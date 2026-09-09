Fondas veganas para celebrar el 18: opciones desde Antofagasta hasta Puerto Montt

Las celebraciones del “18” estarán acompañadas de empanadas, anticuchos, choripanes y otras preparaciones tradicionales, pero no todas las mesas tendrán que seguir el mismo menú. Este año existen distintas fondas, ferias y encuentros veganos que permitirán celebrar las Fiestas Patrias con preparaciones libres de ingredientes de origen animal, desde Antofagasta hasta Puerto Montt.

Opciones veganas para celebrar el “18” de norte a sur

Fundación Veg elaboró una selección de actividades confirmadas para septiembre de 2026, con alternativas distribuidas en distintas regiones del país.

La oferta incluye encuentros de un día y otros que funcionarán durante varias jornadas de Fiestas Patrias, con horarios que van desde el mediodía hasta la noche dependiendo de cada iniciativa.

Estas son las alternativas informadas por la organización:

Región de Antofagasta

En Antofagasta, la alternativa disponible será Hari Dham, ubicada en Homero Ávila 1095.

La actividad funcionará entre el 17 y el 20 de septiembre, desde las 11:30 hasta las 18:00 horas.

Región de Coquimbo

En La Serena, la alternativa será La Pampiveg, ubicada en Avenida Pacífico 5180.

El encuentro se realizará el 17 de septiembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Región de Valparaíso

La Región de Valparaíso concentra tres de las alternativas incluidas en la selección.

En Viña del Mar, La Vegan Fonda estará ubicada en 1 Norte 191C, esquina 5 Poniente. Funcionará los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre, entre las 13:00 y las 20:00 horas.

En Valparaíso, Vegan Fonda tendrá lugar en General Cruz 539. La actividad se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

En tanto, en Limache, Fonda La Clafira se realizará en Pasaje Torres del Maqui los días 18 y 19 de septiembre, entre las 13:00 y las 18:00 horas.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana se concentra la mayor cantidad de alternativas incluidas en el listado de Fundación Veg.

En Estación Central, Festival Santiago Vegan se realizará en Matucana 100 los días 18, 19 y 20 de septiembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

En Santiago, Govinda’s Fonda Vegan funcionará en Portales 3185 los días 18 y 19 de septiembre, entre las 13:00 y las 20:00 horas.

También en Santiago, La Antifonda, ubicada en Maturana 13, tendrá actividades los días 17, 18 y 19 de septiembre. El comunicado no especifica horario para esta actividad.

En Providencia, Katako Dieciochero estará en Seminario 130 los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre, desde las 12:30 horas.

Por su parte, La Pajarera, en Arturo Gordon 3908, Macul, tendrá una jornada el 18 de septiembre, entre las 13:00 y las 20:00 horas.

Región de O’Higgins

En Rancagua, la alternativa será Vegan Fonda, ubicada en Avenida Central 160.

El encuentro se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas.

Región del Maule

La Región del Maule tendrá dos alternativas incluidas en el listado.

En Linares, Endiciochada se realizará en O’Higgins 485 el 17 de septiembre, entre las 12:00 y las 18:00 horas.

En Talca, Fonda Vegana tendrá lugar en 2 Norte 733 el 19 de septiembre, desde las 14:00 hasta las 22:00 horas.

Región del Biobío

En Concepción, Fonda Govinda Veg estará ubicada en Cochrane 214.

La actividad se extenderá por cuatro jornadas, los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas.

Región de Los Ríos

En Valdivia, la alternativa será Fonda Vegana del Río, ubicada en Cochrane 489.

El encuentro se realizará los días 18 y 19 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas.

Región de Los Lagos

La selección llega hasta el sur del país con una actividad en Puerto Montt.

Se trata de Terrivle Feria Vegana, ubicada en Arturo Prat 444, que tendrá lugar el 19 de septiembre desde las 13:00 horas.

Una alternativa para ampliar las celebraciones

Para Fundación Veg, la existencia de estas iniciativas permite incorporar distintas elecciones alimentarias a las celebraciones de septiembre.

Ignacia Uribe, directora de la Fundación Veg, señala que “lo interesante de estas iniciativas es que amplían la forma en que podemos vivir las Fiestas Patrias, incorporando opciones que permiten que más personas participen sin tener

que dejar de lado sus elecciones alimentarias”.

La selección contempla actividades en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Limache, distintas comunas de la Región Metropolitana, Rancagua, Linares, Talca, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

De esta manera, quienes buscan alternativas sin ingredientes de origen animal cuentan con distintas opciones para organizar sus celebraciones durante septiembre, dependiendo de su ciudad y de las fechas disponibles.

También existen alternativas para celebrar en casa

Para quienes prefieran preparar su propia comida durante Fiestas Patrias, Fundación Veg también reúne en Cambia Tu Plato distintos recetarios con preparaciones basadas en plantas.

Según la información proporcionada, estos recetarios incluyen alternativas que pueden adaptarse a la mesa de Fiestas Patrias, por lo que la celebración no necesariamente tiene que desarrollarse en una fonda o feria.

Así, el panorama vegano para este “18” se extiende desde actividades presenciales en distintas regiones hasta opciones para preparar en casa, incorporando preparaciones basadas en plantas dentro de las celebraciones de septiembre.