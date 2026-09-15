Chile vuelve a aparecer en el mapa de la gastronomía internacional, esta vez de la mano de la pizza. La edición 2026 de 50 Top Pizza World incluyó a tres pizzerías chilenas entre las 100 mejores del mundo: Allería, Raffaella y Brunapoli, en una clasificación que reúne a establecimientos de distintos países y continentes.

El resultado más destacado fue el de Allería, que se ubicó en el puesto 11° del mundo, mientras que Raffaella alcanzó el 70° lugar y Brunapoli quedó en el 82°. Los resultados fueron anunciados este 15 de septiembre en Nápoles, Italia, ciudad considerada cuna de la pizza napolitana.

Hoy, la pizza napolitana ha ganado espacio dentro de una gastronomía que pone mayor atención en la procedencia de los ingredientes, las técnicas de elaboración, las masas de larga fermentación y la búsqueda de una experiencia gastronómica vinculada con una tradición específica.

Un proyecto que comenzó hace 15 años

Brunapoli llegó a la final mundial tras obtener el puesto número 13 en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, resultado que le otorgó un “Golden Ticket”, distinción reservada para los establecimientos latinoamericanos con mejor desempeño y que les permite competir en la clasificación global.

“Recibir este reconocimiento es un orgullo para mí y para todo el equipo de Brunapoli. Es un premio que pertenece a todas las personas que trabajan día a día con compromiso y respeto por la calidad de nuestra propuesta”, señaló Francesco Vannucci, fundador de la pizzería.

El reconocimiento adquiere un significado especial al considerar que Brunapoli nació con la misión de acercar a los chilenos la tradición culinaria de Nápoles, respetando los métodos de elaboración, los tiempos de fermentación y la cultura asociada a la pizza napolitana.

“Cuando comenzamos este camino en Chile, nuestra idea era traer a Santiago no solo la pizza napolitana, sino también un pedazo de Italia: la cultura de la mesa, el placer de compartir, las materias primas y el respeto por este oficio. Ser reconocidos hoy entre las 100 mejores pizzerías del mundo nos emociona y nos motiva a seguir creciendo, experimentando y mejorando sin perder nuestra esencia”, agregó Vannucci.

Más allá del reconocimiento individual, la inclusión de Brunapoli en el ranking refleja la evolución de la gastronomía chilena y la creciente capacidad de los proyectos locales para competir en escenarios internacionales altamente exigentes. También confirma el interés cada vez mayor de los consumidores por propuestas que privilegian el origen, la técnica y la autenticidad.