Food & Service 2026: tecnología, productos gourmet, tendencias de la industria alimentaria y más

La industria alimentaria comenzó este martes una nueva edición de Espacio Food & Service 2026, encuentro que durante tres jornadas reunirá en Espacio Riesco a productores, proveedores, chefs, compradores y empresas vinculadas al mundo gastronómico.

La decimocuarta versión de la feria tendrá como invitado de honor a Francia, país que llegará con una programación centrada en sus productos emblemáticos, técnicas culinarias y soluciones para el sector gastronómico. La organización espera reunir cerca de 50 mil visitantes profesionales, con alrededor de 925 expositores provenientes de 28 países y más de 1.600 stands distribuidos en 40 mil metros cuadrados de exhibición.

Este año, además, la Región del Maule será la invitada especial, con una muestra de su identidad productiva y gastronómica. Además, habrá seminarios y concursos como el gremio panadero que este miércoles 30 elegirá la Mejor Marraqueta 2026.

Más allá de los negocios, la feria busca mostrar cómo está cambiando la forma en que se produce, cocina y consume alimentos: desde nuevas tecnologías para restaurantes y servicios de alimentación hasta productos asociados a tendencias como el veganismo, la longevidad y la alimentación personalizada.

Francia, quesos y la ruta del foie

Uno de los grandes protagonistas será el Pabellón Francia, impulsado por la Cámara de Comercio e Industria France-Chili, que reunirá a 19 empresas e instituciones vinculadas a ingredientes, formación gastronómica, panadería artesanal, servicios alimentarios y tecnología.

El principal atractivo de la jornada inaugural será Le Plateau de Quesos, considerado el mesón de quesos más grande realizado en Chile. La experiencia tendrá una extensión de seis metros y reunirá 100 kilos de queso, en una actividad organizada por Les Dix Vins, Lactalis y Savencia Fromage & Dairy.

La agenda francesa también incluirá la presentación de La Ruta del Foie, iniciativa de Hélène de Fleurac Gastronomie que reunirá a 15 restaurantes de Santiago en torno a este producto durante noviembre.

A esto se sumará la presencia del reconocido panadero francés Eric Kayser, quien llevará a la feria panes de masa madre y bollería tradicional, junto con clases de panadería y pastelería desarrolladas por instituciones como Le Cordon Bleu y Culinaria.

El programa contempla además cocina en vivo, maridajes de vinos y quesos, coctelería y una cata de café de especialidad a cargo de Nosso Café Justo.

El queso chileno gana protagonismo

El mundo quesero tendrá otro espacio destacado con el Pabellón del Queso, donde siete productores apoyados por INDAP mostrarán variedades provenientes de cinco regiones del país: Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule y La Araucanía.

Entre los participantes estarán emprendimientos familiares que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, como Caprinos Villaseca, que logró una medalla de bronce en el World Cheese Awards; Quesos Unihue, con variedades innovadoras con maqui, ceniza o salmón ahumado; y productores como Agroturismo Raíces, Lácteos Dina, Lácteos Idahue, Cabra Brava y Quesos Curacautín.

La feria también será escenario del primer concurso nacional de cheesemongers, los especialistas dedicados al conocimiento y presentación del queso. Doce finalistas competirán en pruebas que incluyen cata a ciegas, corte, empaque, maridaje y relato del origen de cada pieza.

Alimentación, ciencia y longevidad: qué significa comer bien

Otra de las discusiones que marcarán la feria será la relación entre alimentación, bienestar y calidad de vida.

El seminario “Nutrimos el presente, disfrutamos el futuro”, organizado por Nutrisco, reunirá el 30 de septiembre al emprendedor gastronómico Felipe Sánchez, al especialista en innovación alimentaria Pedro Bouchon y a Ximena Abogabir, cofundadora de Travesía 100.

La conversación abordará cómo la alimentación actual combina ciencia, innovación, placer y longevidad.

“Comer bien sin vínculos, sin movimiento o sin propósito no genera bienestar integral”, plantea Abogabir, quien participará en una discusión que busca ampliar la mirada sobre los hábitos alimentarios.

Formación práctica y nuevas tendencias de consumo

Soprole Food Professionals volverá a instalar su Centro de Experiencias, ampliando su superficie respecto de 2025 y aumentando los cupos para talleres prácticos.

La propuesta busca que los asistentes participen directamente en preparaciones junto a chefs y especialistas, con actividades enfocadas en pastelería, cocina de autor, técnicas profesionales y productos lácteos.

En paralelo, V-Label Latam participará mostrando el crecimiento de los sellos asociados a productos veganos y la demanda de consumidores por mayor información y transparencia sobre los alimentos que adquieren.

Una cocina con inteligencia artificial y recetas programadas

Uno de los ejes que marcarán esta edición será el avance tecnológico dentro de las cocinas profesionales.

Equipos como los hornos combi, sistemas Cook & Chill y los llamados Speed Oven están modificando procesos tradicionales al permitir programar recetas, reducir tiempos de preparación y estandarizar resultados.

Franco Oppici, gerente de Oppici, explica que los hornos combi permiten que una preparación previamente diseñada por un chef pueda ser ejecutada posteriormente por otros integrantes del equipo mediante programas definidos.

“El ayudante de cocina lo único que tiene que hacer es introducir un contenedor dentro del horno y apretar un botón. El horno realiza el proceso de acuerdo con una programación previamente definida”, señala.

Otra tendencia es el sistema Cook & Chill, que permite cocinar alimentos con anticipación, enfriarlos rápidamente, conservarlos y regenerarlos al momento del servicio.

En tanto, los Speed Oven buscan responder a la demanda de rapidez en cafeterías y restaurantes. Según Oppici, estas tecnologías pueden reducir la preparación de algunos productos a segundos: “Un Barros Luco puede pasar desde una temperatura de refrigeración a estar listo para ser entregado en aproximadamente 30 a 40 segundos”.

La automatización también alcanza procesos como el lavado industrial, con equipos capaces de completar ciclos inferiores a dos minutos.

De etiquetas personalizadas a puntos de venta inteligentes

La tecnología también estará presente en la gestión comercial. Epson presentará sus soluciones de impresión de etiquetas a color bajo demanda mediante la tecnología ColorWorks, orientada a empresas que necesitan modificar formatos, crear pequeñas producciones o responder rápidamente a cambios de productos.

“La etiqueta cumple un rol que va mucho más allá de entregar información. También forma parte de la identidad de un producto”, explica Andrés Beovic, gerente comercial de Epson Chile.

La compañía también mostrará herramientas para puntos de venta, como sistemas destinados a reducir el uso de papel y optimizar procesos cotidianos en restaurantes, cafeterías y comercios.

Por su parte, la plataforma BonApp presentará soluciones digitales para administrar operaciones gastronómicas desde un teléfono, integrando pedidos, mesas, inventario, pagos y seguimiento del negocio.

Espacio Food & Service 2026 se desarrollará hasta el jueves 1 de octubre en Espacio Riesco, ubicado en avenida El Salto 5000, Huechuraba.