Fuku: el street food coreano que enciende el Mercado Condell

Con su comida marcada por lo picante, las texturas y los sabores definidos e intensos, el street food de Fuku nació hace casi tres años en un pequeño local al interior del Mercado Condell, a partir del encuentro entre las ganas de emprender en gastronomía de Xavi Chacón y la experiencia del chef José Acuña, quien llevaba ocho años trabajando en restaurantes coreanos.

La apuesta encontró rápidamente su público y el crecimiento los llevó a trasladarse a un espacio más amplio, sin dejar de ser parte del mercado, donde el proyecto comenzó también a definir con mayor claridad su propia identidad.

El punto de partida siempre estuvo en Corea y, particularmente, en el ramyeon —la versión coreana del ramen de fideos instantáneos—. Una preparación sencilla y cotidiana que en Fuku quisieron llevar hacia un plato más contundente, sumando verduras, huevo y distintas proteínas, pero manteniendo como base el característico fideo instantáneo coreano.

Por eso es indispensable probar el Ramyeon de Cerdo ($12.300), con un caldo base de verduras, lomo vetado de cerdo, mix de verduras y huevo; o el Ramyeon Fuku ($18.300), mucho más elaborado, con 100 g de pork belly, pulpo baby, camarones, mix de verduras y huevo. Ambos cuchareables y perfectos para calentar el cuerpo en días fríos, disfrutando la inmensidad de sus sabores.

El picante fue otro de los elementos que en Fuku decidieron abordar desde una mirada propia: entendiendo que la mayoría de sus comensales son chilenos, permitieron elegir su intensidad en distintos niveles, acercando estos sabores a paladares menos acostumbrados al fuego de la cocina coreana. Así es como tienen una escala de picantes que llega hasta el nivel 5, muy similar a lo que comen los coreanos, y un desafiante “reto nivel 8”, con una mezcla fogosa de ajíes. ¡Solo para valientes!

Esa adaptación no significa alejarse de sus raíces. Buena parte de los ingredientes que sostienen la propuesta —desde el gochugaru y el gochujang hasta fideos y otros productos específicos— provienen directamente de Corea, mientras que preparaciones como el kimchi se elaboran en casa siguiendo una receta tradicional.

Y entre los mandú, los tofus y otras preparaciones, aparece el popular Gimmari ($8.900): crocantes rollos de alga gim tempurizados y rellenos de japchae (fideos de almidón de camote), acompañados de chimichurri. En esta misma línea de imperdibles, no se puede dejar de probar un fresco, crocante y colorido Kimbap ($7.500 – $8.000), el tradicional roll coreano de arroz y distintos rellenos, envueltos en alga gim y aromatizados con aceite de sésamo.

Tampoco se deja pasar —y siempre mi favorito, como lo he dicho en más de una ocasión— al rey del street food coreano: el Tteokbokki ($10.000). Estos populares pastelitos de arroz (tteok) se acompañan de pasteles de pescado (eomuk), verduras y huevo duro, todo bañado en una intensa salsa a base de gochujang, con ese adictivo equilibrio dulce y picante. ¡Qué delicia!

Porque si en un comienzo todo giraba alrededor del ramyeon, con el tiempo la carta comenzó a abrirse al street food coreano, los salteados y preparaciones desarrolladas por el propio equipo. Esa evolución hoy los tiene transitando hacia un terreno todavía más libre, cercano al concepto de fake Asian food: una cocina que se inspira en Asia y respeta sus sabores y productos, pero que se permite jugar, mezclar y reinterpretar sin la obligación de reproducir fielmente una tradición que tampoco pretenden representar como propia.

Fuku sigue, de hecho, en constante movimiento. Ya proyectan nuevas experiencias pensadas para llevar distintas preparaciones al centro de la mesa y compartirlas, mientras esperan sumar prontamente una propuesta de bebidas con el soju como punto de partida. Una evolución que parece coherente con su propia historia.