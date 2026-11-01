Alternativas vegetales ganan terreno y abren el debate sobre una alimentación más ética

Hamburguesas de legumbres, bebidas vegetales y waffles sin huevo son algunas de las alternativas que han comenzado a ganar terreno en la industria alimentaria. Su presencia, sin embargo, ya no se limita a quienes siguen una dieta vegana. Según un estudio de Ipsos y Fundación Veg (2025), el 47% de los encuestados en Chile consumió productos veganos durante el último año, mientras que el 84% considera que los alimentos deberían indicar si su origen es animal o vegetal.

En el marco del Día Mundial del Veganismo, que se conmemora cada 1 de noviembre, Sinergia Animal pone el foco en la importancia de avanzar hacia una alimentación más consciente y en el papel que pueden desempeñar las empresas e instituciones para ampliar la oferta de productos basados en plantas.

Pero ¿qué implica realmente alimentarse de manera ética? La pregunta va más allá de los ingredientes que componen un plato e invita a observar cómo se producen los alimentos, cuál es su procedencia y qué consecuencias tienen esos procesos para los animales y el medioambiente.

Desde esta perspectiva, preocuparse por el bienestar animal no requiere necesariamente adoptar una alimentación vegana. Si bien esta filosofía busca evitar, en la medida de lo posible, la explotación de los animales, existen otras formas de contribuir a reducir su sufrimiento. En ese camino, las decisiones de las empresas y los cambios en los procesos de producción también adquieren relevancia.

En esa línea, Sinergia Animal promueve tanto la incorporación de alternativas vegetales en la oferta alimentaria como la mejora de las condiciones de los animales que continúan siendo utilizados en la industria. Entre sus iniciativas se encuentra la transición hacia sistemas de producción de huevos libres de jaulas. Aunque estas medidas no equivalen al veganismo, la organización las considera parte de un trabajo complementario orientado a disminuir el sufrimiento animal.

“No hace falta ser vegano para preocuparse por los animales. Cuando elegimos un alimento solemos fijarnos en su precio, sabor o valor nutricional, pero pocas veces nos preguntamos cómo fue producido. La alimentación ética invita a mirar más allá, y esa responsabilidad no es solo de cada persona: las empresas tienen en sus manos ofrecer más alternativas vegetales e información clara para que podamos tomar decisiones conscientes”, explica Shammy Coello, directora general Latam de Sinergia Animal.

La incorporación de menús vegetales en instituciones

Una de las iniciativas que busca ampliar el acceso a este tipo de preparaciones es Alimentando el Mañana, un programa internacional de Sinergia Animal que entrega asesoría gratuita a instituciones públicas y privadas interesadas en incorporar al menos un menú semanal basado en plantas.

El acompañamiento contempla asesoría nutricional, planificación de preparaciones y capacitación para los equipos de cocina, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevas opciones en los menús institucionales.

Durante 2026, tres establecimientos educacionales de Colombia se sumaron al programa, con una proyección de más de 54.400 comidas vegetales al año. Aunque la iniciativa todavía no se implementa en Chile, la experiencia da cuenta de cómo las modificaciones en la alimentación de instituciones pueden contribuir a diversificar la oferta y acercar estas alternativas a más personas.

Empresas gastronómicas apuestan por reformular sus productos

El avance de la alimentación basada en plantas también se refleja en las decisiones de algunas empresas del sector gastronómico en Chile. Un ejemplo es Buffalo Waffles, cadena que durante 2025 eliminó el huevo de la mezcla utilizada para elaborar sus waffles, dejando de emplear cerca de 6,7 toneladas de este ingrediente al año.

La experiencia fue presentada en un encuentro de innovación alimentaria realizado en julio de 2026 y organizado por Sinergia Animal, FEGACH e INACAP. La instancia reunió a distintos actores para explorar alternativas vegetales capaces de reemplazar ingredientes de origen animal en las preparaciones gastronómicas.

Este tipo de cambios muestra que la transformación de la industria alimentaria no depende únicamente de las decisiones individuales de consumo. Restaurantes, supermercados, hoteles y empresas de alimentos también pueden contribuir mediante la reformulación de sus productos, la diversificación de sus menús y la entrega de información más transparente sobre los ingredientes y procesos de elaboración.

En el Día Mundial del Veganismo, el debate sobre la alimentación ética invita a ampliar la mirada sobre lo que consumimos y las condiciones en que se producen los alimentos. Más allá de las elecciones personales, el desafío también involucra a la industria, que tiene la posibilidad de ofrecer alternativas y promover prácticas que consideren el impacto de sus procesos sobre los animales y el medioambiente.