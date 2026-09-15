La cocina del mar debe ser parte cada vez más importante de la mesa del 18

En Chile, el consumo de productos del mar alcanza los 15 kilos por persona, según informó la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en agosto de 2026, al presentar una política nacional que busca aumentar esa cifra. Las celebraciones de septiembre ofrecen la oportunidad de acercar estos alimentos a la mesa a través de las recetas chilenas y sus distintas expresiones territoriales

“Las Fiestas Patrias no tienen por qué mirarse solo desde el asado o la empanada de pino. Chile tiene una despensa marina enorme y muy propia, pero muchas veces no la llevamos a la mesa con la misma naturalidad. Ahí hay una oportunidad para volver a conectar con productos que son parte de nuestra identidad y que además pueden incorporarse en preparaciones simples y ricas”, dice Felipe Gálvez, chef y cronista gastronómico.

Según el especialista, un anticucho de pescado puede incorporarse a la parrilla y una empanada de surtido de mariscos, a la entrada. También hay alternativas para quienes prefieren los platos de cuchara, como una carbonada con almejas o un charquicán con choritos. Estas preparaciones permiten llevar los sabores de la costa a distintas formas de cocinar y compartir, desde la parrilla hasta los guisos caseros.

La propuesta es impulsar dos objetivos. Por una parte, recuperar preparaciones de las zonas costeras, donde pescados y mariscos han acompañado las comidas familiares. Por otra, explorar combinaciones que utilizan estos ingredientes en platos habitualmente elaborados con otros productos. En el primer caso hay una tradición que rescatar; en el segundo, una posibilidad de ampliar el recetario de la casa.

“La cocina chilena es extraordinaria porque reúne ingredientes privilegiados, preparaciones con sentido territorial y una forma de compartir que mantiene vivas muchas tradiciones. Nuestro recetario es amplio, diverso y está muy conectado con la historia de quienes han aportado a él”, sostiene Gálvez.

Además de las recetas, los cada vez más variados formatos en que se ofrecen los productos del mar pueden facilitar su incorporación a las comidas habituales. Rosario Bruno, marketing specialist de San José de Nutrisco comenta cómo los nuevos productos y envases permiten “usar los productos del mar según el tiempo disponible y lo que cada persona quiera preparar. “

“El papel de las conservas, los congelados y las preparaciones listas para cocinar ha sido clave para acercar las proteínas del mar a las comidas cotidianas. En Nutrisco buscamos acercar una alimentación nutritiva y rica a las personas, con opciones prácticas que puedan integrar a las recetas y tradiciones de cada familia”, explica Bruno.

Desde la nutrición, el foco está en cómo disfrutar de estas comidas sin convertir la celebración en una lista de prohibiciones. Para la nutricionista Carolina Espejo, mantener las tradiciones del 18 es compatible con una alimentación saludable.

“Las Fiestas Patrias no tienen por qué vivirse desde la restricción y la culpa”, plantea la especialista. Entre las alternativas que propone están los pescados y mariscos al horno o a la plancha, además de su incorporación en recetas tradicionales, acompañados de ensaladas o verduras guisadas.

Su recomendación es buscar variedad y equilibrio en el conjunto de las comidas, sin centrar la atención en prohibir alimentos o compensar lo consumido. La invitación, agrega, es a “disfrutar de manera más consciente estas Fiestas Patrias”.