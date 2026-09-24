Negroni Week vuelve a Chile con una ruta que celebra al cóctel italiano que conquistó el mundo

Más de un siglo después de su creación en Italia, el Negroni vive uno de los momentos más exitosos de su historia. Presente en las cartas de bares de Nueva York, Londres, Tokio, Ciudad de México, São Paulo y Santiago, este clásico de la coctelería se ha convertido en un fenómeno global que trasciende modas y generaciones.

Su origen se remonta a Florencia, alrededor de 1919, cuando el conde Camillo Negroni pidió reforzar su habitual Americano reemplazando el agua con gas por gin. El resultado fue una mezcla simple y equilibrada de Campari, vermut rojo y gin que, con el paso de las décadas, se transformó en uno de los cócteles más influyentes del mundo.

Parte de su éxito radica precisamente en esa simplicidad. Con solo tres ingredientes y proporciones iguales, el Negroni ofrece una combinación única de amargor, dulzor y notas herbales que ha sabido adaptarse a distintas épocas y tendencias. En los últimos años, además, el auge de la coctelería de autor, la revalorización de los aperitivos italianos y el interés de los consumidores por bebidas con mayor complejidad de sabores han impulsado su popularidad a nivel internacional.

Hoy, el Negroni no solo es un clásico. También es una plataforma creativa para los bartenders. Variaciones como el Negroni Sbagliato, el White Negroni o reinterpretaciones con destilados locales han contribuido a mantener vigente una receta que continúa inspirando nuevas propuestas en las barras de todo el mundo.

En ese contexto, entre el 21 y el 27 de septiembre se realizará una nueva edición de Negroni Week, iniciativa global impulsada por Campari que reúne a bares y restaurantes de distintos países para rendir homenaje a este emblemático cóctel y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la industria de la hospitalidad.

En Chile, 55 locales serán parte de la celebración, dando vida a una ruta que invita al público a descubrir distintas interpretaciones del Negroni y conocer el trabajo creativo que hoy impulsa la escena local de la coctelería.

Entre los establecimientos participantes destacan Lolita Jones, Oculto Beer Garden, Raffaella, Dondoh, Caroloto, Backroom y La Ronería, que durante la semana presentarán sus propias creaciones inspiradas en el cóctel italiano.

Bajo la premisa “Sin Campari no hay Negroni”, la iniciativa pone en valor el rol que ha tenido el histórico aperitivo italiano en la construcción de esta receta y en el desarrollo de la cultura del aperitivo alrededor del mundo.

“Negroni Week es una oportunidad para celebrar un cóctel que forma parte de la historia de Campari y, al mismo tiempo, dar visibilidad a la creatividad que existe detrás de las barras. Queremos invitar a las personas a descubrir nuevas propuestas, recorrer los locales participantes y acercarse a quienes hoy están impulsando la escena local”, señala Carolina Alaysa, Gerente de Marketing de Campari Group.

Además de formar parte de la ruta, los establecimientos competirán por el título de mejor creación de Negroni de Chile 2026. Un panel de expertos evaluará aspectos como originalidad, presentación, aroma y sabor, seleccionando a los finalistas que disputarán la etapa decisiva del certamen.

El ganador viajará a São Paulo, Brasil, donde realizará una visita técnica a la planta de Campari Group y tendrá la oportunidad de desempeñarse como Guest Bartender en uno de los bares más reconocidos de la ciudad.

Más allá de la competencia, Negroni Week busca fortalecer la comunidad de la hospitalidad, promoviendo la colaboración entre bares, bartenders y consumidores. En esta edición, además, los fondos recaudados serán destinados a Slow Food, organización internacional que promueve una cultura gastronómica basada en alimentos buenos, limpios y justos, impulsando prácticas más sostenibles a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Del 21 al 27 de septiembre, la invitación es a recorrer la ruta de Negroni Week, descubrir nuevas interpretaciones de un clásico centenario y sumarse a una celebración que refleja el gran momento que vive la coctelería de autor en Chile y el mundo.