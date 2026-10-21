Pan, carne a la plancha, palta, tomate y mayonesa forman una combinación reconocible en la gastronomía chilena. El churrasco es uno de esos sándwiches que admite distintas versiones según sus ingredientes, desde preparaciones tradicionales como el italiano y el chacarero hasta alternativas con queso, huevo o ají verde. En el marco del Día del Churrasco, que se conmemora este martes 20 de octubre, una receta permite llevar este clásico a la mesa.

Un clásico de la gastronomía chilena

El churrasco destaca por una preparación sencilla y adaptable a diferentes gustos. Su base es la carne cortada en láminas finas y cocinada a la plancha, acompañada de pan y los ingredientes que se elijan para completar el sándwich.

Una de sus combinaciones más conocidas es el churrasco italiano, que reúne palta, tomate y mayonesa. Sin embargo, existen otras alternativas que incorporan distintos sabores y texturas, lo que permite variar la preparación sin perder su ingrediente principal.

Catherine Escobar, gerente comercial de El Carnicero, describe algunas de las versiones que forman parte de la oferta de este sándwich en Chile:

“El churrasco es un sándwich regalón que todos disfrutamos, y lo mejor es que se adapta a todos los gustos. Está el clásico ‘Italiano’, con palta, tomate y mayonesa; el ‘Chacarero’, con porotos verdes, tomate y ají verde; el ‘Barros Luco’, con queso fundido; el ‘Dinámico’, que suma chucrut, americana y salsa verde; el ‘Chemilico’, con huevo frito y cebolla, o el ‘Brasileño’, con palta y queso. También se puede preparar ‘a lo pobre’ o con los ingredientes que más nos gusten”, señala.

Italiano, chacarero y Barros Luco

Las distintas versiones del churrasco se diferencian principalmente por sus acompañamientos. Mientras algunas combinan vegetales y salsas, otras incorporan queso o huevo, con preparaciones que responden a preferencias diferentes.

El churrasco italiano lleva palta, tomate y mayonesa, una combinación que también da nombre a otros sándwiches de la gastronomía nacional. El chacarero, en cambio, incorpora porotos verdes, tomate y ají verde, que aportan un contraste de sabores.

Entre las alternativas con queso está el Barros Luco, que combina carne y queso fundido. El brasileño suma palta y queso, mientras que el chemilico se prepara con huevo frito y cebolla. El dinámico, por su parte, incorpora chucrut, salsa americana y salsa verde.

También existe la preparación a lo pobre, que se suma a las opciones para quienes prefieren acompañar la carne con otros ingredientes. La variedad de combinaciones permite adaptar el sándwich a los gustos de cada persona.

Cómo preparar un churrasco italiano para cuatro personas

Una de las alternativas para conmemorar el Día del Churrasco es preparar una versión italiana en casa. La receta contempla carne a la plancha, pan, palta, tomate y mayonesa, con condimentos para realzar el sabor de la preparación.

Ingredientes

800 gramos de churrasco.

4 panes frica o marraqueta.

2 paltas maduras.

2 tomates.

Mayonesa a gusto.

Aceite.

Ajo en polvo.

Sal.

Pimienta.

Preparación paso a paso

1. Preparar los ingredientes. Lava, pela y corta los tomates en rebanadas. Pela las paltas y muélelas con un tenedor hasta conseguir una textura cremosa.

2. Condimentar la carne. Distribuye los churrascos en un plato grande y aliña con sal, pimienta y ajo en polvo. Reserva mientras preparas el pan.

3. Tostar el pan. Corta los panes por la mitad y tuéstalos ligeramente, según la textura que prefieras.

4. Cocinar el churrasco. Calienta una sartén grande o una plancha a fuego medio-alto con un poco de aceite. Distribuye la carne de manera uniforme y cocínala durante un par de minutos. Evita que se seque y retírala del fuego cuando esté lista.

5. Armar los sándwiches. Humedece la base de cada pan con el jugo de la carne. Reparte el churrasco entre las cuatro porciones y agrega las rodajas de tomate, la palta molida y la mayonesa a gusto.

6. Servir. Cierra los panes y sirve los churrascos mientras la carne aún está caliente.

El resultado es una preparación que reúne los ingredientes tradicionales del churrasco italiano y que puede ajustarse según las preferencias de quienes se sienten a la mesa. En el Día del Churrasco, sus distintas versiones recuerdan la versatilidad de un sándwich presente en la gastronomía cotidiana chilena.