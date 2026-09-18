El pisco no tiene por qué quedar reservado para el aperitivo durante Fiestas Patrias. Su perfil puede incorporarse en distintos momentos de una comida, desde el acompañamiento de una empanada hasta preparaciones dulces para cerrar la jornada.

La combinación depende del tipo de preparación y de las características del destilado, especialmente cuando se busca equilibrar sabores intensos, grasos, ahumados o dulces.

Pisco chileno aumenta sus exportaciones

El interés por el pisco también se ha reflejado fuera del país. Durante 2025, las exportaciones de pisco chileno alcanzaron los US$3,9 millones, un aumento de 27,6% respecto de 2024, con envíos a 40 mercados internacionales.

En julio de 2026, las exportaciones de pisco y aguardiente llegaron a 105 mil litros y US$634,9 mil, registrando incrementos de 124,5% en volumen y 117,7% en valor frente al mismo mes del año anterior, según ODEPA.

“El pisco tiene una versatilidad que permite incorporarlo a distintos momentos de una comida. En Fiestas Patrias, por ejemplo, podemos buscar combinaciones que aporten frescura y contraste a preparaciones de sabores más intensos, sin que necesariamente tenga que estar presente solo en un cóctel”, explica Jaime Camposano, socio y maestro destilador de Pisquera Tulahuén.

Cinco combinaciones para probar durante el 18

Las posibilidades van desde preparaciones típicas de la parrilla hasta alternativas para el postre. En cada caso, el objetivo es buscar un equilibrio entre las características del pisco y los sabores de la comida.

1. Empanadas con un pisco de perfil cítrico

La empanada de pino puede acompañarse con una preparación fresca y de notas cítricas.

La acidez permite contrastar los sabores de la carne, la cebolla y los condimentos, ayudando a equilibrar la intensidad de la preparación.

2. Anticuchos con una preparación fresca

Los anticuchos, por sus carnes marinadas y la cocción directa al fuego, concentran sabores intensos y ahumados.

Una preparación a base de pisco que incorpore elementos cítricos o frutales puede entregar un contrapunto refrescante frente a estos sabores.

3. Choripán y pisco

El choripán es otra preparación típica que puede combinarse con pisco.

Una preparación de perfil fresco puede ayudar a equilibrar la grasa y las salsas del choripán, especialmente cuando incorpora ingredientes como limón o pomelo.

4. Carne asada y pisco

En el caso de cortes de carne de mayor intensidad, la recomendación es buscar preparaciones que incorporen frescura y acidez.

Otra posibilidad es utilizar el pisco como ingrediente de una salsa o preparación para acompañar la carne, procurando que la cantidad utilizada permita complementar los sabores sin dominarlos.

5. Postres de fruta o leche asada con pisco aromático

El pisco también puede llegar al final de la comida.

Para postres con frutas, almíbares o incluso una leche asada, se pueden utilizar piscos elaborados con variedades aromáticas, especialmente moscateles.

Sus notas florales, frutales y cítricas pueden generar un contraste con los sabores lácteos y caramelizados de este tipo de preparaciones.

En este caso, la recomendación es utilizar una pequeña medida de pisco aromático y servirla bien fría. El objetivo es resaltar las características frutales y florales de las uvas pisqueras más que buscar una preparación de gran intensidad.

Del aperitivo al postre: cómo combinar pisco y comida

La propuesta consiste en considerar el pisco como un destilado que puede formar parte de diferentes momentos gastronómicos y no únicamente como la base de un cóctel.

“Más que buscar una sola combinación, la invitación es a experimentar y considerar qué queremos resaltar en cada preparación. Un pisco puede funcionar de manera muy distinta dependiendo de si lo acompañamos con una empanada, una carne o una preparación dulce”, explica Camposano.

El especialista también señala que “servir un pisco Black Heron o Waqar solo, a temperatura fresca o con un hielo grande, permitiendo que el pisco se exprese y acompañe la carne sin necesidad de transformarlo en un cóctel”.

De esta forma, las combinaciones pueden variar según el plato y el perfil de sabores que se quiera destacar durante la comida de Fiestas Patrias.