Durante años, el açaí estuvo vinculado principalmente al mundo deportivo y a quienes buscaban opciones de alimentación saludable. Sin embargo, su consumo se ha extendido a nuevos públicos y preparaciones, convirtiéndose en un ingrediente habitual de bowls, smoothies, desayunos y postres. Originario de la Amazonía brasileña, este fruto de intenso color morado ha ganado popularidad en distintos mercados gracias a su versatilidad y composición nutricional.

Uno de los aspectos que ha despertado interés en torno a este alimento es su contenido de compuestos antioxidantes, especialmente antocianinas, pigmentos naturales responsables de su característico color. Una revisión científica publicada en 2026 en la revista Foods señala que la pulpa de açaí contiene polifenoles, fibra alimentaria y ácidos grasos como el oleico y el linoleico, componentes que han motivado investigaciones sobre sus posibles efectos en el organismo.

No obstante, aunque sus propiedades antioxidantes han sido analizadas en estudios de laboratorio y pequeños ensayos clínicos, todavía se necesitan investigaciones de mayor alcance para establecer beneficios específicos en la salud humana. Por ello, su aporte debe entenderse como parte de una alimentación variada y equilibrada.

Un ingrediente que se adapta a distintas preparaciones

Más allá de sus características nutricionales, la facilidad para incorporarlo a diferentes comidas es uno de los factores que ha favorecido su expansión. Su textura cremosa permite consumirlo solo o combinarlo con frutas, granola, semillas y otros ingredientes, tanto en preparaciones sencillas como en propuestas gastronómicas más elaboradas.

“El açaí ha evolucionado desde un producto muy vinculado al deporte y la alimentación saludable hacia una alternativa mucho más transversal. Hoy vemos consumidores que buscan alimentos que sean ricos, prácticos y que puedan incorporar fácilmente a sus rutinas. Esa combinación ha sido fundamental para impulsar el crecimiento de la categoría”, explica Diego Ibacache, Product Manager de Açaí Polpanorte en Chile.

Esta transformación también comienza a reflejarse en el mercado nacional. Si bien todavía es una categoría en desarrollo, la mayor familiaridad con preparaciones como los açaí bowls y el interés por nuevas alternativas para desayunos y colaciones han contribuido a ampliar su presencia entre los consumidores chilenos.

La expansión del açaí en el mercado chileno

En este escenario, Açaí Polpanorte, marca brasileña líder en ventas de açaí en su país de origen y con presencia en más de 20 mercados internacionales, inició su comercialización en Chile a través de Caso & Cía. Su propuesta destaca por la cremosidad del producto y el uso de fruta proveniente del estado de Pará, en la Amazonía brasileña, donde cuenta con una cadena productiva desarrollada cerca de las zonas de cosecha.

“Una de las grandes ventajas del açaí es que no existe una única manera de consumirlo. Puede ser parte del desayuno, una colación durante la jornada o un postre. Creemos que esa versatilidad será clave para que más chilenos lo conozcan y lo incorporen a su alimentación cotidiana”, agrega Ibacache.

Actualmente, Polpanorte se comercializa en formatos de 200 y 500 gramos, además de presentaciones dirigidas al canal gastronómico. Sus formatos individuales disponibles en Chile no presentan sellos de advertencia, una característica que forma parte de su propuesta para acercar el producto a nuevos consumidores.

De una tendencia a un hábito de consumo

Para Ibacache, el crecimiento de esta categoría dependerá de que el açaí deje de ser percibido como un producto para ocasiones específicas y se integre progresivamente a la alimentación cotidiana.

“En Brasil, el açaí ya forma parte de los hábitos de consumo de muchas personas. Nuestra expectativa es que en Chile ocurra algo similar y que, a medida que aumente su disponibilidad, más consumidores descubran que es una alternativa que pueden disfrutar en distintos momentos del día”, concluye.