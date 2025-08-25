Jack Daniel’s Sinatra Select: el tributo en botella al ícono de la música y la elegancia

Algunos lo consideran el mejor cantante del siglo XX. Otros, el ícono definitivo de la elegancia y la actitud. Lo cierto es que Frank Sinatra —también conocido como “The Voice” — construyó una imagen que trascendió la música. Cantaba con smoking, se movía con clase, y sobre el escenario, siempre tenía cerca un vaso con su trago favorito: Jack Daniel’s.

No era un detalle casual. De hecho, en la base de su micrófono solía dejar su vaso con whiskey, al que cariñosamente llamaba “el néctar de los dioses”. En sus shows, no era raro que agradeciera al público con un brindis, mezclando su voz inconfundible con el ritual simple de saborear el Tennessee whiskey, preparado a su manera: directo, sin pretensiones.

La relación entre el cantante y el Tennessee whiskey comenzó en los años 40, en un bar de Manhattan. Allí, su amigo Jackie Gleason le recomendó un trago que marcaría su vida: “Jack Daniel’s. Ahí tienes un buen comienzo”. Desde entonces, el vínculo fue inseparable.

Un whiskey inspirado en una leyenda

Décadas después, esa lealtad se transformó en inspiración. Así nació Jack Daniel’s Sinatra Select, una expresión ultra premium del Tennessee whiskey, elaborada para rendir homenaje al más célebre de sus fanáticos. Esta edición especial se produce en “Sinatra Barrels”, barricas diseñadas con un tratamiento único en el interior que permite un mayor contacto del líquido con la madera. ¿El resultado? Un whiskey de carácter robusto, con marcadas notas de roble tostado, vainilla y un final suave, que busca evocar la elegancia y complejidad del artista.

Con una graduación alcohólica del 45 %, este destilado está pensado no solo como un producto para conocedores, sino también como una experiencia sensorial que conecta con el legado cultural de Sinatra. Cada botella viene en un estuche de presentación, e incluye detalles sobre la relación entre el cantante y la destilería de Lynchburg, Tennessee.

Un símbolo de autenticidad

Frank Sinatra fue mucho más que una voz extraordinaria. A lo largo de su carrera interpretó más de mil canciones, ganó 31 discos de oro, nueve de platino, tres de doble platino y uno de triple platino. Además, fue galardonado con tres premios Oscar, nueve Grammy, cuatro Globos de Oro y dejó su huella con tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Pero su influencia va más allá de los números. Fue un hombre de fuertes convicciones, leal a sus amigos, amante de las buenas conversaciones, del buen vestir y de las bebidas bien servidas. Es esa mezcla de carisma, carácter y autenticidad la que Jack Daniel’s busca capturar en esta edición homenaje.