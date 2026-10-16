Chile logra la mejor experiencia de turismo enológico de Sudamérica en los World Travel Awards 2026

Chile suma un nuevo hito en su posicionamiento como destino internacional de turismo enológico. El Centro del Vino Concha y Toro fue reconocido como South America’s Leading Tourism Winery 2026 en los World Travel Awards, una de las distinciones más relevantes de la industria mundial de viajes y turismo. El galardón destaca una experiencia que busca trascender la degustación de vinos para convertir la historia, el patrimonio y la cultura vitivinícola chilena en un atractivo turístico de alcance global.

Más allá del reconocimiento a una iniciativa privada, la distinción pone de relieve una oportunidad estratégica para Chile: consolidar el enoturismo como una dimensión relevante de su oferta turística, capaz de diversificar las experiencias disponibles para los viajeros, fortalecer la identidad de sus territorios y generar nuevos vínculos entre la industria del vino, la gastronomía, la cultura y el patrimonio.

En un país cuya imagen internacional está estrechamente asociada a la calidad de sus vinos, el desafío consiste en transformar ese reconocimiento en una invitación a conocer el territorio donde nacen. Esto supone ampliar la experiencia más allá de la botella y ofrecer a los visitantes una aproximación a los paisajes, las tradiciones, la historia y las personas que construyen la identidad vitivinícola chilena. En ese contexto, el desarrollo de propuestas enoturísticas de estándar internacional puede contribuir a fortalecer la competitividad del destino Chile y a diversificar las razones para visitarlo.

El Centro del Vino fue distinguido tras obtener la mayor votación en su categoría, superando a otros destinos enoturísticos de Sudamérica. El premio fue anunciado durante la World Travel Awards Caribbean & The Americas Gala Ceremony 2026, realizada el 11 de octubre en el hotel Princess Grand Jamaica, donde representantes de Concha y Toro recibieron el reconocimiento.

En su edición número 33, los World Travel Awards distinguen a empresas, destinos y experiencias de distintos segmentos de la industria turística. Para el sector vitivinícola chileno, este tipo de reconocimiento representa una oportunidad para visibilizar internacionalmente una oferta que combina la tradición productora del país con nuevas formas de relacionarse con el vino, desde experiencias culturales y sensoriales hasta propuestas vinculadas con la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio.

“Ser reconocidos en los World Travel Awards es un hito muy significativo para Concha y Toro, pero también para Chile, porque demuestra que somos capaces de desarrollar experiencias de nivel global que conectan genuinamente con visitantes de todo el mundo. Este reconocimiento valida una forma de contar nuestra historia, de poner en valor nuestra cultura y patrimonio a través del vino, y confirma que existe un interés creciente por vivir experiencias auténticas vinculadas al territorio y sus tradiciones”, comenta Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa.

“Quisiera agradecer especialmente a las miles de personas que han visitado el Centro del Vino y nos han acompañado con sus votos. Su valoración ha sido fundamental para alcanzar este reconocimiento. Asimismo, este logro pertenece también a cada uno de los colaboradores que trabajan diariamente para ofrecer una experiencia de excelencia, cuidando cada detalle y representando lo mejor de Chile frente a visitantes de todas partes del mundo”, agrega.

Del vino como producto al territorio como experiencia

Inaugurado en julio de 2025, el Centro del Vino Concha y Toro nació con el propósito de fortalecer el posicionamiento de Chile dentro del turismo enológico internacional mediante una propuesta que integra vino, patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza.

Con más de 12.000 metros cuadrados, el espacio propone un recorrido por los orígenes y la evolución del vino chileno a través de experiencias inmersivas, instalaciones audiovisuales, piezas patrimoniales y estímulos sensoriales. Entre sus principales atractivos se encuentra El Origen de una Leyenda, experiencia que culmina en la histórica bodega subterránea Casillero del Diablo, donde se recrea uno de los relatos más emblemáticos de la vitivinicultura nacional.

Su ubicación, a unos 20 kilómetros de Santiago, también ofrece una ventaja desde la perspectiva turística: permite incorporar una experiencia vitivinícola de alto estándar a la oferta de la capital y ampliar las alternativas para quienes buscan complementar sus recorridos urbanos con actividades ligadas al vino y la cultura chilena.

El desarrollo de espacios de estas características abre posibilidades para fortalecer la conexión entre distintos componentes de la cadena turística. La articulación con restaurantes, productores locales, servicios de transporte, alojamientos y otros atractivos del entorno puede contribuir a construir experiencias más completas, extender los recorridos de los visitantes y distribuir los beneficios de la actividad entre distintos actores del territorio. Se trata de uno de los desafíos centrales para que el enoturismo no se limite a una visita puntual, sino que forme parte de una oferta turística integrada.

Al mismo tiempo, el Centro del Vino busca ampliar las formas en que el patrimonio vitivinícola dialoga con la cultura contemporánea. Su propuesta incorpora expresiones artísticas y culturales que permiten abordar el vino no solo desde su dimensión productiva, sino también como parte de una historia, una tradición y una identidad que evoluciona.

Una oportunidad estratégica para el enoturismo chileno

El reconocimiento llega en un momento en que la diferenciación de los destinos turísticos depende cada vez más de la capacidad de ofrecer experiencias con identidad propia. Para Chile, el vino constituye un activo de proyección internacional, pero su potencial turístico requiere una oferta que permita descubrirlo desde múltiples dimensiones y que conecte los principales valles vitivinícolas con la gastronomía, el paisaje, la cultura y las comunidades locales.

En ese escenario, el desafío para el país es avanzar hacia un desarrollo enoturístico articulado, con experiencias de calidad, una promoción internacional consistente y una mayor integración entre viñas, destinos y servicios turísticos. También supone fortalecer la sostenibilidad, la profesionalización y la innovación, factores relevantes para responder a las expectativas de visitantes que buscan propuestas auténticas y vinculadas con el lugar que recorren.

La distinción obtenida por el Centro del Vino Concha y Toro contribuye a instalar esta conversación en el ámbito internacional. Además de reconocer una experiencia particular, permite visibilizar la capacidad de la industria vitivinícola chilena para desarrollar nuevos productos turísticos y proyectar su patrimonio más allá de los mercados tradicionales del vino.

Una trayectoria de reconocimientos internacionales

Desde su puesta en funcionamiento, el Centro del Vino Concha y Toro ha recibido distinciones por su propuesta inmersiva, su diseño y su infraestructura, además de impulsar iniciativas relacionadas con la sostenibilidad.

Desde 2022, la viña cuenta con una certificación de turismo sostenible de Preferred by Nature, según los antecedentes entregados por la compañía, con cinco años consecutivos de cumplimiento.

En 2024, la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue reconocida como la mejor experiencia enoturística de Chile. Ese mismo año, Viña Concha y Toro se convirtió en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación (SSC), en colaboración con Royal Botanic Garden Edinburgh y Fundación Chilco.

En 2025, El Origen de una Leyenda obtuvo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía de los Premios Chile Diseño.

Tras recibir el galardón sudamericano de los World Travel Awards, el Centro del Vino Concha y Toro fue nominado a la categoría mundial World’s Leading Tourism Winery 2026. Según la información proporcionada por la compañía, la votación global permanecerá abierta hasta el 30 de octubre y el ganador será anunciado en diciembre, durante la ceremonia final de los premios en Tanzania.

La nueva distinción representa un impulso para la proyección internacional del Centro del Vino y una señal del potencial que tiene el patrimonio vitivinícola para contribuir al desarrollo turístico de Chile. El desafío será transformar este reconocimiento en una oportunidad de largo plazo para el sector: generar experiencias diferenciadas, fortalecer la relación entre vino y territorio y consolidar al país como un destino donde la cultura vitivinícola pueda descubrirse, recorrerse y experimentarse.