Hotel chileno suma su cuarto premio consecutivo como el mejor de Sudamérica en región vitivinícola

VIK Chile fue elegido por cuarto año consecutivo como Mejor Hotel en Región Vitivinícola de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, conocidos como los «Óscar del turismo». El hotel de Viña VIK, situado en el Valle de Millahue, suma así una nueva distinción a las obtenidas en 2023, 2024 y 2025 en esta categoría.

Los resultados se dieron a conocer tras la ceremonia del certamen para el Caribe y las Américas, realizada el domingo 11 de octubre en Jamaica. Los premios se definen mediante una votación en línea abierta al público, en la que los votos de los profesionales del turismo tienen una mayor ponderación.

A estos cuatro reconocimientos sudamericanos se suman tres títulos como Mejor Hotel en Región Vitivinícola del Mundo, obtenidos en 2022, 2024 y 2025.

Dos nominaciones para la final mundial de 2026

Tras el reconocimiento regional, VIK Chile participa en la etapa mundial del certamen con dos nominaciones. Una de ellas es a Mejor Hotel en Región Vitivinícola del Mundo, categoría en la que aspira a conseguir su cuarto título.

También compite por el premio a Mejor Viña Turística del Mundo, al que ha sido nominado de manera consecutiva desde 2022.

La votación estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026 en el sitio oficial de los World Travel Awards. Pueden participar profesionales del turismo, medios de comunicación y viajeros. En cada categoría, el reconocimiento corresponde al nominado que reúne la mayor cantidad de votos, de acuerdo con el sistema de ponderación del certamen.

Los resultados se anunciarán durante la Gran Final, programada para el 12 de diciembre en Tanzania.

Las distinciones de Travel + Leisure

El premio sudamericano se suma a otros reconocimientos recibidos durante este año. En agosto, VIK Chile fue incluido entre los mejores resorts de Sudamérica en los World’s Best Awards de la revista Travel + Leisure, definidos mediante la votación de sus lectores.

En septiembre, la misma publicación seleccionó a Pavilion, restaurante de Viña VIK en Millahue, entre los 25 restaurantes y bares de hotel más destacados del mundo.

Alojamiento y gastronomía en el entorno de Millahue

Ubicado sobre una colina rodeada de valles y viñedos, el hotel reúne diseño contemporáneo, arte y actividades vinculadas al turismo del vino. Sus habitaciones fueron concebidas individualmente, con conceptos artísticos propios. La propiedad también dispone de los bungalows Puro Vik, que cuentan con terraza y jacuzzi privado.

La arquitectura forma parte de la propuesta del lugar, que incluye la bodega de Viña VIK, diseñada por el arquitecto chileno Smiljan Radic e integrada a las instalaciones de producción vitivinícola.

La oferta se complementa con spa, gastronomía y actividades al aire libre. Además, un huerto agroecológico abastece a los restaurantes de la propiedad y vincula su propuesta culinaria con la producción del entorno.