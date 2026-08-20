Libro apunta a que las papas fritas nacieron en Chile y no en Francia hace casi 400 años

Un soldado español capturado por los mapuches en 1629 dejó por escrito una referencia a las papas fritas décadas antes de los primeros registros conocidos en Europa.

Durante los primeros años de la Colonia, el Imperio español enfrentaba serias dificultades para someter al pueblo mapuche, al que los castellanos consideraban inferior. En medio de este escenario de conflicto, un soldado español dejó un relato que contiene una referencia a un plato que, según una investigación de la Universidad de Santiago de Chile, podría cambiar la historia gastronómica mundial: las papas fritas.

Se trata de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, militar que fue capturado por guerreros mapuches tras la Batalla de las Cangrejeras, cerca de Yumbel. Permaneció varios meses en cautiverio hasta que fue liberado mediante un acuerdo entre las autoridades españolas y los líderes mapuches, quienes buscaban restablecer la estabilidad en la zona.

Como parte de las negociaciones, el 29 de noviembre de 1629 se realizó un banquete diplomático en el Fuerte de Nacimiento. El episodio quedó registrado en su célebre obra El Cautiverio Feliz, donde el soldado escribió una frase que décadas después adquiriría especial relevancia:

“Unas enviaban las papas fritas, otras los buñuelos y otras diferentes guisados”.

De confirmarse su interpretación, este pasaje constituiría el registro documental más antiguo conocido de las papas fritas, anterior por varias décadas a las referencias que alimentan la disputa entre Francia y Bélgica por el origen de este plato.

Un manuscrito marcado por la censura

Pese a haber sido prisionero, Núñez de Pineda y Bascuñán relató haber recibido un buen trato durante su cautiverio. Su obra, cuyo título original es Cautiverio feliz y razón individual de las guerras dilatadas del Reino de Chile, ofrece un extenso testimonio sobre el encuentro entre españoles y mapuches.

El texto recoge costumbres, juegos, celebraciones, estrategias militares y aspectos de la organización política mapuche. Al mismo tiempo, contiene una crítica al sistema colonial y a los abusos cometidos durante ese período.

Raïssa Kordic, filóloga del Archivo Nacional, explica que varias páginas del libro fueron arrancadas después de ser examinadas en España: “Por los índices se sabe que se trata de temas delicados. Hay una censura evidente, pero Francisco Núñez pasa la vida entera con este texto para arriba y para abajo; es su gran obsesión”.

Entre los aspectos cuestionados en la obra aparecen el trato de los sacerdotes hacia el pueblo mapuche, los abusos cometidos por militares y el comportamiento de ministros, encomenderos y otros sectores de la sociedad colonial.

Nacimiento busca convertirse en referente gastronómico

La investigación sobre el origen de las papas fritas fue encargada por la Municipalidad de Nacimiento. Además de su relevancia histórica y gastronómica, el hallazgo podría servir como base para desarrollar una ruta turística y culinaria vinculada al origen del plato.

En 2025, el Ministerio de Agricultura comprometió su apoyo para avanzar en el reconocimiento oficial de esta preparación. Actualmente, el Gobierno mantiene las gestiones para que Nacimiento sea reconocido formalmente por la Unesco como la cuna mundial de la papa frita.