Del espresso al café tonic: las nuevas formas de tomar café que ganan terreno entre los consumidores

El café conserva su lugar en la rutina de la mañana, pero sus formas de consumo se diversifican. A las preparaciones tradicionales se suman bebidas frías, versiones saborizadas y mezclas con ingredientes frutales, cítricos y tropicales, que amplían la oferta y las ocasiones para tomarlo.

Según explican desde Bonafide, el espresso, el americano, el cortado, el cappuccino y el latte siguen concentrando buena parte de las preferencias. Al mismo tiempo, la compañía observa un creciente interés por probar otras preparaciones y conocer más sobre los orígenes del café y sus métodos de elaboración.

“El café está viviendo un gran momento en Chile. Vemos consumidores cada vez más curiosos, informados y abiertos a probar nuevas experiencias. Los perfiles tostados y cremosos siguen siendo muy apreciados, pero al mismo tiempo existe una mayor apertura hacia notas frutales, cítricas y tropicales, además de combinaciones que aportan frescura y originalidad al café tradicional”, explica Maite Urbina, Product Manager de Bonafide.

Preferencias que cambian según la generación y el momento del día

De acuerdo con la experiencia de la empresa, los consumidores más jóvenes muestran una mayor disposición a explorar sabores, formatos y bebidas frías. Quienes mantienen hábitos más tradicionales, en cambio, suelen inclinarse por preparaciones clásicas y de mayor intensidad.

El horario también influye en la elección. Durante la mañana predominan el espresso, el americano y el cortado, vinculados al inicio de la jornada. Por la tarde aumenta el interés por alternativas cremosas o refrescantes, en un momento de consumo más asociado a la pausa y al disfrute.

“En los últimos años hemos visto una evolución hacia preparaciones más sofisticadas y personalizadas. Los consumidores buscan cada vez más explorar nuevos sabores, combinaciones y formatos, incorporando bebidas frías, cafés saborizados y propuestas que transforman el café en una experiencia más completa”, agrega Urbina.

Agua tónica, cítricos y alternativas frías

Entre las tendencias que identifica Bonafide en el mercado chileno figuran el interés por los cafés de especialidad y una mayor curiosidad por sus orígenes y métodos de preparación. En ese escenario, las bebidas frías adquieren protagonismo y abren espacio a combinaciones que se alejan de las recetas habituales.

El agua tónica, el pomelo, el coco y la almendra son algunos de los ingredientes que se incorporan a estas propuestas. Su presencia permite diversificar los sabores y ampliar los momentos de consumo más allá del café caliente de la mañana.

Según la compañía, entre los públicos más jóvenes también adquieren relevancia la presentación y la originalidad de las bebidas, aspectos que se suman al sabor al momento de elegir una preparación.

Los lanzamientos y actividades previstos para octubre

En el marco del Mes del Café, Bonafide anunció para octubre una línea de Cafés de Autor que incluirá Latte Curazao y Latte Coco Almendra. A ella se sumará una familia de Café Tonic, integrada por Tonic Shot, Tonic Tropical y Tonic Pomelo.

La empresa también espera incorporar Matcha Frambuesa y Matcha Mango a su oferta de bebidas.

Las actividades comenzarán el 1 de octubre, Día Internacional del Café, con cafés simples desde $1.000 y dobles desde $2.000 en los locales de la marca en el país. Durante el resto del mes están previstos nuevos lanzamientos y contenidos sobre distintas formas de preparar y consumir café.

“El café ha pasado de ser una bebida principalmente funcional a transformarse en una experiencia de consumo cada vez más valorada. Creemos que seguirán creciendo las preparaciones frías, las combinaciones de sabores innovadoras y los cafés de especialidad, porque hoy las personas quieren descubrir y experimentar mucho más alrededor de una taza de café”, concluye Urbina.