Delivery en Chile: la pizza crece y las opciones saludables ganan terreno entre los pedidos

Sushi para compartir, hamburguesas durante el fin de semana o una pizza para resolver una comida grupal. Aunque estas alternativas siguen concentrando buena parte de los pedidos de comida a domicilio en Chile, las preferencias de los consumidores comienzan a diversificarse. Según las tendencias observadas por Flama Hub en los restaurantes que asesora, el sushi y las hamburguesas continúan entre las categorías con mayores ventas, mientras que la pizza registra el crecimiento más significativo de los últimos meses.

Las cifras de las plataformas también dan cuenta de la popularidad de estos productos. Uber Eats informó en 2026 que el sushi fue la segunda categoría más solicitada en Chile durante el último año, solo por detrás de las hamburguesas, con cerca de 3,9 millones de productos pedidos. Por su parte, PedidosYa reportó más de 4 millones de hamburguesas vendidas en el país durante el mismo período.

Este escenario se desarrolla en una industria que continúa expandiéndose. Según el último reporte de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas reales de comida de servicio rápido crecieron un 4,3% durante el primer semestre de 2026. En el segundo trimestre, en tanto, el número de transacciones aumentó un 13,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

“Estamos viendo un cambio importante en los hábitos de consumo. Antes, cerca del 70% de las ventas se concentraba entre viernes, sábado y domingo, mientras que hoy esa distribución se ha equilibrado: aproximadamente el 50% ocurre durante la semana y el otro 50% durante el fin de semana. Al mismo tiempo, vemos una mayor presencia de categorías más frescas y saludables, como poke y bowls. Esto refleja que el delivery está dejando de ser solamente un gusto de fin de semana y se está incorporando cada vez más a la alimentación cotidiana de las personas”, comenta Diego Rivera, gerente general de Flama Hub.

Poke, bowls y wraps amplían la oferta de comida a domicilio

Junto con las categorías tradicionales, las tendencias analizadas por Flama Hub muestran un mayor interés por alternativas asociadas a una alimentación fresca y personalizable. Preparaciones como los poke y bowls comienzan a ganar espacio, mientras que los wraps se suman a una oferta que históricamente ha estado dominada por hamburguesas, sushi y pizza.

La diversificación de las preferencias también representa una oportunidad para los restaurantes, que pueden utilizar estos antecedentes para definir sus menús, promociones y estrategias digitales. En este escenario, identificar las categorías que registran una mayor demanda permite detectar oportunidades de crecimiento y adaptar la oferta a los cambios en el comportamiento de los consumidores.

“Hoy el restaurante tiene mucha más información disponible para entender qué quiere el consumidor. El desafío es transformar esos datos en decisiones concretas: qué producto impulsar, qué promoción activar y en qué momento hacerlo. Ahí es donde conocer la evolución de cada categoría puede hacer una diferencia”, agrega Rivera.

El delivery se incorpora a la rutina semanal

Con presencia en más de 200 restaurantes, Flama Hub se dedica a optimizar los canales de delivery mediante estrategias, tecnología y análisis de datos. Desde la perspectiva de la compañía, la evolución de categorías como la pizza, el poke y los bowls refleja que el consumo digital de comida en Chile no solo continúa creciendo, sino que también amplía su variedad y sus ocasiones de consumo.

Este cambio se observa también en la frecuencia de compra: mientras que en 2025 el promedio era de 1,5 pedidos mensuales, en 2026 aumentó a 2,7. La cifra, junto con una distribución más equilibrada entre los días de semana y los fines de semana, apunta a una mayor incorporación del delivery en los hábitos cotidianos de los consumidores.