Alimentación y longevidad: el aporte de la ciencia y el disfrute para vivir más años con bienestar

El disfrute al comer, la innovación alimentaria y la autonomía en la vejez fueron los ejes del seminario “Nutrimos el presente, disfrutamos el futuro”, organizado por Nutrisco en el marco de la feria Food & Service 2026. El encuentro reunió a Felipe “Pipe” Sánchez, Pedro Bouchon y Ximena Abogabir para analizar cómo la alimentación puede responder a necesidades que cambian a lo largo de la vida.

Las exposiciones abordaron tanto la dimensión social de la comida como el aporte de la ciencia al desarrollo de alimentos y las condiciones necesarias para vivir más años con bienestar.

“En Nutrisco creemos que una forma de avanzar hacia una mejor nutrición es abrir conversaciones sobre cómo vivimos hoy, pero también sobre cómo queremos vivir el futuro. Por eso quisimos poner en una misma mesa miradas que no siempre están cerca, como el disfrute, la ciencia y la longevidad”, comentó Paula Levin, gerenta de Negocio de Nutrisco Chile.

Comer como experiencia compartida

Felipe “Pipe” Sánchez, creador de Proyectos Bacanes y 365 Sánguchez, abrió la jornada con una reflexión sobre el sabor y el placer de comer. Su exposición destacó la capacidad de la comida para propiciar encuentros, construir recuerdos y generar experiencias que las personas buscan repetir.

“Cuando hablamos de disfrute en la alimentación, no se trata solo del plato que tenemos al frente, sino de todo lo que lo rodea: juntarse, conversar, celebrar y generar recuerdos. El contexto influye muchísimo en cómo vivimos la comida”, explicó Sánchez. Desde esa perspectiva, planteó que el disfrute y las circunstancias que rodean una comida también forman parte de la conversación sobre alimentación y bienestar.

Innovación frente a nuevas necesidades

Pedro Bouchon, director de Nova IA y cofundador de Flip, abordó el aporte del conocimiento científico y las nuevas tecnologías al desarrollo de alimentos. Su intervención se centró en cómo llevar la investigación a soluciones concretas para la vida cotidiana, en un escenario de cambios en los hábitos y las expectativas de las personas.

“Hoy las personas buscan alimentos que sean saludables y convenientes, pero no están dispuestas a sacrificar el placer. Ahí la ciencia y la innovación tienen un rol fundamental: entender cómo diseñamos los alimentos para responder a necesidades que son cada vez más específicas”, afirmó Bouchon.

Según lo expuesto, el desafío es desarrollar alimentos que respondan a esas demandas y que integren el disfrute como parte de su propuesta.

Vivir más años con autonomía

La jornada cerró con la participación de Ximena Abogabir, cofundadora de Travesía100, quien abordó la Nueva Longevidad desde una perspectiva humana y social. Su exposición puso el foco en las condiciones en que las personas llegan a la vejez y en la importancia de conservar la capacidad de decidir sobre sus propias vidas.

“Todos nosotros vamos a ser mayores. Por eso, más que hablar de envejecimiento, tenemos que empezar a hablar de lo que ganamos con los años. Nadie quiere prolongar su vida en malas condiciones; el desafío es vivir bien, mantener la autonomía y seguir tomando nuestras propias decisiones”, sostuvo Abogabir.

Tras las presentaciones, los participantes compartieron una conversación sobre la relación entre ciencia, bienestar y disfrute en las decisiones alimentarias. El intercambio dejó planteada la necesidad de que la alimentación acompañe los cambios de cada etapa de la vida, considerando tanto las necesidades de las personas como el valor que atribuyen a la experiencia de comer.