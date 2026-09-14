Pescados y mariscos a la parrilla buscan su lugar para celebrar Fiestas Patrias

Con más de 4.000 kilómetros de costa, Chile cuenta con una amplia variedad de pescados y mariscos que también pueden llegar a la parrilla durante Fiestas Patrias. Salmón, camarones, choritos, ostiones y pulpo aparecen entre las alternativas para diversificar el tradicional asado del 18 de septiembre.

Asados, empanadas y preparaciones a la parrilla son parte de los sabores que habitualmente marcan las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile. Sin embargo, los productos del mar también ofrecen opciones para quienes buscan incorporar pescados y mariscos a la parrilla sin abandonar preparaciones y condimentos propios de la cocina chilena.

Para South Wind, empresa chilena especializada en productos del mar, incorporar pescados y mariscos durante estas celebraciones permite ampliar la tradicional parrilla dieciochera y explorar nuevas maneras de preparar ingredientes vinculados históricamente a la gastronomía nacional.

“El consumo de pescados y mariscos es bastante poco considerando nuestra maravillosa y extensa costa. Tenemos más de 4.000 kilómetros de mar y una diversidad enorme de productos. Celebrar la chilenidad dejándolos fuera es ignorar la mitad de nuestra identidad”, señala Pablo Díaz Urra, chef ejecutivo del restaurante Maillard.

¿Qué pescados y mariscos se pueden preparar a la parrilla?

Según el chef, entre los productos que mejor funcionan directamente sobre las brasas se encuentran el pulpo, los ostiones y el salmón.

El salmón, debido a su mayor contenido de grasa respecto de otros pescados, adquiere una textura y sabor adecuados para este tipo de cocción. Una alternativa es prepararlo con tomillo fresco o en formato cancato, envuelto en papel aluminio y llevado directamente al fuego.

Los mariscos también pueden incorporarse a las preparaciones tradicionales de una parrilla de Fiestas Patrias. Almejas, choritos, ostiones y camarones pueden utilizarse como aperitivos o platos para compartir.

Entre las recomendaciones de Díaz se encuentran los choritos al alambre con queso, vino blanco y un pequeño trozo de longaniza; las brochetas de camarones con chimichurri; y los ostiones a la parmesana.

Merkén y pebre para acompañar productos del mar

Otra posibilidad es incorporar ingredientes característicos de la cocina chilena a los pescados y mariscos preparados a la parrilla.

Para Díaz, el merkén es especialmente versátil y puede utilizarse tanto en mantequillas como en costras de pan rallado o panko. El pebre, en tanto, puede acompañar choritos, almejas y ostiones después de su cocción.

“Es algo fresco, sabroso, jugoso y característico que no puede faltar en nuestras parrillas. En los productos del mar realza su frescura y potencia mucho su sabor”, agrega.

El limón y el cilantro también permiten mantener ese vínculo con preparaciones tradicionales. Ambos ingredientes, explica el chef, pueden utilizarse, por ejemplo, en un ceviche de corvina, donde la acidez del limón y la frescura del cilantro contribuyen a resaltar las características del pescado.

Salmón, camarones y ostiones para la parrilla del 18

Para South Wind, esta versatilidad forma parte de la evolución del consumo de productos del mar. Durante sus 32 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado una oferta que incluye materias primas, productos procesados, laminados y formatos listos para usar o consumir.

“La idea no es reemplazar las tradiciones del 18, sino ampliar las posibilidades. Los productos del mar tienen espacio en una celebración que es profundamente chilena y que también puede reconocer nuestra relación histórica con el mar”, explica Valeria Auda, fundadora de South Wind.

De esta manera, un salmón preparado sobre las brasas, brochetas de camarones, choritos al alambre u ostiones pueden sumarse a las alternativas para la mesa de Fiestas Patrias.

Para quienes buscan una preparación sencilla, Díaz recomienda comenzar por productos que requieran poca elaboración. “El camarón a la parrilla queda increíble: crocante por fuera, jugoso en su interior