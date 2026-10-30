Chile logra 33 medallas en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026
Productores y cerveceros caseros nacionales consiguieron 33 medallas en la competencia realizada en Arequipa, Perú. Bordelago fue reconocida como la mejor cervecería de Chile y Manzano Huacho recibió el premio a la Mejor Sidrería de Latinoamérica.
Chile consiguió 33 medallas en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026, realizada en Arequipa, Perú, considerando las competencias de profesionales y cerveceros caseros.
En la categoría profesional, productores nacionales obtuvieron 24 reconocimientos: 10 medallas de oro, siete de plata y siete de bronce, entre cervezas, sidras e hidromieles.
Uno de los principales resultados fue el de Cerveza Bordelago, de Puerto Varas, que fue reconocida como la mejor cervecería de Chile y quedó segunda entre las mejores cervecerías de Latinoamérica, detrás de la argentina Cabrona y por delante de la peruana Mala Crianza.
Bordelago consiguió además tres oros con Torrentosa, 1869 y Los Colonos, además de un bronce con Don Alfredo.
También desde la Región de Los Lagos, Cervecería Tropera sumó cinco medallas: oro para Bota Sucia y La Trilla; plata para Hacer Noche y Puñal; y bronce para Crazy Juan.
Desde Osorno, Cervecería Artesanal Napas consiguió dos oros con Tante Paty, en German-Style Märzen, y Napas Bock, en Traditional German-Style Bock.
En Valdivia, Nothus Brewing Company obtuvo oro con Cero Caña, plata con Amanita Red y bronce con GOAT.
Cervecería Kross consiguió oro para Kross Stout y plata para Kross Golden, mientras Cervecería Loa recibió plata con Flor de Truco Hazy IPA y Minga Loca, además de bronce con Entrenubes Pale Lager.
A ellas se sumó Cerveza Araucanía, de Loncoche, cuya Santa Beatriz del Campo consiguió un bronce.
Manzano Huacho, la mejor sidrería de Latinoamérica
En sidras, Manzano Huacho, de Traiguén, recibió el reconocimiento a la Mejor Sidrería de Latinoamérica y ocupó los tres puestos de Specialty Ciders.
Las Toscas obtuvo oro, Cardamomo & Jengibre plata y Hibisco & Especias bronce.
En hidromiel, Ankurü, de Santiago, consiguió bronce con Pyment Blend Carignan-Cinsault, en Fruit Meads.
Nueve medallas para los cerveceros caseros
La participación chilena también destacó en la competencia para cerveceros caseros, donde se consiguieron nueve medallas: tres de oro, tres de plata y tres de bronce.
Entre los ganadores de oro estuvieron Felipe Muñoz, de Santiago, con Dark Side; Nicolás Romero Salinas, de Concepción, con Sideris’s Baltic; y Daniel Barria Díaz, de Santiago, con Mañio Colora’o.
Las medallas de plata fueron para Tomas Castro, de Concepción, con Hoppy World; Robert Steven Manriquez Lagos, también de Concepción, con La Extra Complicá!!!; y nuevamente Daniel Barria Díaz con Ciprés de las Guaitecas.
Los bronces quedaron en manos de Barria Díaz con Cipresillo Pa’l Entabla’o y de Tomas Castro, quien obtuvo dos terceros lugares con Hazy Haze y Red Hawk.
De esta forma, sumando ambas competencias, representantes chilenos cerraron la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026 con 33 medallas: 13 oros, 10 platas y 10 bronces.