Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y las actividades deportivas al aire libre adquieren mayor protagonismo. En este contexto, el mate puede incorporarse a las rutinas de quienes buscan una bebida que aporte energía y acompañe sus jornadas de actividad física.

La yerba mate contiene estimulantes naturales, entre ellos las xantinas, que actúan sobre el sistema nervioso central y proporcionan energía tanto física como mental.

Yerba mate y energía para la actividad física

Uno de los componentes que destacan en la yerba mate son las metilxantinas, entre ellas la cafeína, la teobromina y la teofilina. De acuerdo con la ficha técnica proporcionada, estas sustancias estimulan el sistema nervioso central, favorecen el estado de alerta y ayudan a mantener la concentración.

Además, la yerba mate puede contribuir a reducir la fatiga y aumentar la resistencia al cansancio físico y mental.

Estas características explican su incorporación a las rutinas de algunas personas que realizan actividad física y buscan mantener la atención y energía durante sus jornadas.

“Para quienes buscan un impulso extra de energía y un sabor destacado, sin renunciar al sabor, CBSé Guaraná es una excelente opción. Combina las propiedades de la yerba mate con el aporte natural del guaraná y una selección de hierbas que dan lugar a un perfil fresco, intenso y muy agradable”, comenta Carolina Valeria,Gerenta de Marketing & Comunicaciones de la reconocida marca argentina, que acaba de cumplir 48 años de trayectoria.

El mate también puede formar parte de la hidratación

Además de su aporte energético, la yerba mate puede contribuir a la hidratación diaria.

Sin embargo, expertos enfatizan que no reemplaza el consumo de agua, sino que puede incorporarse como complemento dentro de una rutina de hidratación equilibrada.

Por otro lado, señalan que, cuando se consume sin azúcar, se trata de una bebida baja en calorías y sodio.

Antioxidantes y nutrientes presentes en la yerba mate

Entre las propiedades atribuidas a la yerba mate se encuentra su contenido de polifenoles y vitamina C, asociados a su capacidad antioxidante. Estos componentes ayudan a combatir los radicales libres y proteger al organismo del daño celular.

También se menciona la presencia de vitaminas del grupo B, C y A, además de minerales como potasio, magnesio, sodio y manganeso, entre otros.

Otros efectos atribuidos al consumo de mate

La yerba mate contiene propiedades digestivas y metabólicas. Puede tener un efecto diurético y laxante suave, además de favorecer la función intestinal. Asimismo, puede favorecer la quema de calorías y disminuir el apetito, por lo que puede resultar útil en dietas de control de peso.

Estas propiedades forman parte de la información proporcionada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de Argentina.

Mate y vida al aire libre

El comienzo de la primavera abre una temporada en la que aumentan las actividades deportivas y recreativas al aire libre. En ese contexto, el mate puede acompañar distintas instancias de la jornada, tanto por su aporte de estimulantes naturales como por su incorporación a los hábitos cotidianos de hidratación.

“Cada vez son más los deportistas que incorporan el mate a sus hábitos diarios. En CBSé contamos con una amplia variedad de propuestas, porque entendemos que, así como existen diferentes formas de vivir el deporte, también existen distintas maneras de disfrutar el mate”, concluye Carolina Valeria.

Más allá de su consumo como parte de una rutina deportiva, la información entregada plantea que el mate puede ser un complemento dentro de un estilo de vida activo, siempre considerando que no sustituye al agua como fuente principal de hidratación.