Papas fritas en Chile: se consumieron más de 15 millones y marcas preparan una semana de promociones

Crujientes, doradas y capaces de acompañar desde una hamburguesa hasta un sándwich, las papas fritas son mucho más que un acompañamiento. En Chile, forman parte habitual de la comida rápida, los picoteos y las salidas a comer. Y las cifras dan cuenta de esa popularidad: durante el año pasado se consumieron más de 15 millones de porciones de papas fritas a nivel nacional en las marcas de G&N Brands, según datos del holding de franquicias gastronómicas.

La cifra sirve como una fotografía del lugar que ocupa este clásico en las preferencias de los chilenos. No importa demasiado si se comen solas, con ketchup, mayonesa o queso cheddar: las papas fritas tienen un espacio asegurado en la mesa.

Y para celebrar precisamente esa popularidad, este 20 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Papa Frita. La fecha será aprovechada por Doggis, Juan Maestro, Mamut y Barrio Chick’en, marcas de G&N Brands, que prepararon promociones especiales durante esta semana.

Papas fritas para celebrar durante toda la semana

En Doggis, la celebración se convirtió en “La Semana de la Papa Frita”. Entre el lunes 17 y el jueves 20 de agosto, los clientes podrán acceder a una promoción de tres porciones medianas al precio de dos, disponible exclusivamente a través de la aplicación de la marca.

Juan Maestro, en tanto, apuesta por duplicar la porción. Quienes realicen compras superiores a $7.000 podrán obtener una segunda porción de papas fritas normales gratis utilizando el código “PAPAMAESTRA” en la aplicación. La promoción estará disponible entre el lunes 17 y el jueves 20 de agosto.

La celebración también llegará a los restaurantes Mamut, donde se extenderá hasta el viernes 21 de agosto. Durante esos días, quienes compren cualquier appetizer podrán acceder a una recarga de papas fritas con queso cheddar, disponible en todos los restaurantes de la cadena.

En Barrio Chick’en, la propuesta será aún más directa: entre el 17 y el 21 de agosto se podrán comprar papas fritas medianas a $1.000, utilizando un cupón exclusivo disponible en la aplicación. La promoción representa un 60% de descuento frente a su precio habitual de $2.490.

Aunque las papas fritas pueden parecer un acompañamiento sencillo, su presencia en millones de pedidos revela algo que son uno de esos alimentos que trascienden edades, ocasiones y formatos. Pueden estar al lado de un completo, un sándwich, una hamburguesa o un plato para compartir y, muchas veces, terminan siendo uno de los elementos más buscados de la mesa.