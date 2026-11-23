La gastronomía chilena llega a la recta final de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2026 con señales contrapuestas. Por una parte, mantiene presencia internacional con cuatro restaurantes en la lista extendida, anunciada este lunes 23 de noviembre. Por otra, uno de sus establecimientos más destacados, Demo Magnolia, abandonó el grupo de los 50 mejores, mientras otros tres representantes nacionales esperan conocer su posición definitiva en la ceremonia del próximo 1 de diciembre, en Guadalajara, México.

El anuncio permite comenzar a dibujar el nuevo mapa gastronómico de América Latina. México encabeza la clasificación del 51 al 100 con nueve establecimientos, seguido de Argentina con siete, Brasil con seis y Perú con cinco. Sin embargo, más allá de los países tradicionalmente dominantes, el avance de Bolivia, la diversidad de propuestas colombianas y la aparición de restaurantes en ciudades menos habituales muestran una escena regional cada vez más competitiva.

Para Chile, la principal interrogante es si logrará mantener su presencia en los primeros puestos y, especialmente, si Boragó, del chef Rodolfo Guzmán, conservará su condición de referente gastronómico continental. En 2025 alcanzó el sexto lugar latinoamericano, mientras Casa Las Cujas sorprendió al ingresar directamente al puesto 14 y Yum Cha se consolidó en el 28.

Chile: cuatro restaurantes destacados

El listado 2026 del 51 al 100 incluye cuatro establecimientos santiaguinos:

Restaurante Puesto 2025 Puesto 2026 Variación Demo Magnolia 31 53 Baja 22 La Calma by Fredes 57 60 Baja 3 Pulpería Santa Elvira 63 66 Baja 3 Karai by Mitsuharu 45 72 Baja 27

El descenso más marcado corresponde a Karai by Mitsuharu, que pierde 27 posiciones. Demo Magnolia, por su parte, queda a solo tres puestos de regresar al grupo principal, lo que demuestra que sigue siendo competitivo, aunque perdió terreno respecto de 2025.

La Calma by Fredes y Pulpería Santa Elvira muestran una trayectoria más estable, con retrocesos moderados. Ambos permanecen entre los 100 mejores de América Latina, respaldando el posicionamiento de propuestas gastronómicas chilenas con identidades propias.

Los resultados también ponen de manifiesto una característica de la representación nacional: los cuatro restaurantes clasificados hasta ahora están en Santiago, al igual que los cinco establecimientos chilenos que ingresaron al top 50 en 2025. La alta gastronomía reconocida por este ranking continúa fuertemente concentrada en la capital.

Uno de los nombres que genera incertidumbre es Demencia, del chef Benjamín Nast, que en 2025 ocupó el puesto 95, después de haber alcanzado el 66 en 2024. Sin embargo, en los últimos años Nast ha diversificado sus intereses profesionales, adquiriendo mayor protagonismo televisivo y con el lanzamiento de ¡Tengo hambre, papá!, su primer libro de cocina, publicado en 2026.

Pese a ello, el chef sigue siendo un referente de la gastronomía contemporánea chilena, marcado por una trayectoria marcada por la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de acercar la cocina al público.

Las proyecciones: ¿qué restaurantes chilenos podrían aparecer del puesto 1 al 50?

La lista principal todavía no se conoce, pero los resultados de 2025 y el anuncio de este lunes permiten identificar a los principales candidatos chilenos.

Boragó: Puesto latinoamericano 2025: 6 Es el candidato chileno más sólido para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Su propuesta basada en ingredientes endémicos, recolección y vínculos con productores nacionales conserva reconocimiento internacional. En el ranking mundial de 2026 llegó al puesto 22, uno por encima del año anterior. Esto refuerza la expectativa de una nueva ubicación destacada a nivel latinoamericano, aunque no permite anticipar su posición exacta. Casa Las Cujas: Puesto latinoamericano 2025: 14 Su ingreso directo al puesto 14 en 2025 fue uno de los resultados más llamativos para Chile y le permitió obtener el reconocimiento a la mejor nueva entrada de esa edición. Su especialización en cocina de playa le entrega una identidad reconocible en una región donde los producto del mar destacan. Tiene antecedentes para continuar entre los 50 mejores, aunque repetir su posición es una incógnita. Yum Cha: Puesto latinoamericano 2025: 28 Su presencia en 2025 lo sitúa como otro candidato a permanecer en la clasificación principal. La propuesta que combina influencias asiáticas, gastronomía contemporánea y cultura del té aporta diversidad al panorama chileno. Su ausencia de la lista 51-100 de 2026 mantiene abierta la posibilidad de que continúe entre los primeros 50, aunque también podría haber quedado fuera de los 100.

Fukasawa: Podría dar la sorpresa

Debutó en el puesto 100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Ubicado en Vitacura y liderado por el chef Marcos Baeza junto a sus hijos Lucas y Marcus, el establecimiento desarrolla una propuesta de cocina japonesa de autor con influencias nikkei y una marcada identidad chilena. Su ausencia en la lista del 51 al 100 de este año deja abierta la interrogante sobre un eventual ascenso al grupo de los 50 mejores, aunque también podría haber quedado fuera de la clasificación.

El balance chileno, por lo tanto, se encuentra abierto. En 2025 el país consiguió nueve restaurantes dentro de los primeros 100, cinco de ellos en la clasificación principal. Este año tiene cuatro confirmados y tres candidatos especialmente relevantes para el tramo superior, por lo que igualar su representación anterior requeriría que también aparezcan otros dos nombres.

Sudamérica: los países que ganan protagonismo

Los 35 restaurantes sudamericanos de la lista extendida revelan que la competitividad gastronómica del continente ya no se limita a Lima, Buenos Aires y São Paulo. El crecimiento de propuestas vinculadas a territorios específicos, ingredientes nativos y tradiciones locales se manifiesta en ciudades como La Paz, Guayaquil, Salvador de Bahía, Cusco y Punta del Este.

Bolivia y el eje andino: una de las señales más interesantes

Bolivia merece especial atención. La Paz coloca cuatro restaurantes entre los puestos 51 y 100: Arami (55), Phayawi (85), Gustu (89) y Ancestral (91). En 2025, Arami había llegado al puesto 48, mientras Gustu y Ancestral figuraban en el 75 y 79, respectivamente.

Si bien tres de esos restaurantes retrocedieron en posiciones individuales, la incorporación de Phayawi aumenta la representación boliviana conocida en comparación con los tres establecimientos que figuraron entre los primeros 100 del año pasado.

La tendencia más significativa es la consolidación de una identidad gastronómica articulada alrededor de productos andinos, biodiversidad, conocimientos indígenas y técnicas contemporáneas. Arami, de la chef Marsia Taha Mohamed, refleja ese proceso mediante una propuesta que explora los vínculos entre los Andes y la Amazonía.

La Paz comienza así a destacar no solo por un restaurante emblemático, sino por la existencia de varias cocinas reconocidas internacionalmente. Sin embargo, será necesario conocer el top 50 para establecer si su crecimiento en número de representantes se traduce también en mejores posiciones.

Colombia: de la consolidación de Bogotá al protagonismo del Caribe

Colombia llega con el antecedente más relevante de la edición anterior: El Chato, de Bogotá, fue elegido el mejor restaurante de América Latina en 2025, por encima del peruano Kjolle y del argentino Don Julio.

La nueva lista extendida confirma cuatro restaurantes bogotanos: Selma (56), Harry Sasson (69), Debora (74) y Oda (78). Selma -del chef Alvaro Clavijo, el mismo de El Chato- protagoniza, además, el mayor ascenso de este tramo, al pasar del puesto 96 al 56.

El caso colombiano permite hablar de un crecimiento que trasciende un solo establecimiento. Bogotá mantiene una escena con reconocimiento internacional, mientras Cartagena ha demostrado que la cocina del Caribe puede competir en los niveles más altos de América Latina y del mundo.

Perú: liderazgo consolidado, pero con señales de renovación

Perú sigue siendo uno de los principales referentes gastronómicos continentales. En 2025, Kjolle ocupó el segundo puesto latinoamericano, Mérito el cuarto y Cosme el noveno, mientras otros establecimientos limeños también destacaron entre los 50 mejores.

Su peso internacional se refleja en la clasificación mundial de 2026: Kjolle alcanzó el séptimo lugar y Mérito el decimotercero.

No obstante, la lista extendida muestra algunos retrocesos. Mil, ubicado en Cusco, pasó del puesto 49 al 54. Astrid y Gastón avanzó del 81 al 71 y Mauka, también de Cusco, debutó en la posición 97.

La aparición de nuevos establecimientos fuera de Lima apunta a una tendencia relevante: el desarrollo de experiencias gastronómicas vinculadas al territorio andino. Cusco puede fortalecer su importancia como destino culinario, complementando su tradicional atractivo turístico.

Argentina y Brasil: dos potencias con mayor diversidad territorial

Argentina es el país sudamericano con más representantes en la clasificación del 51 al 100. Entre los siete establecimientos destacan Ness (52), Elena (68), Mengano (73), Mishiguene (80), Anchoíta (84), Casa Vigil (98) y Crizia (99).

Buenos Aires concentra seis de ellos, mientras Casa Vigil representa a Mendoza. La presencia de la capital argentina sigue siendo dominante, pero el interés por propuestas vinculadas a regiones vitivinícolas muestra posibilidades de expansión hacia otros polos turísticos.

Brasil reúne seis restaurantes, repartidos entre Salvador, Río de Janeiro y São Paulo: Origem (59), Oteque (75), D.O.M. (76), A Casa do Porco (86), Mocotó (93) y Ocyá (95).

El contraste entre establecimientos históricos como D.O.M. y propuestas surgidas en otras ciudades evidencia la amplitud de la escena brasileña. Origem, de Salvador, destaca particularmente por representar la identidad culinaria de Bahía y por ampliar el mapa más allá del eje São Paulo-Río de Janeiro.

Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela: nuevos focos de atención

Ecuador registra el debut mejor posicionado de la lista: Üeya, de Guayaquil, ingresa directamente al lugar 62. Su presencia permite observar una ampliación del reconocimiento hacia una ciudad que no suele concentrar la misma atención internacional que Quito, donde Nuema alcanzó el décimo puesto latinoamericano en 2025.

Uruguay, en tanto, cuenta con Manzanar (61), de Montevideo, que avanza 25 posiciones, y Lo de Tere (88), de Punta del Este. Los resultados muestran que el país mantiene propuestas competitivas tanto en su capital como en destinos turísticos de la costa.

Paraguay también registra una novedad con el debut de Óga, de Asunción, en el puesto 100. Venezuela aparece representada por La Casa Bistró, de Caracas, en el 82, mientras queda por conocer qué ocurrirá con Cordero, que llegó al puesto 29 en 2025.

Estas incorporaciones y movimientos refuerzan la idea de una diversificación geográfica, aunque todavía no permiten concluir que los nuevos destinos estén desplazando a los polos históricos del continente.

Una competencia abierta hasta el 1 de diciembre

Las proyecciones deben considerar cómo se construye el ranking. Los resultados son determinados por una academia de 300 votantes, dividida en cinco regiones. Cada integrante selecciona diez experiencias gastronómicas de los últimos 18 meses, con al menos cuatro votos para restaurantes fuera de su país. Los establecimientos deben obtener votos provenientes de al menos dos países para ingresar a la clasificación.

Por lo tanto, la posición de un restaurante no depende únicamente de su calidad culinaria, sino también de la evaluación que realizan los votantes que lo visitaron. El reconocimiento internacional, la circulación de viajeros gastronómicos y la visibilidad de distintas propuestas pueden influir en qué restaurantes llegan a ser considerados, aunque no determinan automáticamente el resultado.

Con los antecedentes disponibles, Boragó aparece como el principal candidato chileno a los puestos de avanzada, acompañado por Casa Las Cujas y Yum Cha entre los nombres que podrían mantenerse en el top 50. Sin embargo, no existe información pública que permita proyectar posiciones exactas ni asegurar su inclusión.

A nivel continental, la principal disputa estará marcada por Colombia, Perú, Argentina, Brasil y México, mientras ciudades como La Paz y Cusco muestran que el mapa de la alta cocina latinoamericana se está ampliando.

El resultado definitivo, que se conocerá el martes 1 de diciembre en Guadalajara, permitirá establecer si Chile conserva cinco representantes entre los 50 mejores, si pierde posiciones frente a sus competidores o si aparecen nuevos nombres capaces de renovar la presencia nacional.