus distintas versiones, mantiene uno de sus principales rasgos: ser un plato pensado para compartir.