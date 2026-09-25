Del espresso al café tonic: las nuevas formas de tomar café que ganan terreno entre los consumidores
Las preparaciones clásicas mantienen su lugar, mientras las bebidas frías y las mezclas con frutas y agua tónica amplían la oferta. Desde Bonafide observan un mayor interés por experimentar, especialmente entre los consumidores jóvenes.
El café conserva su lugar en la rutina de la mañana, pero sus formas de consumo se diversifican. A las preparaciones tradicionales se suman bebidas frías, versiones saborizadas y mezclas con ingredientes frutales, cítricos y tropicales, que amplían la oferta y las ocasiones para tomarlo.
Según explican desde Bonafide, el espresso, el americano, el cortado, el cappuccino y el latte siguen concentrando buena parte de las preferencias. Al mismo tiempo, la compañía observa un creciente interés por probar otras preparaciones y conocer más sobre los orígenes del café y sus métodos de elaboración.
“El café está viviendo un gran momento en Chile. Vemos consumidores cada vez más curiosos, informados y abiertos a probar nuevas experiencias. Los perfiles tostados y cremosos siguen siendo muy apreciados, pero al mismo tiempo existe una mayor apertura hacia notas frutales, cítricas y tropicales, además de combinaciones que aportan frescura y originalidad al café tradicional”, explica Maite Urbina, Product Manager de Bonafide.
Preferencias que cambian según la generación y el momento del día
De acuerdo con la experiencia de la empresa, los consumidores más jóvenes muestran una mayor disposición a explorar sabores, formatos y bebidas frías. Quienes mantienen hábitos más tradicionales, en cambio, suelen inclinarse por preparaciones clásicas y de mayor intensidad.
El horario también influye en la elección. Durante la mañana predominan el espresso, el americano y el cortado, vinculados al inicio de la jornada. Por la tarde aumenta el interés por alternativas cremosas o refrescantes, en un momento de consumo más asociado a la pausa y al disfrute.
“En los últimos años hemos visto una evolución hacia preparaciones más sofisticadas y personalizadas. Los consumidores buscan cada vez más explorar nuevos sabores, combinaciones y formatos, incorporando bebidas frías, cafés saborizados y propuestas que transforman el café en una experiencia más completa”, agrega Urbina.
Agua tónica, cítricos y alternativas frías
Entre las tendencias que identifica Bonafide en el mercado chileno figuran el interés por los cafés de especialidad y una mayor curiosidad por sus orígenes y métodos de preparación. En ese escenario, las bebidas frías adquieren protagonismo y abren espacio a combinaciones que se alejan de las recetas habituales.
El agua tónica, el pomelo, el coco y la almendra son algunos de los ingredientes que se incorporan a estas propuestas. Su presencia permite diversificar los sabores y ampliar los momentos de consumo más allá del café caliente de la mañana.
Según la compañía, entre los públicos más jóvenes también adquieren relevancia la presentación y la originalidad de las bebidas, aspectos que se suman al sabor al momento de elegir una preparación.
Los lanzamientos y actividades previstos para octubre
En el marco del Mes del Café, Bonafide anunció para octubre una línea de Cafés de Autor que incluirá Latte Curazao y Latte Coco Almendra. A ella se sumará una familia de Café Tonic, integrada por Tonic Shot, Tonic Tropical y Tonic Pomelo.
La empresa también espera incorporar Matcha Frambuesa y Matcha Mango a su oferta de bebidas.
Las actividades comenzarán el 1 de octubre, Día Internacional del Café, con cafés simples desde $1.000 y dobles desde $2.000 en los locales de la marca en el país. Durante el resto del mes están previstos nuevos lanzamientos y contenidos sobre distintas formas de preparar y consumir café.
“El café ha pasado de ser una bebida principalmente funcional a transformarse en una experiencia de consumo cada vez más valorada. Creemos que seguirán creciendo las preparaciones frías, las combinaciones de sabores innovadoras y los cafés de especialidad, porque hoy las personas quieren descubrir y experimentar mucho más alrededor de una taza de café”, concluye Urbina.