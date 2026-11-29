Hay muchas maneras de descubrir Perú. Una de ellas comienza frente a una taza de café o un chocolate de origen amazónico. Desde las casonas del barrio limeño de Barranco hasta los paisajes montañosos de Chachapoyas, una ruta de aromas, sabores y texturas invita a explorar una faceta menos conocida de la gastronomía peruana, en la que el café y el cacao son los grandes protagonistas. En un país que ha conquistado al mundo con su cocina, estos dos ingredientes están ganando un espacio propio. Cafeterías de especialidad, chocolaterías artesanales y pequeños emprendimientos rescatan la riqueza de los granos locales y los transforman en experiencias gastronómicas que hablan de biodiversidad, tradiciones agrícolas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Buena parte de esa riqueza nace en territorios como Cajamarca, San Martín, Junín, Amazonas y Cusco, donde las diferencias de altura, clima y suelo dan lugar a cafés con singulares notas aromáticas. El cacao, por su parte, encuentra en la diversidad geográfica peruana una extraordinaria variedad de sabores, desde los frutales y florales hasta los más intensos. El prestigio internacional de ambos productos también se refleja en las cifras: en 2025, las exportaciones peruanas de café alcanzaron un récord de US$1.796 millones, mientras que el cacao y sus derivados registraron un desempeño histórico. Según PromPerú, alrededor del 75% de las exportaciones de cacao corresponde a la categoría de fino y de aroma, especialmente apreciada en la chocolatería de especialidad.

Barranco: café y chocolate con identidad peruana

Entre las casonas, calles arboladas y espacios culturales de Barranco, uno de los barrios con mayor personalidad de Lima, se puede descubrir una interesante escena de cafeterías y chocolaterías que reivindican los sabores de origen.

Una parada es Ciclos Café y El Cacaotal, dos proyectos que comparten una casona y ofrecen experiencias complementarias en torno al café de especialidad y al chocolate artesanal peruano.

Impulsado por el chileno Felipe Aliaga y la estadonuidense Amanda Jo Wildey, el espacio combina el conocimiento del café, el tostado y la selección de chocolates de diferentes regiones del país, con especial énfasis en la trazabilidad y el trabajo de los productores.

En Ciclos Café es posible explorar distintos perfiles de taza mediante métodos de extracción diferentes para apreciar los matices de cada grano. La experiencia continúa en el piso superior, donde El Cacaotal funciona como un espacio dedicado al chocolate peruano.

Su selección de tabletas de distintos productores y procedencias permite descubrir notas frutales, florales y otras expresiones aromáticas del cacao. Ambos proyectos ofrecen, además, experiencias de degustación guiada que ayudan a comprender cómo el origen y los procesos posteriores a la cosecha influyen en el sabor.

Otra parada en Barranco es Ukaw Chocolate, cuya propuesta constituye un homenaje al cacao amazónico, particularmente al de la región de Ucayali.

Aquí el cacao trasciende las tradicionales tabletas y bombones para incorporarse a bebidas, postres e incluso preparaciones saladas. también realizan talleres de bombonería para una Una propuesta que explora la versatilidad de un ingrediente habitualmente asociado a la repostería y que permite descubrirlo desde perspectivas menos convencionales.

Recorrer estos espacios es también una forma de conocer otra faceta de Lima, una capital gastronómica cuya creatividad no se limita a la alta cocina, sino que encuentra en sus cafeterías y chocolaterías nuevas maneras de interpretar la despensa peruana.

Chachapoyas: los sabores de la Amazonía

Lejos del movimiento y tráfico de la capital peruana, la experiencia adquiere otra dimensión en Chachapoyas, capital de la región Amazonas. Conocida por su arquitectura tradicional, sus paisajes de bosques nubosos y su cercanía a atractivos turísticos como la fortaleza de Kuélap y la catarata de Gocta, la ciudad ofrece también la posibilidad de descubrir una gastronomía estrechamente vinculada a su territorio.

Las montañas, la humedad y los diferentes pisos altitudinales de la región favorecen el cultivo de café y cacao, una actividad sostenida en buena medida por pequeños agricultores. En la producción cafetera destaca la provincia de Rodríguez de Mendoza, mientras que el cacao cuenta con una identidad propia que se expresa incluso en la denominación de origen Cacao Amazonas Perú.

Una de las mejores maneras de acercarse a estos productos es recorrer las cafeterías y chocolaterías de Chachapoyas. Entre ellas destaca Maná Coffee & Chocolate. Fundado por Gianinna Trigoso, el proyecto tiene como protagonista al cacao de Amazonas y busca poner en valor el trabajo de los pequeños productores mediante su transformación en chocolates y otras preparaciones gastronómicas.

Su propuesta combina chocolatería, pastelería y cafetería, con bombones, tabletas, bebidas y postres que permiten explorar la intensidad y versatilidad del cacao regional.

Uno de sus atractivos para el visitante es la experiencia Descubriendo el Cacao Amazonas, una actividad sensorial y educativa que permite conocer el origen del grano, su transformación en chocolate y las características que distinguen a este producto.

Otra parada en este recorrido es Amaso, la cafetería, panadería y pastelería de Casa Amazonika, instalada en una antigua casona republicana en el centro histórico de Chachapoyas. De la mano de la chef Gaby López Peláez, originaria de Amazonas, este espacio reivindica los sabores de la región a través de una propuesta que combina técnicas de panadería y pastelería artesanal con ingredientes locales.

Uno de sus grandes atractivos es el café de especialidad procedente de su propia finca, La Aurora, cultivado en las alturas de Amazonas y tostado en pequeños lotes para preservar sus notas florales y frutales. El cacao nativo también tiene un lugar destacado en su propuesta, con preparaciones como el croissant relleno de ganache de cacao al 60%.

Casa Amazonika alberga, además, un restaurante de cocina peruana y amazónica, una cervecería artesanal y un laboratorio gastronómico donde los viajeros pueden participar en talleres de cocina junto a la chef.

Otra parada en el centro histórico de Chachapoyas es Amazonas 632, una cafetería, pastelería y restaurante que tiene al búho como sello distintivo. Su imagen forma parte de la identidad del establecimiento y también de la experiencia de los visitantes, a quienes se invita a colorear ilustraciones de esta ave mientras disfrutan de un café, un chocolate caliente o alguna de sus preparaciones de pastelería.

La marca acompaña también a los viajeros en su llegada o despedida de la ciudad: está presente en el único puesto de café del pequeño aeropuerto de Chachapoyas.

Estas iniciativas amplían la experiencia turística de Chachapoyas más allá de sus atractivos naturales y arqueológicos. También permiten acercarse a la actividad agrícola de Amazonas y al trabajo de los emprendedores que han apostado por generar valor agregado en el propio territorio.

Café peruano con sello de mujer Otro aspecto que distingue el desarrollo del café de especialidad en Perú es el creciente protagonismo de las mujeres. Históricamente vinculadas a las labores agrícolas, la cosecha y la selección de los granos, hoy muchas de ellas lideran cooperativas, desarrollan marcas propias y participan directamente en la comercialización de sus productos, conquistando espacios en los mercados internacionales. Un ejemplo se encuentra precisamente en la región Amazonas. La Asociación de Mujeres Cafetaleras Las Flores de Luya, constituida formalmente en 2024, reúne a 243 productoras que cultivan más de 420 hectáreas de café. En septiembre de 2025 concretaron su primera exportación de 37 toneladas de café en grano a los mercados de Europa y Estados Unidos, un hito para el emprendimiento femenino de la región. También en Amazonas, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, destaca Finca Grandez, un proyecto familiar donde distintas generaciones de mujeres han dado continuidad a la tradición cafetera, incorporando conocimientos y prácticas orientadas a mejorar la calidad del grano. Estas experiencias se suman a otras iniciativas como Café Femenino, que nació en el norte de Perú y que busca dar visibilidad al trabajo de las agricultoras, fortalecer su autonomía económica y reconocer su aporte a la cadena productiva del café.

Otra manera de descubrir Perú

El café y el chocolate dibujan una ruta que invita a descubrir un Perú más íntimo, alejado de los circuitos turísticos tradicionales. Mientras en Lima estos ingredientes encuentran nuevas expresiones en manos de baristas y chocolateros, en Amazonas la cercanía con los territorios de cultivo permite comprender mejor su origen y descubrir las historias de quienes los producen. Vale la pena recorrer estos lugares y dejarse sorprender por las notas frutales de un café de altura, probar la intensidad de un cacao nativo y conversar con quienes han hecho de estos productos una pasión y una forma de vida. Es descubrir a través de sabores la esencia de un paisaje, biodiversidad y sus comunidades.