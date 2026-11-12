Chile, país cervecero: una industria que genera más de 71 mil empleos y representa el 1,46% del PIB

La cerveza forma parte de los hábitos de consumo y de los espacios de encuentro de los chilenos, pero su relevancia va bastante más allá de las mesas de bares y restaurantes. Con cerca de 400 cervecerías distribuidas a lo largo del país, una cadena que sostiene más de 71 mil puestos de trabajo y una participación equivalente al 1,46% del Producto Interno Bruto (PIB), la industria cervecera se ha consolidado como un sector relevante de la economía nacional.

Así lo revela el estudio Huella económica y tendencias de la cerveza en Chile, elaborado por Euromonitor International para la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (ACECHI), que dimensiona el impacto económico de esta actividad y entrega algunas señales sobre la evolución del mercado.

Según el informe, durante 2025 la industria alcanzó un valor de CLP 4,97 billones y sostuvo 71.402 empleos, equivalentes a uno de cada 130 puestos de trabajo del país. De ese total, 5.933 corresponden a empleos directos en cervecerías, productores y envasadores; 6.963 son indirectos, vinculados a proveedores de insumos y envases; y 58.506 son inducidos por la actividad económica que genera el sector, principalmente en el comercio, los bares y restaurantes.

Esto significa que por cada empleo directo en una cervecería se generan otros 11 puestos de trabajo en su cadena de valor, una dimensión que da cuenta de su impacto en actividades que van desde la producción y distribución hasta la gastronomía y el turismo.

Un mercado que apuesta por la calidad y la diferenciación

En materia de consumo, Chile registró 53 litros de cerveza per cápita en 2025, ubicándose en el segundo lugar entre los países comparados por el estudio —Argentina, Colombia y Perú—, solo por detrás de Colombia.

Otro dato relevante es su disposición a pagar. Con un precio promedio de USD 4,87 por litro, Chile presenta el mayor valor entre los mercados analizados. En este escenario, el segmento premium concentra el 69% del valor total del mercado y se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento.

La evolución del sector también se refleja en la diversidad de su oferta. Las cerca de 400 cervecerías que operan en el país representan el 43,2% del empleo directo, dando cuenta del espacio que han ganado los productores nacionales y las propuestas que buscan diferenciarse mediante estilos, ingredientes, procesos y atributos de origen.

Los bares y restaurantes también desempeñan un papel estratégico. Aunque concentran el 19,8% de los litros consumidos, generan el 50,5% del valor del mercado. Su importancia no se limita a la comercialización: son espacios donde la cerveza se vincula con la gastronomía, la vida social y las experiencias turísticas.

“Este estudio confirma que la cerveza no es solo un producto: es un motor de empleo y de encuentro que sostiene a uno de cada 130 trabajadores en Chile”, señaló Andrés Toro, director ejecutivo de ACECHI.

Los referentes de la cultura cervecera chilena

En este contexto, ACECHI realizó la primera edición de los Premios Chile País Cervecero, una iniciativa que busca reconocer a los actores que contribuyen al desarrollo de la industria y a la consolidación de su cultura en el país. La ceremonia se llevó a cabo el miércoles 11 de noviembre en el Teatro Mori Bellavista y reunió a representantes de distintos ámbitos del sector.

En la categoría Mejor Packaging, el reconocimiento fue para Cerveza Cuello Negro, por su propuesta de presentación y diseño. El premio destaca la importancia de la identidad visual como parte de la diferenciación de las marcas en un mercado cada vez más diverso.

El galardón a Mejor Bar Cervecero recayó en El Honesto Mike, ubicado en Providencia, un espacio especializado en torno a la cerveza que pone en valor la experiencia de consumo y la diversidad de estilos disponibles para el público.

En Mejor Evento Cervecero, el ganador fue el Festival Cervecero Independiente, organizado por ACI Chile, una instancia que reúne a productores y consumidores y contribuye a dar visibilidad al trabajo de las cervecerías independientes.

La distinción a Mejor Lanzamiento del Año fue para la Serie Fraction, de Cervecería Jester, reconocimiento que pone el foco en la innovación y el desarrollo de nuevas propuestas dentro del mercado nacional.

Por su parte, Cervecería Kunstmann recibió el Premio a la Trayectoria, que reconoce su aporte al desarrollo y posicionamiento de la cerveza chilena a lo largo de los años.

Finalmente, Asbjorn Gerlach fue distinguido como Embajador de la Cultura Cervecera, por su contribución a la difusión y promoción de esta actividad en Chile.

La selección estuvo a cargo de un jurado base integrado por representantes gremiales y de empresas proveedoras, además de especialistas convocados para evaluar cada categoría.

“La cerveza es, ante todo, encuentro. Detrás de cada cerveza que se comparte en un bar o en una mesa hay más de 71 mil personas trabajando: cerveceros, proveedores, garzones, comerciantes y 400 cervecerías a lo largo de Chile. Por eso creamos los Premios Chile País Cervecero: para reconocer a quienes construyen esta cultura todos los días y seguir impulsando un Chile cervecero”, afirmó Toro.

La primera edición de estos premios pone en valor una actividad que ha ampliado su presencia en distintos territorios y espacios de consumo. Una industria donde conviven grandes productores, cervecerías independientes, bares especializados y nuevas propuestas, y cuyo desarrollo está cada vez más relacionado con la calidad, la identidad y las experiencias gastronómicas.