En Chiloé, la gastronomía también es una excusa para reunirse, compartir y celebrar alrededor de la mesa. Esa es la idea detrás de Festín, la cena con que Don Martín celebra sus dos años de vida y que tendrá como invitado a Mauricio Ayala, de Cazador Chiloé, en una jornada pensada para recuperar el espíritu de las grandes comidas: abundancia, buenos vinos, sobremesa y fiesta.

La celebración reúne a dos propuestas gastronómicas que, desde sus propias identidades, ponen en valor el producto, el territorio y una manera más cercana, generosa y descontracturada de entender la cocina. No se trata solo de salir a comer, sino de vivir una experiencia que prolonga la mesa hasta que la noche se transforma en celebración.

Don Martín: una cocina de mar, vino y territorio

Ubicado en Castro, dentro del Hotel Arrebol, Don Martín ha construido una propuesta que combina los productos del mar chilote con una mirada contemporánea, técnicas de cocina lenta, fermentos, hierbas, encurtidos y preparaciones que buscan profundizar los sabores sin perder de vista su origen.

El restaurante también se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del vino, con una carta que apuesta por etiquetas nacionales, diversidad de cepas y productores, además de catas, encuentros y actividades que buscan acercar la cultura vitivinícola a Chiloé.

En estos dos años, Don Martín ha ido consolidando una identidad que no se limita a la cocina, sino que también busca hacer del restaurante un espacio donde suceden cosas, donde el producto local dialoga con nuevas técnicas y donde la gastronomía funciona como una experiencia de encuentro.

La celebración de su aniversario es precisamente una extensión de ese espíritu: una mesa sin demasiadas formalidades, donde el protagonismo lo tienen la comida, el vino y las ganas de pasarlo bien.

Cazador Chiloé: la memoria, la casa y la sobremesa

La presencia de Mauricio Ayala, creador de Cazador Chiloé, suma a la celebración una cocina que tiene mucho de memoria, hospitalidad y ritual. Su propuesta se aleja del restaurante convencional para recuperar la experiencia de comer en casa: manteles, platos abundantes, música, vinos servidos sin apuro y una mesa que invita a quedarse.

La cocina de Ayala está profundamente conectada con los recuerdos familiares y con una manera tradicional de compartir. Su trabajo se construye desde el oficio, el producto y preparaciones que buscan despertar sabores reconocibles, sin pretensiones ni discursos innecesarios. La experiencia Cazador no termina cuando se retiran los platos; la conversación, el café, los tragos y la sobremesa son parte fundamental de la propuesta.

Por eso, su participación en Festín tiene un sentido especial. Ambas cocinas comparten el interés por el producto y el encuentro, pero desde universos distintos: Don Martín, con su apuesta por una gastronomía de mar contemporánea y una cultura de vinos; Cazador, desde la calidez de una casa que convierte la comida en una celebración de la memoria y la hospitalidad.

Festín: celebrar comiendo, bebiendo y bailando

La idea de Festín es celebrar a la antigua. Una cena en la que no se viene solamente a probar platos, sino a disfrutar de una mesa abundante, brindar, conversar y dejar que la noche siga su propio ritmo. Una invitación a recuperar la alegría de las grandes comidas, esas que se prolongan entre copas, risas y música.

El aniversario de Don Martín se transforma así en un panorama gastronómico que reúne dos miradas sobre la cocina chilota, con un invitado que aporta su propio sello y una celebración que promete extenderse más allá del último plato.

Coctel de bienvenida, platos para compartir en seis tiempos, selección de vinos y fiesta post festín por 70 mil pesos por persona.