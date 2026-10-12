De la app a la mesa: los 15 locales favoritos para comer en Santiago, según usuarios de Google Maps

¿Dónde ir por una pizza, tomar un buen café o darse un gusto dulce? Millones de usuarios recurren a Google Maps para responder preguntas como estas, y ahora sus búsquedas y recomendaciones se convirtieron en la base de un nuevo ranking gastronómico. Por primera vez, la plataforma dio a conocer en Santiago su listado de Los Favoritos de los Fans para Comer, una selección que pone el foco en los lugares que han conquistado las preferencias del público.

La iniciativa reconoce 45 establecimientos de la capital, distribuidos en tres categorías: restaurantes, cafeterías y locales para satisfacer los antojos dulces. A diferencia de las guías gastronómicas tradicionales, que suelen recurrir a críticos, especialistas o jurados, esta selección se construyó a partir del comportamiento de los usuarios durante un año, considerando reseñas, calificaciones y solicitudes de indicaciones para llegar a cada lugar.

Más que una clasificación de alta cocina o una selección basada exclusivamente en la opinión de expertos, el listado ofrece una fotografía de los hábitos gastronómicos de la ciudad: los restaurantes a los que la gente vuelve, las cafeterías que forman parte de sus rutinas y las pastelerías o locales dulces que se convierten en destino.

“Esta iniciativa no solo celebra las preferencias de la gente, sino que evidencia el pulso de una ciudad y ayuda directamente a los emprendedores a potenciar las visitas a sus negocios, dando un impulso fundamental al turismo y a nuestras economías locales”, destacó Alejandra Bonati, gerente de Comunicaciones de Google Chile y Perú.

Santiago forma parte del grupo de diez ciudades elegidas para inaugurar esta iniciativa a nivel mundial, junto con Atlanta, Chicago, Londres, Melbourne, Montreal, Nueva York, San Francisco, Seattle y Tokio. La propuesta pone en valor una forma cada vez más habitual de descubrir dónde comer: combinar la búsqueda digital con las experiencias compartidas por otros comensales.

Del café de especialidad a la cocina tradicional chilena

Entre los establecimientos reconocidos está Café Calderón, cafetería de especialidad ubicada en Providencia que comenzó como un food truck antes de consolidarse como un local físico. Su historia refleja el recorrido de muchos emprendimientos gastronómicos que han encontrado en el café de especialidad una oportunidad para desarrollar una identidad propia y construir una comunidad de clientes.

Para su cofundadora, María Calderón, el reconocimiento tiene un valor especial por su origen. “Es un gran orgullo formar parte de esta selección. Saber que este reconocimiento viene directamente de las recomendaciones de quienes nos visitan todos los días es el mejor impulso para nuestro equipo”, señaló.

En otra vereda, el tradicional restaurante El Hoyo también figura entre los elegidos. Con una larga trayectoria ligada a la cocina popular chilena, el establecimiento fue reinaugurado en 2024 en el sector de Barrio Italia, llevando su propuesta a un nuevo espacio y manteniendo su vínculo con una tradición gastronómica profundamente arraigada en Santiago.

José Vallejos, uno de sus socios, destacó que el reconocimiento es un incentivo para el trabajo cotidiano del equipo. La experiencia que ofrece el restaurante, explicó, se construye a partir de la comida, el ambiente y el servicio, aspectos que han trabajado durante años. En ese sentido, considera que la distinción también reconoce la dedicación puesta en la atención de sus comensales.

Ambos casos ilustran la diversidad de una escena gastronómica en la que conviven propuestas contemporáneas, emprendimientos de especialidad y establecimientos tradicionales. También muestran cómo la reputación digital puede convertirse en una vitrina relevante para negocios de distintas escalas y trayectorias.

Los 15 establecimientos que lideran las preferencias en Santiago

La selección incluye restaurantes, cafeterías y locales especializados en preparaciones dulces. Estos son los 15 establecimientos destacados en las tres categorías, junto con sus direcciones.

Restaurantes

1. Golfo di Napoli Trattoria e Pizzeria

Dublé Almeyda 2435, Ñuñoa.

2. Pizzería Tiramisú

Isidora Goyenechea 3141, Las Condes.

3. Mestizo

Avenida Bicentenario 4050, Vitacura.

4. El Hoyo

Condell 818, Providencia.

5. Pizzeria Alleria

Avenida Italia 1350, Providencia.

Cafeterías

6. Wonderland Café

Rosal 361, Santiago.

7. Mestiere Vitacura

Avenida Vitacura 9013, Vitacura.

8. Pinsa

Candelaria Goyenechea 3868, local 4, Vitacura.

9. Cafetería Popular

Maipú 363, Santiago.

10. Café Calderón

Diego de Velásquez 2103, Providencia.

Antojos dulces

11. Pastelería Tía Lucy

Enrique Olivares 490, La Florida.

12. Açai House

Avenida Plaza 651, Las Condes.

13. El Taller

Avenida Providencia 1467, Providencia.

14. Pastelería Patty Cariño

Colombia 8775, La Florida.

15. Dulces Rufiko

Avenida Providencia 2309, Providencia.

El listado completo de los 45 establecimientos, con sus ubicaciones, se puede consultar directamente en Google Maps. También es posible conocer más detalles sobre la iniciativa en el sitio oficial de Fan Favorites y en el blog de Google.