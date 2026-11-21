Hay lugares que se reconocen por sus paisajes y otros que también consiguen expresar su identidad a través de los sabores. En Villa Cerro Castillo, en la Región de Aysén, Cerveza Caiquén busca reunir ambas cosas en una botella: una producción artesanal vinculada al territorio, a sus paisajes y, especialmente, al agua que caracteriza a esta zona de la Patagonia.

Conocimos este emprendimiento en el contexto de Titan Forest Patagonia, encuentro internacional de ciclismo de montaña y gravel que convocó a deportistas y visitantes a recorrer los alrededores de la Patagonia en la región de Aysén. Una instancia que, además de poner en circulación los atractivos naturales de la zona, permite acercarse a los pequeños productores que forman parte de su oferta local. Entre ellos está Caiquén, una cervecería que nació y continúa elaborando sus productos en la localidad de Cerro Castillo.

La historia comenzó a fines de 2010, cuando Mario Ruiz y su hijo, Manuel Ignacio Ruiz Aravena, decidieron desarrollar un proyecto cervecero propio. En ese entonces, Cerro Castillo todavía tenía una oferta de servicios turísticos incipiente, con algunos hostales, residenciales y restaurantes, pero pocas alternativas de emprendimiento local.

“Si bien es cierto que había hostales, residenciales y algunos restaurantes, servicios y otro tipo de emprendimientos no existían”, recuerda Mario. La idea era aportar algo distinto y crear un producto que identificara al pueblo.

Así nació Caiquén, nombre inspirado en las aves que habitan durante todo el año en la ribera del río Ibáñez. El proyecto se constituyó como empresa en 2013 y, tras la partida de su hijo al extranjero para continuar su formación académica, Mario tomó las riendas de la elaboración. En 2017 decidieron dedicarse completamente a la cervecería.

El paisaje también está en la botella

Actualmente, Caiquén tiene ocho variedades desarrolladas, aunque produce regularmente cuatro: Rubia, IPA, Porter y Pale Ale. La decisión responde a la necesidad de mantener una oferta estable y asegurar que los clientes puedan encontrar siempre las mismas cervezas en los puntos de distribución.

La identidad territorial también está presente en sus etiquetas. Cada variedad tiene una imagen vinculada a un lugar de la región: la Rubia lleva una ilustración de la Laguna del Cerro Castillo; la Porter representa Punta de Chivo, en la península; la Pale Ale muestra el Lago Tamango con el cerro al fondo, y la IPA incorpora una fotografía de Valle Chacabuco, donde aparece un guanaco.

Pero si hay un elemento del territorio que Mario destaca especialmente es el agua. La que abastece a Villa Cerro Castillo proviene del deshielo de los ventisqueros del entorno del Cerro Castillo. Son aguas blandas que, antes de utilizarse en la elaboración, pasan por un proceso de filtración.

Para Ruiz, esta característica es parte fundamental de lo que distingue a la cerveza. Habla con orgullo de la calidad del agua de la zona y la considera una de las mejores del mundo. Una afirmación que refleja también el sentido de pertenencia que atraviesa el proyecto: producir en Cerro Castillo no es un dato circunstancial, sino parte de su identidad.

Emprender en la Patagonia

Los productos de Caiquén están presentes en cuatro de los seis locales de comida de Villa Cerro Castillo, además de supermercados, el aeropuerto y otros comercios de la localidad. También llegan a consumidores de Santiago, principalmente personas que conocieron la cerveza durante sus viajes por la región y que luego mantienen el contacto para comprar directamente.

Durante el verano, algunos turistas, esporádicamente, se acercan a conocer la fábrica y comprar botellas para llevar. No funciona como bar ni cuenta con un espacio para servir cerveza, pero sí permite conocer el lugar donde se elaboran los productos.

El crecimiento del emprendimiento también ha contado con apoyo público. A través de diversos instrumentos de apoyo a la inversión productiva de Sercotec y del Gobierno Regional, pudieron incorporar maquinaria para mejorar sus procesos y fortalecer su capacidad de elaboración.

Caiquén forma parte de una comunidad cervecera regional que reúne a cerca de 18 productores. Entre ellos existen instancias de colaboración, catas, talleres y capacitaciones para mejorar los procesos, reconocer atributos y defectos en las cervezas e intercambiar conocimientos e insumos. Una red que también busca generar economías de escala y enfrentar en conjunto algunas de las dificultades de producir desde una región aislada.

El transporte es uno de los principales desafíos. Según explica Ruiz, representa cerca del 30% de los costos de la operación, mientras que el traslado de productos e insumos puede costar dos o tres veces más que en otras zonas del país. La dependencia de la barcaza y las limitaciones de conectividad forman parte de esa realidad.

A ello se suma la estacionalidad: durante el invierno, las ventas de la cervecería disminuyen aproximadamente un 50%, en línea con los ciclos de actividad que experimenta buena parte de la región.

La experiencia de Titan Forest Patagonia permite observar cómo el turismo puede acercar a los visitantes a propuestas locales que van más allá de los paisajes y las rutas deportivas. En ese recorrido, conocer una cervecería como Caiquén también es una manera de descubrir el trabajo, los sabores y la identidad de quienes han decidido emprender en este territorio.