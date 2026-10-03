La Ruta del Foie llega a Chile para acercar un clásico de la gastronomía francesa a nuevos públicos

Hace 25 años, Hélène y Louis de Fleurac llegaron a Chile. Desde entonces, dice Hélène, han construido aquí buena parte de su historia, pero sin dejar atrás sus raíces. De esa mezcla entre origen y territorio nace la Ruta del Foie 2026, una iniciativa que busca llevar a las mesas chilenas uno de los productos más reconocibles de la gastronomía francesa y, al mismo tiempo, acercarlo a personas que quizás hasta ahora lo han asociado exclusivamente con la alta cocina o con ocasiones especiales.

El proyecto tuvo su lanzamiento oficial el 30 de septiembre, en Espacio Food & Service, feria que este año tuvo a Francia como país invitado. A partir de noviembre, restaurantes y chefs participantes incorporarán a sus cartas una preparación especialmente creada para la ocasión, utilizando foie gras importado desde Francia.

Pero ¿qué es exactamente el foie gras?

El nombre significa literalmente “hígado graso” en francés y se refiere al hígado de pato o ganso que, durante la etapa final de crianza, alcanza un mayor tamaño y una composición particularmente rica en grasa. El resultado es un producto de textura muy untuosa, sabor intenso y capacidad para fundirse en boca, características que explican buena parte de su lugar en la gastronomía francesa.

Aunque existen antecedentes de esta práctica desde la Antigüedad, fue en Francia donde el foie gras terminó adquiriendo una especial identidad gastronómica y cultural. Hoy aparece en preparaciones tan diversas como terrinas, patés, mousses o escalopas de foie gras, además de interpretaciones contemporáneas que lo incorporan a platos dulces y salados.

Su historia, sin embargo, también tiene una dimensión controversial. El método tradicional utilizado para obtener foie gras contempla una alimentación intensiva de las aves durante la última etapa de crianza, conocida como gavage o alimentación forzada. Esta práctica ha generado cuestionamientos relacionados con el bienestar animal y distintas posiciones y regulaciones en diversos países.

Precisamente por ello, la Ruta del Foie plantea que acercar el producto a nuevos consumidores también implica explicar qué es, cuál es su origen y cómo llega hasta la mesa.

“El foie es parte de la cultura gastronómica francesa, pero muchas personas todavía lo sienten lejano o reservado para ocasiones muy especiales. Con esta ruta queremos acercarlo, mostrar distintas maneras de prepararlo y permitir que más personas lo conozcan y se atrevan a disfrutarlo”, señala Hélène de Fleurac, impulsora de la iniciativa.

Del clásico francés a la interpretación de cada chef

La Ruta del Foie tendrá su momento central entre el 9 y el 21 de noviembre, en el marco de la Semana de Francia. Durante ese período, cada restaurante participante ofrecerá una preparación creada especialmente para la ruta y tendrá libertad para interpretar el producto desde su propia identidad culinaria.

La idea es que el recorrido permita descubrir que el foie gras puede ocupar distintos lugares dentro de una propuesta gastronómica: desde aproximaciones más tradicionales hasta preparaciones contemporáneas en las que el producto dialoga con ingredientes, técnicas y cocinas diferentes.

En esta primera edición participan Amandine, Piso 21, Montenegro, Savia, Naoki, Sushi Lab, Baco, Yann Yvin Brasserie, Castillo Forestal, Pomeriggio Bistró, La Maestranza, Ambrosía, La Mesa y Le Bistrot de Gaëtan.

Así, la ruta no busca imponer una única manera de entender el foie, sino convertirlo en un punto de encuentro entre distintas cocinas y públicos. La experiencia permitirá, además, observar cómo un ingrediente fuertemente asociado a la tradición francesa puede ser reinterpretado por cocineros que trabajan desde sensibilidades y estilos muy diferentes.

El público también será parte del recorrido

La elección de la preparación ganadora estará en manos del público. A través de un código QR disponible en los restaurantes participantes, los comensales podrán acceder a la plataforma de la Ruta del Foie, conocer las propuestas y votar por su favorita.

Las cinco preparaciones que obtengan la mayor cantidad de votos avanzarán a una gran final, que se realizará durante noviembre en la Embajada de Francia en Chile, donde serán evaluadas por un jurado vinculado al mundo de la gastronomía y la cultura francesa.

El cierre contará con el apoyo de Le Creuset, Veuve Clicquot y Moët & Chandon, que estarán vinculados a una experiencia final que busca conectar gastronomía, viaje y cultura francesa.

Más que una competencia entre restaurantes, sus organizadores proyectan la iniciativa como una experiencia gastronómica que pueda repetirse cada año y crecer progresivamente con nuevos chefs, restaurantes y propuestas.

Un producto con historia

El foie gras utilizado en la Ruta será importado desde Francia y contará, según la organización, con trazabilidad de origen. Este punto adquiere especial relevancia considerando que la producción de foie gras es uno de los aspectos más debatidos en torno al producto.

La organización plantea que la difusión del foie gras debe ir acompañada de información sobre su procedencia y sobre los procesos involucrados en su elaboración. De esta manera, la propuesta busca que el consumidor no solo descubra sus características gastronómicas, sino que también pueda conocer el origen del producto que llega a su plato.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Embajada de Francia y el Consulado de Francia en Chile, reforzando el componente cultural que está detrás de esta primera edición.

Después de 25 años viviendo en Chile, para Hélène de Fleurac la ruta representa también una forma de compartir parte de su propia historia.

“Quería compartir algo que hablara de mis raíces y de mi historia”, explica. “Esta es nuestra primera Ruta del Foie, pero soñamos con que se repita cada año”.

La apuesta es que, entre tradición y nuevas interpretaciones, el foie gras deje por un momento el imaginario de las mesas exclusivamente sofisticadas y se convierta en una oportunidad para descubrir un producto que concentra buena parte de la historia gastronómica francesa, pero que también abre preguntas sobre la manera en que producimos, elegimos y consumimos aquello que llega a nuestro plato.