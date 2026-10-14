BTS a la mesa: los sabores coreanos que conectan a sus integrantes con Santiago

A pocos días de que BTS vuelva a encontrarse con sus fanáticos chilenos, la expectación ya se siente en Santiago. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’. La primera de estas fechas fue sumada posteriormente ante la alta demanda, ampliando a tres las presentaciones del grupo surcoreano en nuestro país.

Pero el fenómeno coreano hace tiempo que dejó de escucharse solamente en los escenarios. En Santiago también se come. Restaurantes tradicionales, parrillas coreanas, locales de street food, supermercados y tiendas especializadas han ampliado una oferta que tuvo en Patronato uno de sus primeros epicentros y que hoy se extiende por distintas comunas de la capital.

Kimchi, carnes a la parrilla, sopas, fideos y tteokbokki forman parte de un circuito gastronómico cada vez más conocido. Tiendas como De Park Market, Korea Market o Lotte Mart permiten acercarse también a ingredientes, bebidas, snacks y productos de consumo cotidiano en Corea.

Y antes de verlos sobre el escenario, hay otra forma de acercarse al universo de BTS: desde la mesa. En Santiago es posible probar algunos de los platos que tienen una historia con los integrantes de Bangtan.

No todos son sus “platos favoritos”. Algunos han sido definidos expresamente de esa manera por ellos; otros son preparaciones que han dicho que les gustan, han recomendado, cocinado o comido reiteradamente, e incluso alguno terminó inspirando una receta propia. El vínculo es diferente en cada caso y está documentado en entrevistas, programas, transmisiones y contenidos oficiales.

Siete integrantes, siete platos y siete historias para comer al ritmo de BTS

RM: Samgyeopsal, un clásico de la parrilla coreana

Kim Namjoon, más conocido como RM, es el líder de BTS. Entre los platos que ha mencionado está el samgyeopsal (삼겹살), gruesas láminas de panceta de cerdo que se cocinan directamente sobre la parrilla y suelen compartirse al centro de la mesa.

En una entrevista publicada por Cheers Pop en Hong Kong en 2015, cuando los integrantes fueron consultados por las comidas y lugares que les gustaban, RM respondió “samgyeopsal y kalguksu”. Años después, en el ARMY 5th Kit de 2018, volvió a mencionar la carne y el kalguksu entre sus preferencias.

¿Dónde probarlo en Santiago? En Hansoban, en Recoleta, una parrilla coreana cuya carta incluye samgyeopsal y una versión picante marinada en gochujang. Y para ARMY el lugar guarda una historia especial: BTS comió allí durante sus visitas a Chile de 2014 y 2017. La administradora del restaurante contó posteriormente que cerraron el local y habilitaron el segundo piso para recibir al grupo, que pidió, entre otras preparaciones, parrilladas y jjamppong.

Jin: Mulhoe, una pasión que llegó hasta Tom Cruise

Si hay un integrante que no deja dudas sobre uno de sus platos favoritos, es Jin. El mulhoe (물회) combina pescado crudo y verduras frescas con un caldo frío de sabor picante y agridulce.

En mayo de 2025, cuando Tom Cruise visitó Run Jin, Jin presentó el mulhoe como su comida favorita, le explicó en qué consistía y se lo recomendó al actor estadounidense. Dos meses después, en Please Take Care of My Refrigerator, contó que lo ama y que llega a comerlo unas tres veces por semana. Incluso bromeó con haber creado una “Asociación para la Promoción del Mulhoe”, de la que él mismo sería presidente.

¿Dónde probarlo? En Restaurante Hana, en Recoleta, que ofrece mulhoe con sashimi, verduras frescas y salsa picante agridulce en un caldo semicongelado. La carta también cuenta con mulhoe guksu, que incorpora fideos.

SUGA: Tteokbokki, un gusto que se permite con moderación

Para SUGA, el elegido es el tteokbokki (떡볶이), clásico de la comida callejera coreana elaborado con cilindros de pastel de arroz cocinados tradicionalmente en una salsa roja, dulce y picante a base de gochujang.

En Cheers Pop en 2015 ya aparecía entre las comidas que le gustaban. En 2022, durante el “Weekend Interview with Yoongi”, volvió a mencionarlo y lo recomendó para disfrutar durante el fin de semana. También reconoció que, aunque le gusta, procura evitarlo cuando está controlando su peso.

¿Dónde probarlo? En BAB, en Providencia, donde aparece en carta como Tokpokki (떡볶이), preparado con pasteles de arroz, salsa de gochujang, omuk —pastel de pescado—, repollo, cebollín y huevo duro. Se puede pedir picante o sin picante y agregar ramyun para convertirlo en rapokki.

j-hope: Tteokgalbi, un sabor ligado a Damyang

Para j-hope, viajamos hasta Damyang, en Jeolla del Sur, zona famosa por sus bosques de bambú y por una de sus especialidades gastronómicas: el tteokgalbi (떡갈비), carne picada y marinada, moldeada y cocinada a la parrilla.

En la misma entrevista que Suga, j-hope contó que le gustaba mucho comer tteokgalbi y, en la misma respuesta, mencionó Damyang entre sus lugares favoritos para visitar, una coincidencia especialmente significativa considerando que esta región es reconocida precisamente por esta preparación. Las carnes, además, han aparecido reiteradamente entre sus gustos, desde las costillas de cerdo hasta el samgyeopsal.

¿Dónde probarlo? En Dalgom Korean Restaurant, en Las Condes, donde está en carta como Tteok Galbi Jeongsig (떡갈비 정식): hamburguesas al estilo coreano asadas, acompañadas de salsa de soya agridulce, arroz y ensalada coreana.

Jimin: Kimchi-jjigae, el sabor de casa

Para Jimin, uno de sus platos favoritos es el kimchi-jjigae (김치찌개), un guiso intenso preparado con kimchi fermentado y que suele incorporar ingredientes como tofu, cerdo y vegetales.

Su relación con esta preparación viene de lejos. En Hanryu Pia en 2014 lo incluyó entre las comidas coreanas que más le gustaban. En 2024 volvió a aparecer durante el programa Are You Sure?!, cuando lo comió junto a Jung Kook en Jeju, y en mayo de 2026 mostró en Instagram un kimchi-jjigae preparado por Jin.

Pocos días después, durante una transmisión junto a RM, j-hope y V, explicó que para él una comida perfecta termina con kimchi-jjigae y recordó una costumbre familiar: recalentar el guiso que quedaba y agregarle fideos ramyeon. Una escena cotidiana que revela la conexión de Jimin con este sabor de casa.

¿Dónde probarlo? En Oiso, un popular restaurante de cocina coreana, cuya carta incluye el kimchi-jjigae, un estofado picante preparado con kimchi, carne de cerdo y tofu. Se sirve acompañado de arroz y banchan, las pequeñas preparaciones que tradicionalmente acompañan las comidas coreanas.

V: Japchae, uno de sus sabores favoritos

Para V, el elegido es el japchae (잡채), una preparación tradicional coreana elaborada con fideos transparentes de almidón de camote, verduras salteadas y, habitualmente, carne, condimentados con salsa de soya y aceite de sésamo. Su textura suave y ligeramente elástica, junto con el equilibrio entre sabores dulces y salados, lo convierten en uno de los clásicos de la gastronomía coreana.

Su gusto por este plato está documentado desde los primeros años de BTS. En marzo de 2015, el medio surcoreano StarNews publicó una entrevista individual a Kim Taehyung que incluía su perfil personal. Allí, en el apartado de comidas favoritas, mencionó expresamente japchae, carne y panqueques de papa.

¿Dónde probarlo? En Misoya, restaurante coreano ubicado en Patronato, Maipú y Las Condes. Su carta incluye el Japche Bulgogui, una versión que combina fideos transparentes de camote y verduras salteadas con carne de vacuno marinada al estilo bulgogi. La preparación destaca por el equilibrio entre sabores dulces y salados, la textura suave de los fideos y el toque de sésamo que completa este clásico de la cocina coreana.

Jung Kook: Makguksu con aceite de perilla, una receta que hizo suya

La relación de Jung Kook con el deulgireum makguksu (들기름 막국수) —fideos de trigo sarraceno con aceite de perilla— va más allá de un simple gusto.

En un Weverse Live de abril de 2023 contó que solía pedir makguksu con aceite de perilla y que estaba experimentando en casa para desarrollar su propia salsa. Meses después, en Weverse Magazine, explicó que siempre le había gustado esta preparación y que a partir de ella creó el Bulmayo Perilla Oil Makguksu, una versión más intensa y picante cuya receta incluso compartió con ARMY.

¿Dónde probarlo en Santiago? Woosuk Han, chef de Guksi, restaurante especializado en fideos coreanos en Providencia, preparará especialmente makguksu con aceite de perilla para los fans de BTS a partir del martes 13 de octubre, justo un día antes del primero de los tres conciertos en el Estadio Nacional.