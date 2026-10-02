Primer Cheesemonger Chile elige a quien representará al país en mundial de Francia

Ana Prosperi se convirtió en la primera ganadora del Concurso Cheesemonger Chile 2026, competencia que reunió en Santiago a especialistas y profesionales vinculados al mundo del queso y que definió a quien representará al país en el Mondial du Fromage Tours 2027, en Francia.

El certamen se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en el Pabellón del Queso de Espacio Food & Service. Tras las distintas etapas de evaluación, Prosperi obtuvo el primer lugar, mientras Karin Sturm quedó en segunda posición y Yasna Molina obtuvo el tercer puesto.

Además del título de campeona nacional, Prosperi recibió como premio el derecho a representar a Chile en el Mondial du Fromage Tours, uno de los encuentros internacionales del sector, que se realizará en Francia en septiembre de 2027. El premio incluye pasajes aéreos, alojamiento e inscripción en la competencia.

Conocimiento, técnica y creatividad

Organizado por Encuentro Quesos, el concurso nació con el objetivo de reconocer y profesionalizar el oficio del cheesemonger, especialista que conecta al productor con el consumidor mediante el conocimiento, selección, corte, conservación, presentación y recomendación de quesos.

De acuerdo con las bases difundidas por la organización, la competencia contempló 11 pruebas oficiales, diseñadas para medir conocimientos técnicos, precisión, creatividad, comunicación y dominio del oficio.

Entre los desafíos estuvieron una evaluación de conocimiento profesional, cata a ciegas, corte y empaque, elaboración de maridajes, montaje de tablas, presentaciones orales, diseño de un mostrador comercial, aplicación del queso en cocina, servicio mediante carrito quesero y una prueba de tallado y escenografía temática.

La competencia estuvo antecedida por un programa de formación Cheesemonger Nivel 1, impartido por el especialista peruano Lee Salas y avalado por la Facultad de Gastronomía de la Universidad Católica del Perú. El proceso buscó combinar capacitación con una instancia competitiva destinada a proyectar el oficio y fortalecer la cultura quesera en Chile.

Jurado internacional

Las pruebas fueron evaluadas por un jurado integrado por especialistas de distintos países. La dirección técnica estuvo a cargo de Lee Salas, junto al francés Grégory Giraudon, vicecampeón mundial de Fromagers 2021; el británico Jason Hinds, de Neal’s Yard Dairy; el italiano Davide Fiori Guffanti, de Guffanti Formaggi; y el español Rubén Valbuena Barrenechea, ligado a Quesería Cultivo y Cantagrullas.

El uruguayo Fernando Mayora actuó como árbitro general e Ignacio Subiabre, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), estuvo a cargo de la supervisión técnica.

El concurso formó parte del Pabellón del Queso de Espacio Food & Service, instancia que congregó además a productores artesanales provenientes de distintas regiones del país, con elaboraciones de leche de vaca, cabra, oveja y mezclas. El espacio incorporó degustaciones y catas de quesos nacionales premiados en distintas competencias.

Josefina Moltedo se impuso con la Mejor Tarta Vasca

La jornada dejó también otro reconocimiento gastronómico. En el mismo Pabellón del Queso se realizó el concurso a la Mejor Tarta Vasca de Chile 2026, cuyo primer lugar quedó en manos de Josefina Moltedo, de Jo Pastelería.

El jurado de esa competencia estuvo presidido por Fernando Márquez, representante del Gobierno Vasco en Chile, y Alejandro Thomas, director de Encuentro Quesos. También participaron los chefs Rodrigo Barañao, Ismael Lastra y Mikel Zulueta, además del empresario gastronómico Tomás Saldivia, Juan Mendiburu y Nicole Sáez, gerenta general de la Corporación Regional de Desarrollo de Santiago.

Con su triunfo, Prosperi tendrá ahora el desafío de llevar la representación chilena al Mondial du Fromage Tours 2027, mientras la primera edición del certamen local instala una competencia dedicada específicamente a reconocer el conocimiento y las habilidades profesionales detrás de la selección, servicio y cultura del queso.