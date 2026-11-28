Lo que queda después de elaborar una bebida fermentada puede convertirse en un nuevo ingrediente. Esa es la apuesta de Animal Social, emprendimiento chileno que experimenta con los residuos de su producción de kombucha para desarrollar concentrados naturales destinados a preparar distintas bebidas.

De la kombucha a una nueva línea de productos

El proyecto nació durante la pandemia, a partir de una pregunta que surgió entre sus fundadores, los hermanos Andrés, Francisca y Raimundo Vásquez: por qué una actividad vinculada al bienestar debía terminar necesariamente con el consumo de alcohol.

Lo que comenzó como un experimento culinario y familiar derivó en el desarrollo de una alternativa basada en la kombucha, bebida obtenida mediante la fermentación de té negro o verde.

En sus inicios, la empresa operó bajo el nombre de Animal Kombucha e incorporó lúpulo a sus preparaciones para acercarse a perfiles de sabor asociados a la cerveza. La propuesta no buscaba promover la abstinencia ni plantearse en oposición al alcohol, sino ampliar las alternativas disponibles para quienes participan en encuentros sociales o actividades al aire libre.

Con el acompañamiento del Instituto 3IE-USM, incubadora de negocios de la Universidad Técnica Federico Santa María, y el financiamiento de Corfo a través del fondo Semilla Expande, el emprendimiento comenzó a desarrollar su operación. Actualmente, produce en una planta propia ubicada en el barrio Matta Sur, en Santiago, y cuenta con alrededor de 120 puntos de venta entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

La empresa también inició una nueva etapa bajo el nombre de Animal Social. El cambio responde a la intención de ampliar su catálogo más allá de la kombucha: hoy ofrece cuatro variedades de esta bebida lupulada y una Ginger Beer, su primera alternativa fuera de esa categoría.

Cómo buscan convertir los residuos de producción en concentrados naturales

Uno de los nuevos desarrollos del emprendimiento está relacionado con el aprovechamiento de los ingredientes que utiliza para elaborar sus bebidas. En el proceso de saborización de las kombuchas se incorporan hierbas, vegetales, especias y lúpulos que, después de la maceración, dejan un sedimento conocido como borra.

Aunque ese material queda fuera del producto final, todavía conserva aromas, sabores y nutrientes. Por eso, la empresa trabaja en extraer sus componentes para transformarlos en concentrados naturales, una línea que se encuentra en etapa de experimentación.

La idea es que estos preparados puedan utilizarse tanto en hogares como en bares, restaurantes y hoteles —sector conocido como HORECA—. Entre sus posibles usos está la preparación de mocktails, cócteles o la incorporación de sabor al agua gasificada, sin recurrir a aditivos artificiales.

“Para nosotros, innovar significa atrevernos a probar cosas nuevas y cuestionar cómo se han hecho las cosas tradicionalmente. Animal Social nació de esa inquietud y hoy queremos llevarla más allá de la kombucha, explorando nuevos productos y alternativas para aprovechar mejor los ingredientes que utilizamos. Estamos en una etapa de experimentación, pero creemos que ahí también existen oportunidades para desarrollar el negocio de una manera más consciente”, señala Francisca Vásquez, fundadora de Animal Social.

Su hermano Raimundo, cofundador del proyecto, explica el potencial que ven en este material: “Lo que antes terminaba como residuo tiene todavía muchísimo sabor y riqueza nutricional. Esto es valor para nosotros. Con los concentrados queremos que cualquiera pueda armar su propia bebida, en casa o detrás de una barra, con ingredientes naturales y la misma lógica con la que hacemos nuestras kombuchas”.

La iniciativa apunta así a dos objetivos: explorar una nueva línea de productos y reducir los desechos orgánicos generados durante la elaboración de sus bebidas, aprovechando una mayor proporción de los insumos utilizados.

Una nueva identidad para ampliar su oferta

La transición de Animal Kombucha a Animal Social también refleja un cambio en la proyección comercial del emprendimiento. Mientras el nombre original estaba asociado directamente a una sola categoría de productos, la nueva identidad busca dar espacio a otras bebidas y a distintas ocasiones de consumo.

En esa línea, la empresa prepara el lanzamiento de un nuevo sabor de kombucha lupulada y de otra bebida natural durante los próximos meses. A estos desarrollos se suma la experimentación con los concentrados elaborados a partir de los sedimentos de producción.