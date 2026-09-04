Maraviglia: el tiramisú se reinventa con nuevos sabores para conquistar a una nueva generación

Por décadas, el tiramisú se ha consolidado como uno de los postres italianos más reconocidos y apreciados a nivel mundial. Pero lejos de quedar restringido a su receta original, el clásico italiano atraviesa una nueva etapa marcada por la innovación, las redes sociales, la cultura del café y la búsqueda de experiencias gastronómicas adaptadas a nuevos consumidores.

Es en este escenario donde Caffè Pascucci presenta Maraviglia, una propuesta que busca reinterpretar el tradicional tiramisú mediante nuevos sabores y formatos, sin dejar de lado los elementos que han convertido a este postre en un ícono de la gastronomía italiana.

Del espresso a los nuevos sabores

La propuesta contempla la receta tradicional, preparada con café espresso, mascarpone y cacao, junto con alternativas que incorporan sabores más contemporáneos. Entre ellas se encuentran las versiones de matcha, maracuyá y mango, y nutella, ampliando las posibilidades de un postre que ha demostrado una particular capacidad para adaptarse a las nuevas preferencias.

La apuesta no solo está en los ingredientes. Maraviglia también responde a uno de los principales cambios que experimenta actualmente el consumo gastronómico: la búsqueda de productos de carácter premium que puedan disfrutarse tanto en los establecimientos como fuera de ellos.

Es por esto que este nuevo concepto incorpora un formato práctico para llevar, pensado para que la experiencia pueda trasladarse a distintos momentos y espacios del día.

Un clásico que se adapta a las nuevas tendencias

La propuesta de Caffè Pascucci se suma a un fenómeno que se observa a nivel internacional, donde cafeterías, pastelerías y restaurantes han comenzado a experimentar con el tiramisú y sus posibilidades.

Nuevas versiones han incorporado ingredientes como matcha, frutas tropicales, pistacho y chocolate, en preparaciones que conservan elementos reconocibles del postre original, pero buscan conectar con consumidores más jóvenes y dispuestos a probar nuevas combinaciones.

La permanencia del tiramisú en el mercado, sin embargo, no parece responder únicamente a una tendencia pasajera. Su atractivo estaría relacionado con la capacidad de combinar elementos asociados a la tradición con otros vinculados a la sofisticación y la innovación.

Entre la nostalgia y la experiencia gastronómica

El café, el cacao y la textura cremosa forman parte de una combinación ampliamente reconocible, mientras que sus distintas capas y contrastes de textura convierten al tiramisú en una preparación con un importante componente sensorial.

A esto se suma el creciente protagonismo de la cultura cafetera y de las experiencias gastronómicas en redes sociales, espacios donde la presentación y la capacidad de un producto para generar contenido también adquieren relevancia.

En paralelo, el concepto se relaciona con la tendencia de los llamados “lujos accesibles”: productos indulgentes que permiten convertir un consumo cotidiano en una experiencia especial sin requerir necesariamente un gasto elevado.

Maraviglia busca conquistar más allá del público tradicional

Esta evolución ha permitido que el tiramisú trascienda los restaurantes especializados en cocina italiana y se incorpore a cafeterías, barras de postres, servicios de delivery y formatos grab-and-go.

Con Maraviglia, Caffè Pascucci se incorpora a esta transformación de uno de los grandes íconos de la repostería italiana. La propuesta busca mantener el vínculo con el tiramisú tradicional, pero explorar nuevas combinaciones y formatos para acercarlo a consumidores que buscan tanto sabores conocidos como experiencias diferentes en torno al café.