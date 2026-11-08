Ready to drink: la nueva tendencia que lleva la coctelería lista a terrazas y encuentros

La manera de disfrutar un cóctel está cambiando. Ya no siempre hay que tener una barra equipada, reunir varios ingredientes o seguir una receta para preparar algo distinto. Una botella fría, algunos vasos y un encuentro improvisado pueden ser suficientes. Esa lógica está detrás del crecimiento de los ready to drink (RTD), una categoría que gana espacio en el mercado de bebidas alcohólicas y que responde a consumidores que valoran la practicidad, los nuevos formatos y la posibilidad de experimentar con sabores.

El fenómeno también se relaciona con una transformación en las ocasiones de consumo: las bebidas que antes estaban reservadas para celebraciones específicas hoy encuentran espacio en terrazas, picnics, reuniones informales y tardes al aire libre. A esto se suma el interés por alternativas de menor graduación alcohólica, en línea con hábitos de consumo más conscientes.

En ese escenario, Viña Undurraga amplía su propuesta con Mixed Drinks de Undurraga Sparkling, una familia de tres cócteles listos para servir: Mojito, Rosato y Sangría. La propuesta toma sabores conocidos de la coctelería y los lleva a un formato que no requiere preparación: basta con abrir, servir bien frío y disfrutar.

Elaborados sobre una base de vino Undurraga, con sabores naturales y el trabajo del enólogo Patricio Lucero, los tres productos buscan combinar la familiaridad de recetas tradicionales con la comodidad de una bebida preparada. Mojito y Rosato tienen una graduación alcohólica de 5,5 grados, mientras que Sangría alcanza los 8 grados.

La línea llega en dos formatos: una botella de 275 ml con tapa corona, pensada para el consumo individual, y otra de 750 ml, diseñada para compartir en copas. Dos alternativas que responden a distintas ocasiones, desde elegir un sabor para disfrutar personalmente hasta llevar una botella al centro de la mesa.

“Con Mixed Drinks quisimos resolver algo muy simple: que disfrutar un buen cóctel no dependa de tener los ingredientes, la receta ni el tiempo para prepararlo. Abres, sirves bien frío y listo. Son tres sabores que ya conocemos y nos gustan, Mojito, Rosato y Sangría, hechos sobre una base de vino Undurraga, con el sello de Patricio Lucero, y pensados para esos encuentros de terraza y de la nueva temporada primaveral”, señala Magdalena Villasante, gerente de Marketing de Viña Undurraga.

Una categoría en expansión

Las cifras ayudan a dimensionar el atractivo de este segmento. Según el informe RTDs in Chile, publicado por Euromonitor International en agosto de 2026, los cócteles listos para beber forman parte de las categorías más dinámicas del mercado chileno de bebidas alcohólicas. Su desarrollo está impulsado, entre otros factores, por la innovación en formatos y la experimentación con nuevos sabores.

A nivel regional, datos de IWSR recogidos por el medio especializado Vinetur en julio de 2026 identifican a los RTD como la categoría de bebidas alcohólicas de mayor crecimiento en Latinoamérica.

“Los ready to drink son hoy la categoría de alcohol que más crece en la región y Chile no es la excepción. El consumidor busca formatos prácticos, sabores conocidos y menos graduación, y una viña con la trayectoria de Undurraga en espumantes tiene mucho que aportar ahí. Mixed Drinks nace para el mercado chileno, pero está pensada desde el inicio con una mirada regional”, afirma Felipe Cousiño, gerente para Latinoamérica de Viña Undurraga.

Para la viña, el lanzamiento también representa una extensión de su experiencia en el segmento de los espumantes. Undurraga produce esta categoría desde 1975 y ha desarrollado distintas iniciativas para ampliar sus ocasiones de consumo, entre ellas el lanzamiento de espumantes en lata y versiones sin alcohol a partir de 2020.

Esa búsqueda de nuevos momentos también ha estado presente en su campaña Sparkling People, que propone llevar el espumante más allá de las celebraciones tradicionales y acercarlo a situaciones cotidianas. Mixed Drinks sigue esa misma línea: incorporar la coctelería a encuentros espontáneos, con formatos fáciles de transportar, abrir y compartir.