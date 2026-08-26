Toma Agua’e Boldo: mitos y realidades de las infusiones

Normalmente, durante la celebración de Fiestas Patrias, aumentan las molestias de origen gastrointestinal, como la acidez, sensación de estómago lleno o distensión abdominal. El mayor consumo de alimentos condimentados o fritos, puede afectar temporalmente el tránsito intestinal e incluso la actividad de la microbiota.

Por ello, las infusiones de hierbas y raíces medicinales aparecen como una alternativa para manejar las molestias leves del sistema digestivo. Aunque la tradición incluye varias opciones, muchos estudios se realizan con extractos o principios activos purificados, que no necesariamente representan lo que ocurre al consumir una taza de infusión. Incluso, en ese contexto, algunas no han demostrado efectos superiores al placebo. La ingesta de infusiones tradicionales, idealmente sin cafeína, tibias o calientes, en general puede contribuir a mejorar la sensación de confort digestivo y, junto con la pausa que genera este momento, aumentar la percepción de bienestar después de una comida abundante.

El jengibre, manzanilla, hinojo, menta y boldo tienen un amplio uso tradicional y en medicina complementaria. Aunque logran ser beneficiosos en distintos aspectos, no necesariamente ayudan de la misma manera a todas las personas. El jengibre, por ejemplo, contribuye a aliviar algunas molestias, pero también resulta irritante en otras personas. La menta puede aumentar el reflujo en quienes son susceptibles. La manzanilla y el hinojo suelen ser más útiles en el manejo de los gases, pero no necesariamente en otras condiciones. El boldo, aunque tradicionalmente se utiliza para aliviar molestias digestivas y presenta compuestos que han mostrado actividad antioxidante, desarrolla efectos adversos hepáticos cuando se consume en extractos concentrados. Además, las personas con patologías y quienes se encuentran embarazadas o en período de lactancia deben tener especial precaución.

La recomendación es aumentar el consumo de líquidos y moderar la ingesta de alimentos calóricos, irritantes o fritos, además de procurar una sobremesa adecuada. Reducir el consumo de alcohol también ayuda a limitar las molestias gastrointestinales que no necesariamente son provocadas por los alimentos. Evitar otros irritantes, como el tabaco, y mantener adecuadas horas de sueño, permite disminuir otras causas de molestias gastrointestinales que muchas veces se presentan durante el mes de celebraciones patrias.