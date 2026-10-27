¿Mezcal o tequila? Las diferencias de origen, elaboración y sabor que hay que conocer

El mezcal y el tequila son dos de los destilados más emblemáticos de México y, aunque comparten un mismo origen en la planta de agave, tienen diferencias importantes que se notan desde la primera copa. Su zona de producción, las variedades de agave que utilizan y su proceso de elaboración les entregan perfiles de sabor muy distintos. Por eso, conocerlos permite elegir mejor según la ocasión, ya sea para disfrutarlos solos o en cócteles.

De hecho, existe un dicho popular que resume bien su relación: todo tequila es un tipo de mezcal, pero no todo mezcal es tequila. Detrás de esa frase hay una historia de tradición, normas de origen y técnicas artesanales que vale la pena descubrir.

Una misma planta, distintas variedades

Ambos destilados se elaboran a partir del agave, también conocido como maguey, una planta originaria de México. Sin embargo, la diferencia está en las especies permitidas. El tequila solo puede producirse con agave azul, una variedad específica conocida como Agave tequilana Weber, lo que le da un perfil más homogéneo y reconocible.

El mezcal, en cambio, puede elaborarse con distintas especies de agave. La más utilizada es el espadín, pero también existen versiones con agaves silvestres como el tobalá o el tepeztate, que tardan años en madurar. Gracias a esta diversidad, cada botella puede ofrecer matices muy diferentes según la planta de origen.

Denominación de origen: dónde se produce cada uno

Tanto el tequila como el mezcal cuentan con denominación de origen, lo que significa que solo pueden llevar ese nombre si se producen en zonas específicas de México y bajo normas establecidas. El tequila se elabora principalmente en el estado de Jalisco, además de algunos municipios de otros estados autorizados. Su producción está supervisada por el Consejo Regulador del Tequila.

Por su parte, el mezcal se produce en varios estados del país, siendo Oaxaca el principal y más reconocido productor. Su cumplimiento está a cargo del Consejo Regulador del Mezcal. Por lo tanto, más allá del sabor, el lugar de elaboración es un factor clave que distingue a ambas bebidas.

El proceso de cocción: la clave del sabor ahumado

La gran diferencia en sabor nace en la forma de cocinar el corazón del agave, llamado piña. En el caso del tequila, la cocción se realiza generalmente en hornos de mampostería o en autoclaves que utilizan vapor. Como resultado, el destilado obtiene un sabor más limpio, dulce y con notas herbales.

El mezcal, tradicionalmente, se elabora de manera más artesanal. Las piñas se cocinan en hornos excavados en la tierra, cubiertos con piedras y calentados con leña, lo que les entrega su característico sabor ahumado. Asimismo, en muchos casos la molienda se hace con una tahona, una gran rueda de piedra tirada por animales o maquinaria, conservando técnicas que se han transmitido por generaciones.

Clasificaciones según su maduración

El tequila se clasifica según el tiempo de reposo en barricas. El blanco o plata se embotella poco después de su destilación, mientras que el reposado descansa al menos dos meses en madera y el añejo, como mínimo, un año. También existe el extra añejo, con un mínimo de tres años de maduración.

El mezcal también cuenta con versiones jóvenes, reposadas y añejas, aunque muchos amantes de este destilado prefieren el blanco o joven, ya que conserva con mayor intensidad las notas del agave y del ahumado. Además, según su forma de producción, puede clasificarse como mezcal, mezcal artesanal o mezcal ancestral, este último elaborado con los métodos más tradicionales.

Cómo disfrutar cada uno

La forma de servirlos también refleja sus diferencias. En México, el mezcal suele beberse solo, en pequeños sorbos, acompañado de rodajas de naranja y sal de gusano, una mezcla tradicional de sal, chile y larva de maguey tostada. El tequila, en tanto, es protagonista de cócteles clásicos como la margarita o la paloma, aunque los de mejor calidad también se disfrutan puros.

Para quienes buscan alternativas más refrescantes, ambos destilados combinan muy bien con cítricos. Un toque de limón, agua mineral y hielo resalta sus aromas, mientras que las limonadas son un excelente acompañamiento en la mesa, tanto para mezclar como para alternar con una opción sin alcohol durante una reunión.

Elegir según tu gusto

Si prefieres sabores suaves, dulces y versátiles para coctelería, el tequila suele ser la opción más amable. En cambio, si te atraen los sabores intensos, terrosos y ahumados, el mezcal ofrece una experiencia más compleja y artesanal. Probar ambos, idealmente en versiones 100% agave, es la mejor forma de descubrir cuál se ajusta más a tu paladar.

En definitiva, más que competir, el mezcal y el tequila representan dos caras de una misma tradición. Conocer sus diferencias permite apreciar cada copa con otra mirada y disfrutarlas siempre con moderación.