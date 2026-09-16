La parrilla también puede ser parte de una celebración sin productos de origen animal. Distintas preparaciones permiten mantener el ritual del asado y adaptar sus ingredientes, desde proteínas vegetales hasta verduras y hongos.

¿Qué se puede poner en una parrillada vegana?

El asado es una de las preparaciones asociadas a las reuniones familiares y sociales en Fiestas Patrias. Para quienes no consumen productos de origen animal, existen distintas alternativas que pueden prepararse a la parrilla.

El crecimiento de las denominadas “carnes vegetales” también ha ampliado las opciones disponibles para este tipo de preparaciones. Según datos del Good Food Institute citados por Veganuary, las ventas mundiales de estos productos se triplicaron desde 2015.

Entre las alternativas mencionadas por especialistas se encuentran hamburguesas, chorizos y otros embutidos vegetales, tofu, tempeh, seitán, además de distintos vegetales y hongos.

1. Hamburguesas vegetales

Las hamburguesas son una de las opciones más sencillas para incorporar a una parrillada vegana y, según las expertas consultadas, pueden ser una alternativa para quienes recién comienzan a reducir o eliminar el consumo de productos de origen animal.

Katya Ramírez, coordinadora de educación en Love Veg, programa gratuito de Igualdad Animal, comenta:

“Mi parrillada ideal sería hamburguesas de Beyond Meat o de NotCo, unas brochetas de papas y una cazuela de queso vegano fundido. Es muy mexicano poner una cazuela de queso sobre la parrilla”.

2. Chorizos y embutidos vegetales

Los chorizos y otros embutidos elaborados a partir de ingredientes vegetales son otra posibilidad para mantener preparaciones similares a las tradicionales de una parrillada.

Mariana Guagnini, creadora de contenidos conocida como @notdeku, destaca la evolución de este tipo de productos:

“Hay marcas que se parecen muchísimo (a la carne) y, para mí, lo importante es eso, recrear el sabor y poder vivir la experiencia, pero sin crueldad”.

3. Tofu y tempeh

El tofu y el tempeh, ambos derivados de la soya, ofrecen otra alternativa para cocinar a la parrilla. Según Ramírez, pueden marinarse con distintos sabores y colocarse directamente sobre las barras, aunque recomienda hacerlo sobre brasas tenues y de manera indirecta.

También pueden prepararse en brochetas o sobre una rejilla para evitar que caigan entre los barrotes de la parrilla.

4. Seitán

El seitán destaca por una textura similar a la carne y también puede incorporarse a una parrillada. Sin embargo, su preparación requiere considerar cómo responde al calor.

Ramírez explica que se comporta mejor sobre una plancha con un poco de aceite, ya que el fuego directo puede resecarlo o darle una textura chicloso, salvo cuando está mezclado con legumbres, preparación que le entrega mayor resistencia al calor.

5. Vegetales y hongos marinados

Las verduras y los hongos también pueden convertirse en protagonistas de una parrillada. Además de ser una alternativa accesible, permiten variar las preparaciones y jugar con diferentes marinados y condimentos.

“Mis favoritos (para la parrilla) son los hongos bien saborizados porque tienen una textura muy parecida y nadie puede decir que no son saludables, ya que muchas veces la gente demoniza los ultraprocesados veganos y preguntan qué ingredientes tienen; con los hongos es simple: ¡hongos!”, agrega @notdeku.

El error más común al cocinar alimentos vegetales en la parrilla

Uno de los principales puntos a considerar es que no todos los ingredientes vegetales responden de la misma manera al calor.

“El error más frecuente en una parrillada vegana es esperar que los ingredientes vegetales reaccionen igual que las carnes al fuego directo. Cada ingrediente vegetal se comporta distinto, y una vez que entendemos esto, podemos tener éxito al crear parrilladas con carnes vegetales”, explica Ramírez.

Por esta razón, recomienda utilizar brasas indirectas para cocinar los vegetales y, cuando corresponda, recurrir a brochetas o rejillas para evitar que los ingredientes se pierdan entre los barrotes.

También plantea que, aunque algunas alternativas vegetales ya vienen saborizadas, se puede agregar salsa BBQ o mostaza con una brocha durante la preparación.

Guagnini también pone el foco en conseguir un buen sabor y textura a la hora de preparar alternativas vegetales.

“Mis primeras parrilladas fueron un desastre. Mostraba chorizos que había hecho de lentejas, que de nada se parecían a los chorizos, y al darle de probar a gente no vegana, se burlaban o se alejaban totalmente de probar algo, porque la verdad es que no me habían quedado muy ricos”.

Con el tiempo, explica, aprender a trabajar el sabor y la textura fue determinante para mejorar sus preparaciones.

¿Cómo marinar tofu, seitán, tempeh y vegetales?

El marinado es otra de las claves para preparar una parrillada vegana con más sabor. Entre los ingredientes recomendados por Guagnini están la salsa de soja, el pimentón ahumado y el humo líquido.

“También los sobrecitos con sabor a ‘carne’, que en muchos países son aptos y le dan ese sabor ahumado súper necesario. Para mí, estos que nombré son innegociables”, señala.

Otra alternativa consiste en combinar distintos vegetales y envolverlos en papel aluminio, incorporando setas o tofu para acompañar la preparación y luego sazonarla según el resultado que se busque.

Marinado con sabor a “pollo”

Para preparar un marinado de este tipo, Ramírez recomienda:

1 cucharada de ajo en polvo.

1 cucharada de cebolla en polvo.

¼ de taza de salsa de soya.

1 cucharadita de pimienta molida.

1 cucharadita de comino en polvo.

1 rama de romero.

Sal al gusto.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Marinado con sabor a “carnes rojas”

Para una preparación con este perfil de sabor, la receta considera:

1 cucharada de ajo en polvo.

1 cucharada de cebolla en polvo.

1 cucharada de paprika.

¼ de taza de salsa de soya.

1 cucharadita de pimienta molida.

1 cucharadita de clavo en polvo.

½ cucharada de humo líquido, opcional.

Sal al gusto.

2 cucharadas de aceite de oliva.

En ambos casos, la recomendación es mezclar los ingredientes y agregar los vegetales cortados en trozos que no sean demasiado pequeños, para evitar que se deshagan y ayudar a que mantengan su textura.

¿Cuánto tiempo se deben marinar y cocinar?

Para cualquiera de los dos marinados, Ramírez recomienda dejar reposar los ingredientes durante al menos 30 minutos.

Si se preparan los vegetales en “bombas” de aluminio, se debe picar la parte superior con un tenedor para permitir la salida del vapor. Luego, la preparación se cocina sobre brasas indirectas durante 20 minutos.

En el caso de las brochetas, también deben cocinarse sobre brasas indirectas y revisarse constantemente durante la cocción.

Así, una parrillada de Fiestas Patrias puede incorporar distintas alternativas sin productos de origen animal. La elección puede ir desde proteínas vegetales como tofu, tempeh o seitán hasta hongos y verduras, considerando que cada ingrediente requiere una preparación diferente para obtener el resultado esperado.